Как сказать «деньги» на разных европейских языках
Многие популярные слова в европейских языках звучат похоже, особенно в языках одной группы. Но, как видно на карте, у слова «деньги» оказалось множество вариаций.
По одной из версий, в русский язык слово «деньги» пришло из тюркского языка. В некоторых тюркоязычных странах мелкую серебряную, а затем медную монету называли «тенге».
Вероятно, на Руси слово заимствовали во времена Золотой Орды. Серебряная ордынская монета называлась «данг». При этом с XVI века «денгой», или «деньгой» называли монету в полкопейки. Позднее это слово распространилось на все монеты и банкноты.
В английском языке деньги называют money. Вероятно, оно произошло от латинского слова moneta. Монета — это одно из имен богини Юноны в римской мифологии. Считается, что в Древнем Риме при ее храме находился монетный двор, чеканивший деньги.
Во многих языках романской группы используются варианты, которые произошли от латинского слова denarius. Так называлась римская монета стоимостью 10 ассам — базовой медной единице в раннеримской системе. Слово deni на латыни обозначало «каждый десяток».
При этом во Франции деньги называют argent. Оно также означает «серебро» и восходит к латинскому argentum. Немецкое слово Geld произошло от прагерманского geld-a, что означает «возмещение, плата».
Многие центральноевропейские страны используют для обозначения денег похожие слова. Предположительно, они восходят к праславянскому слову pěnędzь (пенязь), которое в свою очередь заимствовано от древневерхненемецкого pfenning.
В белорусском языке используют слово грошы, а в украинском — гроші. Туда оно пришло из польского языка. В Польше монету начали чеканить в XIV веке, взяв за основу идею пражского гроша. При этом изначально серебряный грош появился во время серебряных реформ в странах Западной Европы. Свое название монета получила от латинского grossus denarius, что означает «толстый денарий».
