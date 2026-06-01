Слушатели отправятся в виртуальное минералогическое путешествие по побережью Кольского полуострова.

О мероприятии

Белое море — это не только северный пейзаж, но и пространство, где особенно остро ощущается встреча стихий: земли, воды, воздуха, огня (солнца) и бесконечного северного неба.

На лекции из цикла профессора Юрия Леонидовича Войтеховского слушатели отправятся в виртуальное минералогическое путешествие по побережью Кольского полуострова — от Кандалакши до Кузомени. Маршрут пройдет через удивительные геологические и минералогические объекты, каждый из которых хранит собственную историю формирования северного ландшафта.

Во время лекции речь пойдет о:

Кандалакшском грабене;

Турьем мысе;

глендонитах Оленицы — знаменитых „беломорских рогульках»;

Аметистовом береге;

Кузоменьских песках.

Расписание Казанская ул., д. 1 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация