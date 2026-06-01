  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 июня, 00:44
Рейтинг: +222
Посты: 812

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Многие популярные слова в европейских языках звучат похоже, особенно в языках одной группы. Но, как видно на карте, у слова «деньги» оказалось множество вариаций.

Сообщество
# деньги
# Инфографики
# карта
# лингвистика
# слова
# языки
Как сказать «деньги» на разных европейских языках / © Amazing maps
Как сказать «деньги» на разных европейских языках / © Amazing maps

По одной из версий, в русский язык слово «деньги» пришло из тюркского языка. В некоторых тюркоязычных странах мелкую серебряную, а затем медную монету называли «тенге». 

Вероятно, на Руси слово заимствовали во времена Золотой Орды. Серебряная ордынская монета называлась «данг». При этом с XVI века «денгой», или «деньгой» называли монету в полкопейки. Позднее это слово распространилось на все монеты и банкноты. 

В английском языке деньги называют money. Вероятно, оно произошло от латинского слова moneta. Монета — это одно из имен богини Юноны в римской мифологии. Считается, что в Древнем Риме при ее храме находился монетный двор, чеканивший деньги.

Во многих языках романской группы используются варианты, которые произошли от латинского слова denarius. Так называлась римская монета стоимостью 10 ассам — базовой медной единице в раннеримской системе. Слово deni на латыни обозначало «каждый десяток». 

При этом во Франции деньги называют argent. Оно также означает «серебро» и восходит к латинскому argentum. Немецкое слово Geld произошло от прагерманского geld-a, что означает «возмещение, плата». 

Многие центральноевропейские страны используют для обозначения денег похожие слова. Предположительно, они восходят к праславянскому слову pěnędzь (пенязь), которое в свою очередь заимствовано от древневерхненемецкого pfenning. 

В белорусском языке используют слово грошы, а в украинском — гроші. Туда оно пришло из польского языка. В Польше монету начали чеканить в XIV веке, взяв за основу идею пражского гроша. При этом изначально серебряный грош появился во время серебряных реформ в странах Западной Европы. Свое название монета получила от латинского grossus denarius, что означает «толстый денарий». 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Мозг-компьютер: материализация мысли
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Искусство Франции XVII века
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
1 июня, 11:51
Адель Романова

Шум во время пролета объекта мимо Земли удалось объяснить

На высоте более 90 километров над поверхностью нашей планеты — то есть почти в космосе — мимо нее проследовал метеороид размером всего несколько сантиметров. Сразу три инфразвуковых станции зафиксировали во время этого события шумовой удар, который потребовал объяснения.

Астрономия
# Звуковые волны
# инфразвук
# кометы
# космос
# метеороиды
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
28 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

На экономическую грамотность студентов сильнее повлияли мотивация и семейные финансы, чем опыт работы

Экономическая грамотность студентов зависит не только от профильного образования, но и от интереса к экономике, учебной среды и финансовых практик в семье. Так, студенты, получавшие карманные деньги нерегулярно, в среднем лучше справляются с тестами по экономической грамотности, чем их сверстники с постоянной финансовой поддержкой. Это показало исследование НИУ ВШЭ на выборке более 1100 студентов из пяти российских университетов.

НИУ ВШЭ
# образование
# студенты
# финансовая грамотность
# экономика
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российские ученые показали, как меняется связь между вязкостью и диффузией в растворах сахаров

    1 июня, 16:35

  2. Инженеры создали полностью оптический искусственный синапс

    1 июня, 14:53

  3. Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

    1 июня, 14:29

  4. Орангутаны оказались рекордсменами по длительности грудного вскармливания

    1 июня, 14:17
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Junibox
6 минут назад
Alexander, У них есть и хорошие производства ,а есть подвальные . Так вот хорошие могут по качеству не уступать , а на левак есть и плохое . У меня был

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Junibox
12 минут назад
Ayan, Казахстанская сталь уходит в Китай за дарма , как возможно и из многих республик . Казахстанские вторчерметы точно принимают и везут в Китай. В

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

таоатата аььаьаь
1 час назад
Van, Пивасика иди хлопни и успокойся, а то мозги от алкоголя, как я вижу, сгнили.

Во всем мире любить стали меньше

Евгений
1 час назад
Серж, этрусски -эллины?🤣Больше такого не говорите. И Греки не могли этого говорить. Возможно вы перепутали с римлянами.Они много что переняли у

Система письма в Европе и соседних странах 

Имя Фамилия
2 часа назад
Буддийские традиции? Ну то есть логика такая: Буддизм - буддийский, туризм - турийский, оккультизм - оккультийский, маразм - марайский. Так, да? Или

Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

Сяоми Редми
2 часа назад
ФЫВАПРОЛДЖ !

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Fuad Rustamov
3 часа назад
Лучше эти миллиарды потратили бы от голода и от болезней страдающим людям, это было превосходно, чем хвалиться самой большой башней мира... Что то

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

таоатата аььаьаь
4 часа назад
Онтон, Van Turaev Van Turaev 1 день Black, чмошник, ты 😂😂 по крайней мере у них в Украине не глушат интернет 😂😂 как а вас в рф 😂😂 Один из комментариев

Во всем мире любить стали меньше

таоатата аььаьаь
4 часа назад
V.D.P_16, Да-да. Полная бредятина, ага. А ты в профиль зайди к человеку, которому я писал и глянь какой там "Мегамозг". Да и ты, почему-то, пишешь с помощью

Во всем мире любить стали меньше

таоатата аььаьаь
4 часа назад
Максим, ""Van Turaev Van Turaev 8 часов Тебя, шл😂ха путинская еб😂ть не должно, как Я пишу 😁"" Максим, я не знаю кого ты пытаешься защищать, но честно, ты

Во всем мире любить стали меньше

Михаил Духонин
5 часов назад
Думаю, у препарата найдут кучу побочных эффектов, применение его сочтут недопустимым, а исследования в этом направлении сделают уголовно

Нет зубным имплантатам: сможет ли таблетка восстановить зубы

Shoxrux Sayfutdinov
5 часов назад
Nata, кстати все это мы можем читать и комментировать благодаря серверам hp и dell , и коммутаторам Cisco 🤣

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Инир Каб
5 часов назад
Но народ в Казахстане не видит их в своих карманах, так что это обман и воровство с 1991года...

Рейтинг стран-лидеров по добыче урана

Евгений Истомин
5 часов назад
сергей, ага, "Кац предлагает сдаться!" Как вы, всепропальщики, уже надоели ныть.

SpaceX получила один из крупнейших контрактов на создание военной сети передачи данных

Sam Dowson
6 часов назад
Любить стали меньше, говорить стали меньше, жрать и пить стали меньше, даже думать и дышать! Куда ни глянь везде меньше и меньше... Так всё скоро и

Люди стали меньше говорить 

Oleksii Ostoletskyi
7 часов назад
У нас во дворе была девушка, с ласковым прозвищем Светофор, так как у неё были глаза разного цвета: один глаз голубой с небольшой желтизной и второй

От карих до зеленых: полная инфографика распределения цвета глаз по всему миру

Вячеслав Крицков
7 часов назад
Скорее всего надо копить на какого нибудь китайского робота в образе красивой девушки, быть с виду бедным, и ходить по улице с нереально красивым

Во всем мире любить стали меньше

Геннадий Сенюшкин
7 часов назад
А если мутируют, неизвестно как и выживут?

Почему Google хочет выпустить во Флориде 32 миллиона странных комаров

Вячеслав Крицков
7 часов назад
Как бы так выразится, женщины любят деньги, их ракурс позволяет им разводить на деньги, всех бедных, богатых, любых, а чувства просто превратились в

Во всем мире любить стали меньше

V.D.P_16
8 часов назад
таоатата, Полная бредятина придуманная современными подростками. Смайлики, между прочим показывают эмоции человека. От смайлика может поменяться

Во всем мире любить стали меньше

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно