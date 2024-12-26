Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Бывшие агенты «Моссада» раскрыли детали операции с подрывом пейджеров в Ливане
В середине сентября 2024 года в Ливане и Сирии произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которыми пользовались участники ливанской шиитской группировки «Хезболла». Эту операцию приписали спецслужбам Израиля, что впоследствии подтвердили в руководстве страны. Недавно стали известны детали ее подготовки и реализации: на условиях анонимности телеканалу CBS News о них рассказали двое отставных сотрудников израильской разведки «Моссад», сыгравшие важную роль в разработке плана.
Как утверждают агенты, которые назвались в интервью псевдонимами Майкл и Габриэль, работа по превращению устройств радиосвязи в дистанционные бомбы началась за 10 лет до сентябрьских взрывов. Собеседники CBS News сравнили происходившее в рамках плана с событиями американского фильма «Шоу Трумана», где все оказалось искусной постановкой с актерами.
Сначала участникам «Хезболлы» внедрили портативные рации со встроенными в аккумуляторы взрывателями, разработанными в «Моссаде». Чтобы след Израиля было невозможно обнаружить, устройства ввели в цепочку поставок через ряд зарубежных подставных фирм. По словам бывших сотрудников спецслужб, в итоге группировка закупила более 16 тысяч таких коммуникационных средств, на деле представлявших собой дистанционное оружие. Часть из них привели в действие 18 сентября, во время второй волны израильской операции.
Однако первым этапом стал подрыв начиненных взрывчаткой пейджеров. К их созданию в «Моссаде» приступили в 2022 году. В процессе разработки взрывную силу пейджеров многократно тестировали с помощью манекенов и скорректировали, чтобы они поражали только пользователя, а не людей вокруг. Отдельно доработали рингтоны, сделав более требовательными и побуждающими вытащить устройство.
Для внедрения пейджеров использовали не только компании-пустышки, но и другие уловки, включая фейковую рекламу. Из-за вмонтированной в аккумулятор взрывчатки устройства получились крупнее и тяжелее обычных. Однако в специально созданных брошюрах и видеороликах, размещенных сотрудниками «Моссада» на YouTube, эти недостатки превратили в достоинства. Пейджеры позиционировали как лучшие в мире — ударопрочные, пыле- и водонепроницаемые, с длительным временем работы от батареи. Для пущей убедительности рекламу сочетали с фальшивыми хвалебными отзывами.
Также израильская разведка обманом вовлекла в схему компанию Gold Apollo из Тайваня, у которой «Хезболла» традиционно закупала пейджеры. Думая, что сотрудничают с зарубежными фирмами, включая одну в Венгрии, тайваньские поставщики в действительности работали с «Моссадом», ничего не подозревая. Все выглядело настолько правдоподобно, что заявки на пейджеры поступали от людей, не имеющих отношения к «Хезболле». Однако всем, кроме последней, называли слишком высокую цену и никаких устройств не поставляли.
Чтобы добиться доверия группировки, разведслужбы через подставную компанию наняли сотрудницу Gold Apollo, ранее работавшую с «Хезболлой». Она предложила организовать бесплатную первую партию пейджеров, якобы в рамках акции по обновлению. В дальнейшем поставки продолжили, и к сентябрю 2024 года на руках участников «Хезболлы» оказались примерно пять тысяч устройств.
Взрывчатку в пейджерах активировали 17 сентября: по всему Ливану и в Дамаске сдетонировали тысячи устройств, в результате погибли не менее 16 человек, а ранения получили от трех до четырех тысяч. На другой день последовала вторая волна с подрывом раций, число раненных в которой превысило 700 человек. Также СМИ сообщали не менее чем о 25 погибших.
Из-за большого числа сопутствующих жертв среди гражданских, в том числе детей, многие в мире осудили израильскую акцию, посчитав ее терроризмом. В таком ключе, в частности, высказались заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер и бывший директор ЦРУ Леон Панетта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Канадские исследователи на крупной выборке людей показали, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству.
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
Утечки в западной прессе показали, что администрация Дональда Трампа запланировала ликвидировать «священных коров» американского лоббизма — ракету и корабль общей стоимостью 40 миллиардов долларов. Ранее полет на Луну к 2027 году задумывали именно с их участием. Несмотря на свертывание обеих программ, планы по освоению космоса стали еще амбициознее.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лайк и репост: вместо тысячи слов
Космические очки
Потепление сократило производительность сельского хозяйства на 21%… но только внутри башни из слоновой кости. А в реальном мире увеличило как минимум на 10%
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии