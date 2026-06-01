1 июня, 14:17
Татьяна Зайцева
Орангутаны оказались рекордсменами по длительности грудного вскармливания

Международная группа исследователей выяснила, что детеныши диких орангутанов непрерывно потребляют материнское молоко как минимум до шести с половиной лет. Это один из самых продолжительных периодов грудного вскармливания среди млекопитающих.

Мать и дочь, Хелен и Люси, наблюдают за исследователями с высоты кроны деревьев. Заповедная зона долины Данум, Сабах, Малайзия / © Такуми Цутая, ведущий автор исследования, Communications Biology

У орангутанов очень замедленный жизненный цикл с одним из самых длительных интервалов между родами и самым низким зарегистрированным уровнем младенческой смертности среди приматов и даже млекопитающих. Ученые предположили, что ключевую роль в жизненном цикле орангутанов играет долгое грудное вскармливание, поскольку оно, возможно, способствует здоровью потомства и увеличивает интервалы между родами у самок. Однако до сих пор не было ясно, в каком возрасте детенышей орангутанов отлучают от груди.
 
Для оценки продолжительности грудного вскармливания авторы нового исследования, специалисты из Японского центра по изучению орангутанов и их коллеги из Малайзии, применили метод фекальной протеомики, который направлен на выявление специфических белков в экскрементах. Поскольку молоко самок орангутанов содержит несколько уникальных белков, их обнаружение в фекалиях детеныша служит прямым доказательством того, что его все еще кормят грудью.
 
Исследовательская группа, статья которой опубликована в журнале Communications Biology, изучила образцы экскрементов диких борнейских орангутанов из заповедной зоны долины Данум в штате Сабах (малайзийская часть острова Калимантан (Борнео)). Образцы фекалий группы орангутанов, включавшей самок с детенышами разных возрастов, ученые собирали на Борнео в течение двух лет и семи месяцев.
 
В итоге специфические для грудного молока белки обнаружили во всех 20 образцах фекалий детенышей в возрасте до шести с половиной лет. Это свидетельствует о том, что все детеныши продолжали питаться материнским молоком как минимум до этого возраста, хотя вполне вероятно, что и дольше.
 
Кормившие детенышей самки все это время не были беременны следующим потомством, полностью отдавая свои ресурсы выращиванию уже рожденного малыша. Исследователи также установили, что у находившихся на грудном вскармливании детенышей в экскрементах присутствовали высокие концентрации белков биологической защиты и полезных пробиотических бактерий.
 
Таким образом, непрерывное и длительное грудное вскармливание поддерживает исключительно высокую выживаемость потомства орангутанов и способствует их медленной репродуктивной стратегии, заключили ученые.
 
В то же время полученные результаты объяснили, почему популяции этих находящихся под угрозой исчезновения человекообразных обезьян чрезвычайно медленно восстанавливаются после сокращения численности. Поэтому так важно защищать оставшиеся места обитания орангутанов в тропических лесах, подчеркнули авторы исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
