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Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза
Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в прошлом году выбрало компанию Aurora Flight Sciences для участия в разработке и создании демонстрационного дальнемагистрального самолета — экраноплана Liberty Lifter X-plane. Год спустя Aurora Flight Sciences рассказала, как продвигается работа.
Aurora Flight Sciences обновила конструкцию своего экраноплана. Он сможет перевозить 100 тонн груза на расстояние до 12 тысяч километров, взлетать и приземляться на воду, не боясь волн высотой от одного до полутора метров.
В фазе 1B предварительного проектирования особое внимание уделяют снижению рисков на этапах проектирования, строительства, запуска и полета готового X-plane с использованием недорогих методов производства. Инженеры Aurora Flight Sciences создают полномасштабные компоненты, включая часть фюзеляжа, используя новые материалы, а затем тестируют их перед сборкой.
Фазу 1B планируют завершить в январе 2025 года, а первый полет Liberty Lifter ожидается в 2028-м.
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Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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