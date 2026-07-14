США заказали 36 спутников для «Золотого купола»
Космические силы США заказали 36 спутников для орбитального слоя системы противоракетной обороны Golden Dome. Контракты на общую сумму около 1,75 миллиарда долларов получили Sierra Space и L3Harris. Аппараты должны предупреждать о ракетных пусках и сопровождать цели, включая гиперзвуковые и баллистические ракеты.
Агентство космического развития США заключило два соглашения на создание 36 спутников для программы Accelerated Missile Defense Tranche 3. Эти аппараты войдут в слой слежения Proliferated Warfighter Space Architecture — распределенной военной спутниковой архитектуры, которую США развивают для быстрого обнаружения и сопровождения ракетных угроз.
Sierra Space получила соглашение с потенциальной стоимостью 798 миллионов долларов. Компания должна спроектировать, изготовить и поставить 18 спутников предупреждения о ракетном нападении, сопровождения ракет и противоракетной обороны.
Еще один контракт получила L3Harris. Его стоимость составляет около 955 миллионов долларов. Компания также построит 18 аппаратов, но в варианте спутников противоракетной обороны, близких по назначению к Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor — системе для отслеживания гиперзвуковых и баллистических целей.
Все 36 спутников должны разместить в четырех орбитальных плоскостях. По плану Агентства космического развития, аппараты должны быть готовы к запуску до конца 2028 года. После этого их эксплуатацией и поддержкой займутся Космические силы США.
Контракт Sierra Space связан с платформой Horizon из семейства спутников Eclipse. Компания заявила, что будет использовать задел по предыдущей программе Tranche 2 Tracking Layer: она уже завершила сборку конструкций 18 космических аппаратов для этой партии и готовит испытания конфигурации запуска из девяти спутников.
Эти аппараты не описывают как спутники-перехватчики. Их основная задача — обнаруживать пуски, следить за траекторией целей и передавать данные для других элементов противоракетной обороны. Для программы Golden Dome это важная часть: без постоянного космического наблюдения система не сможет быстро распознавать угрозы и выдавать точные данные для перехвата.
Golden Dome for America — американская программа многоуровневой противоракетной обороны. В ее рамках США хотят объединить космические сенсоры, наземные системы и другие средства обнаружения и поражения целей. Новый заказ показывает, что космический компонент программы переходит от общих планов к закупке конкретных аппаратов.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Долгое время считалось, что люди, которые увлечены просмотром видео для взрослых, чаще жалуются на симптомы депрессии. Однако новое лонгитюдное исследование с участием почти 3000 человек показало: эта связь значительнее сложнее, чем предполагали.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Сентября, 2016
Сталинские соколы: мифы и реальность
25 Декабря, 2018
Свобода воли — иллюзия или реальность?
2 Ноября, 2018
Семь шагов за горизонт
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии