  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
31 мая, 11:48
Игорь Байдов
1

Во всем мире любить стали меньше

❋ 3.5

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
500 дней лета
Кадр из американской романтической комедийной драмы «500 дней лета» / @ Fox Searchlight Pictures, Searchlight Pictures, Disney+

В последние десятилетия психологи все чаще говорят о возрастающем индивидуализме. Речь идет о мировоззрении, при котором личные цели и достижения ставятся выше интересов семьи, коллектива или сообщества. Это противопоставляется коллективизму, где индивид ставит интересы сообщества или группы выше своих потребностей. 

Авторы предыдущих исследований заметили, что переход к такому мировоззрению в последнее время ускорился в большинстве стран. Среди возможных причин называют глобализацию, развитие цифровых технологий и распространение социальных сетей. 

Но как именно индивидуализм влияет на романтические отношения, до сих пор оставалось не совсем понятно. Результаты прошлых научных работ противоречили друг другу. Одни ученые указывали, что более независимые и зацикленные на себе люди любят партнеров иначе, чем остальные. Другие такой связи не находили. 

Причина разногласия может быть связана с недостаточной выборкой. Эксперты изучали жителей одной или двух стран и опрашивали сравнительно мало людей. Из-за этого результаты могли зависеть от особенностей конкретной страны или случайных факторов. 

Международная группа психологов под руководством Марты Коваль (Marta Kowal) из Вроцлавского университета в Польше провела масштабное исследование, чтобы проверить, есть ли связь между индивидуализмом и степенью романтической привязанности. 

Коваль и ее коллеги подготовили опрос, который прошла 61 тысяча взрослых людей в возрасте от 18 до 90 лет из 81 страны. На момент опроса все они состояли в романтических отношениях — от нескольких недель до более 10 лет. 

Участников просили через онлайн-анкеты оценить по шкале от одного до пяти, насколько сильно они чувствуют себя эмоционально связанными с партнером и хотят ли сохранить отношения. 

Затем испытуемые отвечали на вопросы, позволяющие определить уровень индивидуализма. В этой части исследования использовали шкалу от одного до семи баллов. Добровольцы оценивали утверждения вроде «Успех группы важнее личного успеха», «Человек должен преследовать свои цели только после того, как подумает о благополучии коллектива».

Когда исследователи сопоставили ответы, выяснилось, что люди с более выраженными индивидуалистическими взглядами менее склонны к романтическим чувствам. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как пол, возраст и экономическое положение.

Для проверки результатов ученые провели дополнительное исследование. В нем приняли участие более шести тысяч человек из 50 стран, все испытуемые состояли в отношениях. Повторный анализ подтвердил первоначальные выводы. Эффект наблюдался как у мужчин, так и у женщин. 

Коваль и ее коллеги полагают, что индивидуализм может влиять на способность устанавливать глубокие эмоциональные связи. По мнению авторов, постоянная сосредоточенность на достижениях своих целей может мешать той эмоциональной открытости, на которой строится близость между партнерами. Если человеку трудно быть уязвимым в отношениях, раскрыть свои переживания и внутренний мир, такие отношения становятся менее эмоционально насыщенными. Ведь именно открытость и эмоциональная уязвимость считаются важнейшими компонентами глубокой романтической привязанности. 

При этом психологи не считают, что снижение накала страстей из-за возросшего индивидуализма это обязательно плохо. Погружение в партнера с головой и навязчивые мысли об одном человеке могут занимать значительную часть времени и внимания человека, а также снижать продуктивность. Если романтические переживания перестают играть такую важную роль в жизни, высвобождаются силы и энергия для общения с друзьями и родственниками, работы, учебы и занятий, которые приносят личное удовлетворение.     

Несмотря на достаточно большую выборку, все выводы команды Коваль строятся на субъективных оценках участников, которые могли неосознанно приукрашивать или скрывать свои истинные чувства. Вероятно, кто-то из испытуемых во время опроса был в ссоре со своим партнером, поэтому отвечал на вопросы под влиянием временных негативных эмоций. 

Кроме того, авторы исследования не доказали, что именно индивидуализм делает людей менее влюбленными. Ученые увидели лишь связь между этими явлениями, но не выяснили, что причина, а что следствие. Возможно, люди, которые изначально менее эмоционально привязаны к партнеру, чаще ставят собственные интересы на первое место. Не исключено, что и на степень любви, и на индивидуализм одновременно влияют другие факторы — например, особенности воспитания, культуры или характера человека. 

Коваль и ее коллеги представили выводы своего исследования на конференции Royal Society «Love, actually and in theory: Towards a robust science of love», которая прошла в мае 2026 года в Эдинбурге. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
569 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Май
Бесплатно
Учебная орбита Юрия Гагарина
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Медиа: 10 лет спустя
ВДНХ
Москва
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Смартфон компьютер бережет: как мобильные игры спасли российскую индустрию
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Мозг-компьютер: материализация мысли
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Искусство Франции XVII века
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 мая, 12:04
Андрей Серегин

Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.

Медицина
# кофе
# кофеин
# нейробиология
# обзор
# сон
28 мая, 16:43
ФизТех

В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

Физики и математики МФТИ совместно с коллегами из Института автоматизации проектирования РАН и Университета Иннополис провели трехмерное численное моделирование защитных сейсмических барьеров — специальных сооружений, призванных обеспечить безопасность наземных строений.

ФизТех
# землетрясения
# моделирование землетрясений
# сейсмическая активность
# сейсмические волны
29 мая, 14:12
Любовь С.

Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

Астрономы предложили возможный источник самого мощного нейтрино в истории наблюдений — частицы с энергией 220 петаэлектронвольт, которую зафиксировали с помощью подводного телескопа KM3NeT в Средиземном море. Если ученые правы, их открытие поможет понять, где во Вселенной рождаются частицы экстремальных энергий и как работают одни из самых ярких объектов космоса — блазары.

Астрономия
# активные ядра галактик
# блазары
# внегалактические нейтрино
# джеты
# нейтрино
# Черные дыры
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

Губкинский университет
# добыча нефти
# месторождение нефти
# нефть
# технологии
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Во всем мире любить стали меньше

    31 мая, 11:48

  2. Исследование массового захоронения показало, чем болели дети в Европе 5 тысяч лет назад

    31 мая, 08:38

  3. Биологи в реальном времени увидели, как стареют стволовые клетки кожи

    30 мая, 12:34

  4. В Аргентине нашли кости трехметровой «цапли» из мелового периода

    30 мая, 11:17
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Ирина Минашкина
2 минуты назад
andrew, Приднестровье это непризнанная миром квазиреспубоика сляпаная РФ на клочку древней территории Украины, ранее переданной Сталиным, Молдавии

Система письма в Европе и соседних странах 

Victor Shmelev
30 минут назад
Yauhen, латинка какое-то то время действительно была в беларусском языке, но она в нём не прижилась.

Система письма в Европе и соседних странах 

Дмитрий Ли
36 минут назад
Статья типичная соросовская манипуляция.Тут и "казахская латинница" и "удобство латинницы" Понятно что из таких вот статеек выходящих тысячами в

Система письма в Европе и соседних странах 

Владимир Розовой
55 минут назад
Если на душу населения, что справедливо, то РФ берет 1 место с более чем трехкратным отрывом от 2. Абсолютный недосягаемый пират.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Wilczek Wroclawski
2 часа назад
Nata, Персы, конечно, не арабы и действительно сильно не любят, когда их так называют, но их система письма на самом деле арабская, лишь с несколькими

Система письма в Европе и соседних странах 

Олег Толстяк
4 часа назад
Чем им опалубка не угодила...

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Александр Суворов
4 часа назад
Baca, цэ помойка!

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Юрий Рига
7 часов назад
Alexander, А что не так с качеством стали в Китае? Весь мир пользуется и не жалуется.

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Сергей Осипов
8 часов назад
Игорь, мир вообще непостижимый...🤗

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Артем
9 часов назад
Никита, согласен с тобой, Ави Лëб, сейчас, к науке отношения не имеет

Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Артем
9 часов назад
Александр, я был вторым пилотом, поверь мне брат

Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Игорь Коняшов
9 часов назад
ArcadeDragon45, "Переведы" -это однозначно научный этикет, бггг))

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Игорь Коняшов
9 часов назад
Забавно, что Китай уже превзошел подушевую генерацию практически всех стран европы. А там по-прежнему мантры про "цветущий сад". С шерстяными

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Лев Бонд
10 часов назад
Андрей, может представишь свои подсчёты?

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Андрей Неверкович
11 часов назад
Бесит когда говорят что что-то зависит от того что было сделано в СССР я родился в СССР по аналогии я уже не тот человек но это же неверно, почему не

Топ образцов вооружений, обеспечивающих военную мощь России

mndtr
11 часов назад
Na samom dele i russkiĭ яzyk mojno vpolne spokoĭno zapisyvatь latiniceĭ, no tolьko nujno sohranitь gde-to 7 samyh nujnyh, nezamenimyh dlя russkogo яzyka bukv, чtoby ne travmirovatь orfografiю

Система письма в Европе и соседних странах 

Руслан Сибагатуллин
11 часов назад
Евгений, видимо за счёт статуса одного из главных торговых узлов- покупают и продают продовольствия на очень много долларов.

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Андрей Неверкович
11 часов назад
Эти рейтинги такие рейтинги когда можно написать что России нет, четвёртой экономики в мире, но где-то пишут что Россия девятая экономика, но это

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Игорь Коняшов
11 часов назад
Павел, Павел, мне трудно дискутировать на вашем уровне эрудиции и интеллекта) Очень трудно) Сделаю лишь небольшую ремарку. Вряд ли она приведет

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Игорь Коняшов
12 часов назад
Сергей, Мне трудно постигнуть весь дзен вашего потока сознания...

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно