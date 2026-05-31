Нет зубным имплантатам: сможет ли таблетка восстановить зубы

У людей в течение жизни формируется два набора зубов. Однако ученые из Японии проводят испытания препарата, который в перспективе может «разблокировать» формирование дополнительных зубов.

Препарат разработал стартап Toregem BioPharma. Он блокирует специфический белок USAG-1, который останавливает дополнительный рост зубов. Исследователи полагают, что препарат сможет блокировать биологический барьер и «разбудить» зачатки зубов.

Изначально исследователи вывели мышей, у которых отключили соответствующий ген. У этих грызунов выросли дополнительные зубы. Также ученые проводили испытания и на хорьках.

Больница Университета Киото с конца 2024 года проводит испытания на людях. Участниками стали 30 взрослых мужчин, у которых отсутствовал как минимум один зуб. Цель этого исследования — подтвердить безопасность препарата.

Ученые пока не опубликовали окончательные результаты исследования. Однако исследователи отмечают, что реальный рост зубов у взрослых участников на этой стадии маловероятен.

Если препарат окажется безопасным для взрослых, его планируют протестировать на детях от двух до семи лет с врожденным отсутствием зубов. Примерно у одного человека из тысячи встречается врожденное отсутствие шести и более зубов. Это состояние мешает пережевыванию пищи. Кроме того, подростки с таким диагнозом часто сталкиваются с давлением общества.

При этом некоторые сторонние эксперты полагают, что даже если зубы появятся, они могут расти в неправильном положении. Однако в этом случае, по мнению ученых, поможет стандартная ортодонтия.

Если клинические испытания пройдут успешно, компания Toregem BioPharma хочет вывести препарат на рынок в 2030-х годах. Изначально препарат хотят использовать для лечения детей с врожденным отсутствием зубов. В дальнейшем компания надеется расширить применение препарата на взрослых, потерявших зубы из-за кариеса или травм.