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Проект строящегося горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» могут пересмотреть
Государственный служащий, который работает в правительстве Саудовской Аравии, но пожелал остаться анонимом, сообщил журналистам британской корпорации BBC: руководство ближневосточной страны пересматривает реализацию своих строительных мегапроектов.
По словам неназванного источника BBC, низкие цены на нефть повлияли на государственные доходы, вынудив Эр-Рияд провести переоценку проектов. Часть из них будут строить согласно первоначальному плану, но некоторые могут отложить или сократить.
Под удар может попасть и самый грандиозный проект — горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line), который должен иметь ширину 200 метров, высоту 500 и длину 170 тысяч метров. Город-здание сделают энергоэффективным, безуглеродным, там обустроят парки, водопады, будут летать такси и ездить сверхскоростные поезда с максимальной продолжительностью поездки 20 минут до любой точки мегаполиса.
Однако, по словам людей, знакомых с деталями, разработчики проекта уже сосредоточились на завершении всего 2,4 километра к 2030 году в рамках строительства первого модуля. Непонятно, будут ли в первом модуле какие-либо из рекламируемых инновационных новшеств.
Бывший банкир, входящий в консультативный совет агентства Neom (занимается в том числе созданием «Зеркальной линии»), Али Шихаби считает, что цели, установленные для проекта, «слишком амбициозны».
Дело в том, что официальная стоимость проекта составляет 500 миллиардов долларов, а это на 50% превышает весь федеральный бюджет Саудовской Аравии на 2024 год. Но, по оценкам аналитиков, строительство всего проекта в итоге обойдется более чем в два триллиона долларов.
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