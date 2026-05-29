Система письма в Европе и соседних странах
Несмотря на языковое разнообразие Европы, большинство стран континента использует несколько основных систем письма. На инфографике показано, какие системы письма доминируют в Европе и соседних странах.
Наиболее распространенная система письма в мире и, в частности, в Европе — латиница. Возникла она в I веке до нашей эры. Латинское письмо лежит в основе большинства романских и германских языков, а также языков кельтской и балтийской групп. Также латинский алфавит используется в некоторых языках славянской, финно-угорской и тюркской групп.
Еще одна распространенная система письма — кириллица. Она стала основой письменности некоторых языков, на которых говорят жители Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Кавказа, Центральной, Северной и Восточной Азии. Кириллица — главная система письма в России, Беларуси, Украине и Болгарии. Алфавит на основе кириллицы используется в македонском и сербском языках.
Во времена СССР жители многих республик писали на кириллице, но после распада Советского Союза на латиницу перешли Молдова, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. При этом в некоторых регионах Молдовы до сих пор используется кириллица. Казахстан изначально планировал перейти на латиницу к 2025 году. Однако реформа затянулась. Сейчас в Казахстане сосуществуют латиница и кириллица.
Однако некоторые страны постсоветского пространства никогда не использовали кириллицу в своих языках. Например, армянский и грузинский языки имеют свои системы письма.
Латиница и кириллица произошли изначально от греческого алфавита. Греческая система письма сейчас используется в Греции и на Кипре. На греческом языке говорят жители Республики Кипр. При этом в Северном Кипре действует латинская система письма.
В странах Северной Африки и Ближнего Востока доминирует арабское письмо. Выделяется на их фоне Израиль, где используется еврейский алфавит.
