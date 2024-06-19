Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Застрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июня

Руководители NASA и компании Boeing, которая построила Starliner, решили, что космический корабль вернется на Землю только 26 июня. Это уже далеко не первая задержка, ведь изначально отделение Starliner от МКС было запланировано на 14 июня, затем его перенесли на 18 число, а теперь отложили до 26 июня.

Ракета-носитель Atlas V с кораблем Starliner компании Boeing взлетает 5 июня 2024 года со стартовой площадке на мысе Канаверал / © NASA

Такое решение было принято ввиду желания инженеров провести дополнительные испытания систем космического корабля, включая те, которые не были предусмотрены первоначальным планом полета. Ранее сообщалось о проблемах с утечкой гелия и двигателями ориентации корабля.

NASA и Boeing необходимо вернуть первый экипаж, совершивший полет на Starliner, астронавтов Суниту Уильямс и Барри Уилмора на Землю в целости и сохранности, чтобы сертифицировать Starliner для регулярных полетов на МКС.