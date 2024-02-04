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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +98
Посты: 210

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в прошлом году выбрало компанию Aurora Flight Sciences для участия в разработке и создании демонстрационного дальнемагистрального самолета — экраноплана Liberty Lifter X-plane. Год спустя Aurora Flight Sciences рассказала, как продвигается работа.

Сообщество
# технологии
# экранопланы
Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences
Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences

Aurora Flight Sciences обновила конструкцию своего экраноплана. Он сможет перевозить 100 тонн груза на расстояние до 12 тысяч километров, взлетать и приземляться на воду, не боясь волн высотой от одного до полутора метров. 

Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences
Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences

В фазе 1B предварительного проектирования особое внимание уделяют снижению рисков на этапах проектирования, строительства, запуска и полета готового X-plane с использованием недорогих методов производства. Инженеры Aurora Flight Sciences создают полномасштабные компоненты, включая часть фюзеляжа, используя новые материалы, а затем тестируют их перед сборкой.

Фазу 1B планируют завершить в январе 2025 года, а первый полет Liberty Lifter ожидается в 2028-м.

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# домашние животные
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Мопс Гребень
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Affidavit Donda
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Илья Дзен
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Иван, топить его на воду! Плохо чтоль!?)

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Илья Дзен
12 часов назад
pavel, да, вы правы, вероятно название связано с кислородом :D

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Танька Соколова
12 часов назад
Frostynn, да это кто что видел интересного в быт. То и можно применить. Прогресс. Так сказать хотя б для себя по мере возможностей.

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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