26 мая, 10:19
Игорь Байдов
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды

На МКС астронавты носят одежду по несколько дней, а одну и ту же пару нижнего белья — иногда до недели. Там нельзя организовать стирку, поэтому грязные вещи складывают в пакеты и отправляют вместе с другим мусором на утилизацию. Для коротких миссий на орбите такой подход еще работает, но для пилотируемых полетов на Марс он не годится. Исследователи из США нашли неожиданное решение этой бытовой проблемы. Речь идет о способе, который может заменить обычную стирку на Луне или Марсе, где вода и расходные материалы будут на вес золота.

Плазменная струя
Эксперимент инженеров. Плазменная струя обрабатывает образец хлопковой ткани, содержавшей около 250 тысяч споровых колоний на миллилитр / © University of Alabama in Huntsville, Propulsion Research Center

Сейчас у космонавтов на МКС нет возможности постирать одежду. Использованные вещи вместе с мусором отправляют на утилизацию в грузовых кораблях, которые сгорают в атмосфере Земли. Для Международной космической станции такой подход избавления от грязной одежды вполне приемлем, потому что есть возможность регулярного снабжения: астронавтам доставляют новую одежду вместе с другим грузом. 

Но если люди собираются колонизировать Марс, ученым нужно найти решение этой бытовой проблемы. Сама миссия продлится годы. После старта ракеты назад дороги не будет, как и последующих грузовых поставок, по крайне мере на первых этапах. Вода станет одним из самых ценных ресурсов, на борту ее придется максимально экономить. Проще говоря, астронавты должны будут как-то справляться с грязным бельем на месте. 

Два американских инженера Гейб Сюй (Gabe Xu) из Университета Алабамы в Хантсвилле и Челси Кассилли (Chelsi Cassilly) из Центра космических полетов имени Маршалла, по-видимому, нашли решение этой проблемы. Они разработали устройство, напоминающее «пистолет для стирки», где используется холодная плазма — поток ионизированного газа, который уничтожает бактерии и споры на ткани без воды и моющих средств. Сюй и Кассилли представили свою разработку 21 мая на Конференции по астробиологии в Висконсине. 

Внутри устройства создается смесь гелия, воздуха и водяного пара, через которую пропускается мощный электрический разряд. В результате образуются ионы кислорода. Они проникают в складки и волокна ткани, затем воздействуют на микроорганизмы, вызывая у них окислительный стресс, который повреждает клетки.

У этого способа есть важное преимущество перед другими методами дезинфекции, например, использующими ультрафиолетовое облучение. Некоторые микробы устойчивы к ультрафиолету, но микроорганизмов полностью устойчивых к окислительному стрессу пока не обнаружено. 

Исследователи провели серию тестов. Плазменная струя обработала образец хлопковой ткани, содержавшей около 250 тысяч споровых колоний на миллилитр. После процедуры число колоний сократилось примерно до 60 тысяч на миллилитр.

По словам инженеров, технология не повреждает ткань и считается безопасной для человека. Холодная плазма отличается от «горячей» тем, что не перегревает газ до экстремальных температур и может работать при комнатной температуре или близко к ней. Как утверждают исследователи, струя настолько холодная, что человек может безопасно поместить в нее руку. 

Правда, технология пока далека от бытового применения. Нынешняя версия устройства очищает участок ткани шириной меньше сантиметра за раз. Для полноценной стирки этого недостаточно. Сюй и Кассилли сейчас работают над двумя более практичными моделями. 

Первая модель — плазменная стиральная машина. Внутрь камеры будут помещать одежду, затем направлять поток холодной плазмы для очистки ткани. Вторая модель — устройство, совмещающее плазменную струю и вакуумную систему для обработки поверхностей. Им можно будет обрабатывать совершенно разные поверхности.

По мнению исследователей, их технология может сыграть важную роль в создании долговременных баз на Луне и Марсе. Будущим астронавтам потребуется не только оборудование для выживания, но и привычные элементы комфорта. Без системы очистки использовать мягкую мебель, тканевые покрытия и другие бытовые предметы окажется сложно.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
25 мая, 18:05
НИТУ МИСИС

Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.

НИТУ МИСИС
# гуманитарные науки
# коммуникации
# лингвистика
# нейросети
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
Последние комментарии

Tara
1 час назад
Павел, у нас есть Ростелеком, который и мешает прогрессу, ведя во мрак, мы в обратную сторону бежим, когда все уже впереди! Так что Боженька ни при

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Сергей Ивчин
2 часа назад
В сухую жару (например, +35 °C и влажность 20%) система адиабатического охлаждения работает на максимум, расходуя 1,5–2 литра воды на кВт холода

Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира

Андрей Степанов
3 часа назад
Ну тут стоит написать, что многие эксперты указывают на то, что двигатель ВК-650В пока очень сырой, и никто не спешит его дорабатывать. В сертификате

Первый полет без импортных деталей: Ка-226Т успешно поднялся в воздух

Вячеслав Семёнов
3 часа назад
_, воплощение гордости и тщеславия. Демонстрация пустых надежд на временную земную жизнь.

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Инир Каб
4 часа назад
,тоже в будущем будет валятся ваша голова из черепа

Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга

7 часов назад
Ну да смешного назначения. Все мы все знаем куда мощи будут уходить.

Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира

7 часов назад
Dmitriy, бомба должна быть большой.

Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира

Fanlan
9 часов назад
Я думаю чтобы стать востребованным врачом там нужно пройти через небольшой ад.

Топ-30 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США

Dmitriy
9 часов назад
Сергей, такие проекты это и есть демонстрация возможностей страны и прогресса, а у нас даже стадион без воровства построить не могут, рекорды по

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Александр Фомичев
10 часов назад
США 3 место, Япония 4 место, германия не попала даже в топ-10. Россия - 5 место. Германию упомянули, Россию - нет..

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Иван Колупаев
10 часов назад
Mikhail, внезапно автор статьи апологет того самого микропластика о вреде которого упоминал не раз. Но конечно хорошо что редакция все ж решила

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Игорь Коняшов
10 часов назад
Сергей, Потому что нужно различать тонкую прослойку талантливых инженеров и громадную массу быдла, не знающего основ арифметики. Что мы

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Всеволод Папшев
10 часов назад
Анализ помог выявить. Телескоп рассмотрел - такая же дичь

Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга

Сергей Осипов
12 часов назад
Игорь, почему именно у западных ? С арифметикой на Западе получше чем у тебя, ведь кнопки тыкать в телефоне ты смог только по причине того, что

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Сергей Осипов
12 часов назад
Неужели нам хотят сказать, что у Китая больше всего металла в мире, что они лидеры его производства или все же это металл завозной из России ?

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

аня кобзева
13 часов назад
Вавилонская башня

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Andrey Shakhov
13 часов назад
"Это первый случай, когда китайская компания полностью отвечает за основную стальную конструкцию сверхвысотного здания высотой более километра"

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

DanuTeyt
13 часов назад
_, Так ресурсы не их государства, а заказанные извне) Гордиться нужно не нефтью что тебе повезло найти внутри и строить за ее счет здания, а

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

