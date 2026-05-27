В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

Необходимость хирургического лечения была подтверждена по результатам мониторинга и анализа интракраниальной ЭЭГ. Поскольку потенциальная зона резекции могла затрагивать области, связанные с речью, к операции подключились нейролингвисты Центра языка и мозга ВШЭ. Их задачей было оценить речевой профиль пациента и помочь врачам сохранить функционально значимые зоны мозга.

Перед операцией исследователи провели комплексное дооперационное обследование, направленное на определение латерализации и локализации речи. В работе использовались современные методы нейровизуализации, включая трактографию с реконструкцией речевых трактов, дооперационную речевую фМРТ, а также пассивное и активное картирование речи с помощью стерео-ЭЭГ.

Результаты обследования были представлены на врачебном консилиуме. По его итогам специалисты решили провести операцию с пробуждением и интраоперационным картированием речи, чтобы в реальном времени отслеживать речевые функции во время резекции и минимизировать риск их повреждения.

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ регулярно участвуют в интраоперационном картировании речи, однако в их практике это первый случай операции у столь юного пациента.

«Такие операции с пробуждением у детей 11 лет — крайне редкий случай в мировой практике. Обычно вмешательства в столь юном возрасте проводят под полной анестезией, чтобы минимизировать дискомфорт и риск приступа, но здесь потребовалась максимальная точность для сохранения речи», — отметила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой.

Перед вмешательством у мальчика протестировали когнитивные функции, включая речь и память. На основе полученных данных специалисты подготовили индивидуальные протоколы и задания для интраоперационного мониторинга. Для подбора тестов использовалось программное обеспечение «Лингвистическое интраоперационное сопровождение» (ЛИС), разработанное для упрощения выбора заданий в зависимости от зоны резекции — как на уровне коры, так и в белом веществе. Во время операции проводили стимуляцию коры и подкорковых структур, чтобы выявить и сохранить речевые области мозга.

«Операция с пробуждением позволила нам в реальном времени контролировать речевые функции и безопасно удалить эпилептический очаг, не задев критические зоны. Без интраоперационного картирования риск для речи был бы значительно выше», — подчеркнула Татьяна Ананьева, невролог НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево.

Эта операция стала первым совместным проектом Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и НПЦ Солнцево. Как отмечают исследователи, такой формат сотрудничества объединяет нейролингвистическую экспертизу и клинический опыт нейрохирургов и поможет точнее проводить сложные вмешательства у детей в будущем.

