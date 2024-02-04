Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в прошлом году выбрало компанию Aurora Flight Sciences для участия в разработке и создании демонстрационного дальнемагистрального самолета — экраноплана Liberty Lifter X-plane. Год спустя Aurora Flight Sciences рассказала, как продвигается работа.

Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences

Aurora Flight Sciences обновила конструкцию своего экраноплана. Он сможет перевозить 100 тонн груза на расстояние до 12 тысяч километров, взлетать и приземляться на воду, не боясь волн высотой от одного до полутора метров.

Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences

В фазе 1B предварительного проектирования особое внимание уделяют снижению рисков на этапах проектирования, строительства, запуска и полета готового X-plane с использованием недорогих методов производства. Инженеры Aurora Flight Sciences создают полномасштабные компоненты, включая часть фюзеляжа, используя новые материалы, а затем тестируют их перед сборкой.

Фазу 1B планируют завершить в январе 2025 года, а первый полет Liberty Lifter ожидается в 2028-м.