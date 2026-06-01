Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Почему Google хочет выпустить во Флориде 32 миллиона странных комаров
Google готовится к одному из своих самых амбициозных проектов в сфере общественного здравоохранения. С помощью комаров компания рассчитывает победить других комаров — переносчиков опасных заболеваний.
Тестовыми полигонами станут штаты Калифорния и Флорида. Сейчас технологический гигант добивается специального разрешения от Агентства по охране окружающей среды США.
Инициативу продвигает компания Verily — подразделение материнской Alphabet, принадлежащей Google. Если проект получит одобрение, компания выпустит на волю 32 миллиона специально модифицированных комаров. Эти комары, по оценкам специалистов, помогут уничтожить комаров, которые переносят опасные заболевания, включая энцефалит Сент-Луис, денге, Зика, чикунгунья и желтую лихорадку.
Исследователи планируют выпускать исключительно самцов, зараженных бактерией вольбахией. Эти комары не смогут кусать людей, поскольку это делают лишь самки.
При этом инфицированные самцы будут спариваться с самками вида Culex. Исследователи ожидают, что их потомство не выживет и вскоре популяцию комаров удастся подавить.
Для разведения, сортировки и выпуска комаров Google планирует использовать искусственный интеллект и роботизированные системы. В компании считают, что это поможет сделать стратегию более эффективной.
