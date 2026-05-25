Кандидат искусствоведения, доцент школы исторических наук НИУ ВШЭ Елена Шарнова расскажет о том, как менялся облик Парижа в XVII столетии, как появились знаменитые архитектурные памятники эпохи классицизма — Королевские площади, Восточный фасад Лувра, дом и собор Инвалидов, а начиная с 1660-х годов строился знаменитый ансамбль Версаля, ставший образцом загородной королевской резиденции для всех европейских монархов.

Слушатели узнают о той роли, которую сыграла в XVII веке Лотарингия, где работали Жак Калло и Жорж де Латур, и каким образом великие французские художники оказались в Риме, сначала в кругу Караваджо, а позже в лице Никола Пуссена и Клода Лоррена определили развитие классического исторического жанра и идеального пейзажа.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно