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Starliner испугал астронавтов странными звуками

Один из членов экипажа Starliner — астронавт NASA Бутч Уилмор — услышал необычные звуки, исходящие из динамика внутри космического корабля.

Корабль Starliner пристыкованный к МКС / © NASA

«Из динамика доносится странный шум… Не знаю, что его издает», — сообщил Уилмор в Центр управления полетами в Хьюстоне (США).

Специалисты на Земле не сразу разобрались в причине шума. По всей видимости, проблема в так называемом жестком кабеле, который поддерживает радиосвязь. Он был прикреплен к Starliner после стыковки корабля с Международной космической станцией.

Таким образом, странные шумы можно не брать в расчет, учитывая проблемы, с которыми столкнулся производитель Starliner — компания Boeing — при первом пилотируемом полете, включая утечки гелия и отказ двигателей.

По последним данным, Starliner должен вернуться в беспилотном режиме на Землю 6 сентября. Его экипаж — астронавты Уилмор и Сунита Уильямс — отправятся на Землю в феврале следующего года на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.