Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

В центре глобальных торговых потоков находятся Китай и США — именно они доминируют как в закупках, так и в поставках товаров по всему миру. Вместе с Германией эти страны обеспечивают огромную долю мировой торговли товарами.

Новая инфографика, основанная на данных Всемирной торговой организации, показывает крупнейших мировых импортеров и экспортеров товаров по объему торговли в 2025 году.

Рейтинг также наглядно демонстрирует, насколько взаимосвязанными стали современные цепочки поставок: многие государства импортируют сырье и комплектующие, а затем экспортируют готовую продукцию на мировые рынки.

В 2025 году США сохранили статус крупнейшего импортера: объем ввоза товаров составил 3,5 триллиона долларов. Страна остается одним из главных источников мирового потребительского спроса, закупая огромные объемы электроники, автомобилей, промышленного оборудования, одежды и других товаров у торговых партнеров по всему миру.

На втором месте расположился Китай с импортом на сумму 2,6 триллиона долларов, а третье место заняла Германия с показателем 1,5 триллиона долларов.

Китай вновь стал крупнейшим экспортером планеты: в 2025 году страна поставила на мировые рынки товаров на сумму 3,8 триллиона долларов. Доминирование Китая основано на колоссальной промышленной базе, выпускающей все — от потребительской электроники до тяжелого промышленного оборудования для покупателей по всему миру.

США заняли второе место с экспортом на 2,2 триллиона долларов, а Германия — третье с объемом 1,8 триллиона долларов.

Примечательно, что многие крупнейшие экспортеры одновременно входят и в число крупнейших импортеров. Современные производственные цепочки построены на том, что страны закупают сырье, компоненты и промежуточные товары, после чего экспортируют готовую продукцию на глобальные рынки.

Высокие позиции в списках импорта и экспорта занимают и сравнительно небольшие экономики, такие как Нидерланды и Гонконг. Нидерланды выигрывают благодаря своему положению главных «ворот» в Европу, опираясь на развитую портовую и логистическую инфраструктуру. Гонконг остается тесно связанным с материковым Китаем: более 40% его экспорта направляется именно туда.

Также выделяются Объединенные Арабские Эмираты, занявшие девятое место среди мировых экспортеров с объемом товарного экспорта в 707 миллиардов долларов. Такой результат отражает роль страны не только как крупного экспортера энергоресурсов, но и как важнейшего торгового узла, соединяющего Азию, Европу и Африку.