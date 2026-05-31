Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Нет зубным имплантатам: сможет ли таблетка восстановить зубы
У людей в течение жизни формируется два набора зубов. Однако ученые из Японии проводят испытания препарата, который в перспективе может «разблокировать» формирование дополнительных зубов.
Препарат разработал стартап Toregem BioPharma. Он блокирует специфический белок USAG-1, который останавливает дополнительный рост зубов. Исследователи полагают, что препарат сможет блокировать биологический барьер и «разбудить» зачатки зубов.
Изначально исследователи вывели мышей, у которых отключили соответствующий ген. У этих грызунов выросли дополнительные зубы. Также ученые проводили испытания и на хорьках.
Больница Университета Киото с конца 2024 года проводит испытания на людях. Участниками стали 30 взрослых мужчин, у которых отсутствовал как минимум один зуб. Цель этого исследования — подтвердить безопасность препарата.
Ученые пока не опубликовали окончательные результаты исследования. Однако исследователи отмечают, что реальный рост зубов у взрослых участников на этой стадии маловероятен.
Если препарат окажется безопасным для взрослых, его планируют протестировать на детях от двух до семи лет с врожденным отсутствием зубов. Примерно у одного человека из тысячи встречается врожденное отсутствие шести и более зубов. Это состояние мешает пережевыванию пищи. Кроме того, подростки с таким диагнозом часто сталкиваются с давлением общества.
При этом некоторые сторонние эксперты полагают, что даже если зубы появятся, они могут расти в неправильном положении. Однако в этом случае, по мнению ученых, поможет стандартная ортодонтия.
Если клинические испытания пройдут успешно, компания Toregem BioPharma хочет вывести препарат на рынок в 2030-х годах. Изначально препарат хотят использовать для лечения детей с врожденным отсутствием зубов. В дальнейшем компания надеется расширить применение препарата на взрослых, потерявших зубы из-за кариеса или травм.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Июля, 2016
Каким будет мир, когда мы сможем жить сотни лет?
10 Августа, 2016
Внутренняя кухня астронавтов: что едят на МКС
26 Июля, 2014
Зачем самки кричат во время секса?
12 Августа, 2015
Культ мусорного ведра
16 Июня, 2015
Иллюзии вокруг нас
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии