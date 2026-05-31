Во всем мире любить стали меньше
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В последние десятилетия психологи все чаще говорят о возрастающем индивидуализме. Речь идет о мировоззрении, при котором личные цели и достижения ставятся выше интересов семьи, коллектива или сообщества. Это противопоставляется коллективизму, где индивид ставит интересы сообщества или группы выше своих потребностей.
Авторы предыдущих исследований заметили, что переход к такому мировоззрению в последнее время ускорился в большинстве стран. Среди возможных причин называют глобализацию, развитие цифровых технологий и распространение социальных сетей.
Но как именно индивидуализм влияет на романтические отношения, до сих пор оставалось не совсем понятно. Результаты прошлых научных работ противоречили друг другу. Одни ученые указывали, что более независимые и зацикленные на себе люди любят партнеров иначе, чем остальные. Другие такой связи не находили.
Причина разногласия может быть связана с недостаточной выборкой. Эксперты изучали жителей одной или двух стран и опрашивали сравнительно мало людей. Из-за этого результаты могли зависеть от особенностей конкретной страны или случайных факторов.
Международная группа психологов под руководством Марты Коваль (Marta Kowal) из Вроцлавского университета в Польше провела масштабное исследование, чтобы проверить, есть ли связь между индивидуализмом и степенью романтической привязанности.
Коваль и ее коллеги подготовили опрос, который прошла 61 тысяча взрослых людей в возрасте от 18 до 90 лет из 81 страны. На момент опроса все они состояли в романтических отношениях — от нескольких недель до более 10 лет.
Участников просили через онлайн-анкеты оценить по шкале от одного до пяти, насколько сильно они чувствуют себя эмоционально связанными с партнером и хотят ли сохранить отношения.
Затем испытуемые отвечали на вопросы, позволяющие определить уровень индивидуализма. В этой части исследования использовали шкалу от одного до семи баллов. Добровольцы оценивали утверждения вроде «Успех группы важнее личного успеха», «Человек должен преследовать свои цели только после того, как подумает о благополучии коллектива».
Когда исследователи сопоставили ответы, выяснилось, что люди с более выраженными индивидуалистическими взглядами менее склонны к романтическим чувствам. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как пол, возраст и экономическое положение.
Для проверки результатов ученые провели дополнительное исследование. В нем приняли участие более шести тысяч человек из 50 стран, все испытуемые состояли в отношениях. Повторный анализ подтвердил первоначальные выводы. Эффект наблюдался как у мужчин, так и у женщин.
Коваль и ее коллеги полагают, что индивидуализм может влиять на способность устанавливать глубокие эмоциональные связи. По мнению авторов, постоянная сосредоточенность на достижениях своих целей может мешать той эмоциональной открытости, на которой строится близость между партнерами. Если человеку трудно быть уязвимым в отношениях, раскрыть свои переживания и внутренний мир, такие отношения становятся менее эмоционально насыщенными. Ведь именно открытость и эмоциональная уязвимость считаются важнейшими компонентами глубокой романтической привязанности.
При этом психологи не считают, что снижение накала страстей из-за возросшего индивидуализма это обязательно плохо. Погружение в партнера с головой и навязчивые мысли об одном человеке могут занимать значительную часть времени и внимания человека, а также снижать продуктивность. Если романтические переживания перестают играть такую важную роль в жизни, высвобождаются силы и энергия для общения с друзьями и родственниками, работы, учебы и занятий, которые приносят личное удовлетворение.
Несмотря на достаточно большую выборку, все выводы команды Коваль строятся на субъективных оценках участников, которые могли неосознанно приукрашивать или скрывать свои истинные чувства. Вероятно, кто-то из испытуемых во время опроса был в ссоре со своим партнером, поэтому отвечал на вопросы под влиянием временных негативных эмоций.
Кроме того, авторы исследования не доказали, что именно индивидуализм делает людей менее влюбленными. Ученые увидели лишь связь между этими явлениями, но не выяснили, что причина, а что следствие. Возможно, люди, которые изначально менее эмоционально привязаны к партнеру, чаще ставят собственные интересы на первое место. Не исключено, что и на степень любви, и на индивидуализм одновременно влияют другие факторы — например, особенности воспитания, культуры или характера человека.
Коваль и ее коллеги представили выводы своего исследования на конференции Royal Society «Love, actually and in theory: Towards a robust science of love», которая прошла в мае 2026 года в Эдинбурге.
