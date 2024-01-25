ГМО-вирус исцелил наследственную глухоту

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Глухота — одно из самых распространенных сенсорных нарушений, которым страдает более 1,5 миллиарда человек во всем мире, причем около 26 миллионов из них страдают врожденной глухотой. Потеря слуха у детей более чем в 60% случаев имеет генетическую причину — дисфункция белка отоферлина (OTOF), который участвует в преобразовании механического звукового раздражения волосковых клеток улитки внутреннего уха в нервные импульсы. Такая форма заболевания называется аутосомно-рецессивной несиндромальной глухотой девятого типа (DFNB9).

В настоящее время никакого лекарственного лечения врожденной глухоты с доказанной эффективностью не существует, поэтому помощь при этом недуге вот уже 60 лет как сводится к кохлеарным имплантатам. Антенна этого устройства крепится на коже магнитом непосредственно над приемником, имплантируемым под кожу в височную кость в ходе операции — он содержит электродную решетку, которую помещают в улитку. Из описанного уже становится очевидно, что это довольно-таки инвазивная процедура (то есть, требующая глубокого хирургического вмешательства, что чревато осложнениями), да и сам имплантат имеет свой эксплутационный срок и склонность к выходу из строя.

Но специалисты из Глазной и ЛОР-больницы Фуданьского университета отыскали новый подход, прибегнув к генной терапии, о чем подробнее рассказали в журнале The Lancet. Команда использовала аденоассоциированный вирус серотипа 1, несущий трансген OTOF человека (AAV1-hOTOF), чтобы в рамках одногруппного исследования аккуратно ввести его во внутреннее ухо шести детям от 1 до 18 лет с DFNB9 посредством специальной хирургической процедуры. В частности, один получил дозу в 900 миллиардов геномов аденовируса-вектора, а пятеро получили 1,5 триллиона таких геномов. В течение всех 26 недель наблюдений никаких серьезных проблем, которые сигнализировали бы о необходимости уменьшения терапевтической дозы, обнаружено не было.

У пяти детей наблюдалось восстановление слуха, о чем свидетельствует снижение на 40 – 57 децибел средних порогов слуховой реакции ствола мозга (СРСМ) на частоте 0,5–4,0 килогерц, а у участника, получившего дозу 900 миллиардов геномов аденовируса-вектора, средний порог СРСМ улучшился с более чем 95 децибел на исходном уровне до 68 децибел через 4 недели, 53 децибел через 13 недель и 45 децибел через 26 недель. У тех, кто получил 1,5 триллиона геномов аденовируса-вектора, средние пороги СРСМ изменились с более чем 95 децибел на исходном уровне до 48, 38, 40 и 55 децибел у четырех детей с восстановлением слуха через 26 недель.

Один из участников спустя 13 недель после генной терапии AAV1-hOTOF. Видео: Глазная и ЛОР-больница Фуданьского университета / ©The Lancet

Также у всех было зафиксировано улучшение восприятия речи. Были и некоторые побочные эффекты, но временные и легкой степени тяжести. Ссылаясь на эти результаты, китайская команда подытоживает, что генная терапия AAV1-hOTOF безопасна и эффективна в качестве нового метода лечения детей с аутосомно-рецессивной глухотой 9.

Результаты генной терапии AAV1-hOTOF спустя 26 недель. Видео: Глазная и ЛОР-больница Фуданьского университета / ©The Lancet

Отдельно стоит отметить успех в реализации аденоассоциированного вектора. Ведь его создание открывает перспективы для совмещения вируса с другими крупноразмерными генами. А значит, не за горами исцеление и от других недугов наследственного характера.