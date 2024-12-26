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1 час назад
Юлия Трепалина
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Бывшие агенты «Моссада» раскрыли детали операции с подрывом пейджеров в Ливане

4.9

В середине сентября 2024 года в Ливане и Сирии произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которыми пользовались участники ливанской шиитской группировки «Хезболла». Эту операцию приписали спецслужбам Израиля, что впоследствии подтвердили в руководстве страны. Недавно стали известны детали ее подготовки и реализации: на условиях анонимности телеканалу CBS News о них рассказали двое отставных сотрудников израильской разведки «Моссад», сыгравшие важную роль в разработке плана.

Оружие и техника
# батарея
# взрыв
# взрывчатка
# Израиль
# Ливан
# пейджер
# спецслужбы
Кадр из интервью экс-сотрудников израильских спецслужб телеканалу CBS News. Во время беседы они надели маски и попросили изменить голоса / © 60 Minutes, CBS News

Как утверждают агенты, которые назвались в интервью псевдонимами Майкл и Габриэль, работа по превращению устройств радиосвязи в дистанционные бомбы началась за 10 лет до сентябрьских взрывов. Собеседники CBS News сравнили происходившее в рамках плана с событиями американского фильма «Шоу Трумана», где все оказалось искусной постановкой с актерами.

Сначала участникам «Хезболлы» внедрили портативные рации со встроенными в аккумуляторы взрывателями, разработанными в «Моссаде». Чтобы след Израиля было невозможно обнаружить, устройства ввели в цепочку поставок через ряд зарубежных подставных фирм. По словам бывших сотрудников спецслужб, в итоге группировка закупила более 16 тысяч таких коммуникационных средств, на деле представлявших собой дистанционное оружие. Часть из них привели в действие 18 сентября, во время второй волны израильской операции.

Однако первым этапом стал подрыв начиненных взрывчаткой пейджеров. К их созданию в «Моссаде» приступили в 2022 году. В процессе разработки взрывную силу пейджеров многократно тестировали с помощью манекенов и скорректировали, чтобы они поражали только пользователя, а не людей вокруг. Отдельно доработали рингтоны, сделав более требовательными и побуждающими вытащить устройство.

Из-за вмонтированной в аккумулятор взрывчатки устройства получились крупнее и тяжелее обычных пейджеров Gold Apollo, которые традиционно закупала «Хезболла» / © 60 Minutes, CBS News

Для внедрения пейджеров использовали не только компании-пустышки, но и другие уловки, включая фейковую рекламу. Из-за вмонтированной в аккумулятор взрывчатки устройства получились крупнее и тяжелее обычных. Однако в специально созданных брошюрах и видеороликах, размещенных сотрудниками «Моссада» на YouTube, эти недостатки превратили в достоинства. Пейджеры позиционировали как лучшие в мире — ударопрочные, пыле- и водонепроницаемые, с длительным временем работы от батареи. Для пущей убедительности рекламу сочетали с фальшивыми хвалебными отзывами.

Также израильская разведка обманом вовлекла в схему компанию Gold Apollo из Тайваня, у которой «Хезболла» традиционно закупала пейджеры. Думая, что сотрудничают с зарубежными фирмами, включая одну в Венгрии, тайваньские поставщики в действительности работали с «Моссадом», ничего не подозревая. Все выглядело настолько правдоподобно, что заявки на пейджеры поступали от людей, не имеющих отношения к «Хезболле». Однако всем, кроме последней, называли слишком высокую цену и никаких устройств не поставляли.

Чтобы добиться доверия группировки, разведслужбы через подставную компанию наняли сотрудницу Gold Apollo, ранее работавшую с «Хезболлой». Она предложила организовать бесплатную первую партию пейджеров, якобы в рамках акции по обновлению. В дальнейшем поставки продолжили, и к сентябрю 2024 года на руках участников «Хезболлы» оказались примерно пять тысяч устройств.

Взрывчатку в пейджерах активировали 17 сентября: по всему Ливану и в Дамаске сдетонировали тысячи устройств, в результате погибли не менее 16 человек, а ранения получили от трех до четырех тысяч. На другой день последовала вторая волна с подрывом раций, число раненных в которой превысило 700 человек. Также СМИ сообщали не менее чем о 25 погибших.

Видеозапись с камеры наблюдения — детонация пейджера в сумке у мужчины в пригороде Бейрута (Ливан) / © YouTube, Reuters

Из-за большого числа сопутствующих жертв среди гражданских, в том числе детей, многие в мире осудили израильскую акцию, посчитав ее терроризмом. В таком ключе, в частности, высказались заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер и бывший директор ЦРУ Леон Панетта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

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Оружие и техника
# батарея
# взрыв
# взрывчатка
# Израиль
# Ливан
# пейджер
# спецслужбы
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