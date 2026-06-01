  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 июня, 11:51
Адель Романенкова
13

Шум во время пролета объекта мимо Земли удалось объяснить

❋ 4.9

На высоте более 90 километров над поверхностью нашей планеты — то есть почти в космосе — мимо нее проследовал метеороид размером всего несколько сантиметров. Сразу три инфразвуковых станции зафиксировали во время этого события шумовой удар, который потребовал объяснения.

Астрономия
# Звуковые волны
# инфразвук
# кометы
# космос
# метеороиды
Метеор в небе над севером Европы 22 сентября 2020 года
Метеор в небе над севером Европы 22 сентября 2020 года / © Elizabeth A. Silber et al, 2026

Двадцать второго сентября 2020 года, в 05:53 по местному времени, примерно в 100 километрах к северу от Берлина в небе возникла характерная яркая полоса от пролетающего метеороида. В течение следующих почти 32 секунд ее также видели или могли видеть в Нидерландах и Великобритании.

По расчетам на основе данных с десятков камер, траектория объекта в атмосфере начинается на высоте 109 километров, самая низкая точка — 91 километр, а заканчивается яркая линия на высоте 113 километров. То есть объект не упал на Землю, а пролетел мимо и снова отправился в межпланетное пространство.

Примерно на этих высотах располагается условная граница космоса — линия Кармана. Вхождение падающих на Землю объектов в плотные слои атмосферы начинается несколько ниже — в мезосфере, на высоте 80-85 километров. Так что чаще всего метеоры вспыхивают именно там.

Впрочем, особенно крупные и быстрые частицы могут начать «гореть» и выше. Правда, конкретно этот крупным не назовешь: по яркости свечения и времени пролета удалось вычислить, что масса его составляла примерно 45 граммов, а диаметр — 4,4 сантиметра.

Но скромные габариты метеороида еще не самая необычная деталь в этой истории. Интереснее всего оказалось то, что расположенные в Нидерландах инфразвуковые станции зафиксировали во время его пролета низкочастотные акустические волны, притом именно такие, какие должны возникать при распространении ударной волны. То есть речь идет о звуке, пусть человеческому уху он и недоступен.

Но откуда взяться звуку там, где практически нет воздуха? Его плотность в сотни тысяч раз меньше, чем над поверхностью.

Стоит оговориться, что на самом деле атмосфера не заканчивается и на высоте в 400 километров, где летает Международная космическая станция, но и на линии Кармана уже никаких звуковых волн ожидать не приходится. Тем более при пролете четырехсантиметрового камешка.

Именно в этом попыталась разобраться команда исследователей из США, Канады и Нидерландов, о чем они рассказали в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. После тщательного анализа свечения метеора ученые заключили, что объект горел не только от нагрева, но и от механического разрушения: пик его яркости зарегистрировали в момент максимальной нагрузки.

Иллюстрация возникновения ударной волны при прохождении метеороида через испаряющиеся с его поверхности летучие вещества / © Elizabeth A. Silber et al, 2026

Поэтому исследователи подозревают, что это был не совсем камень, а нечто более хрупкое и легкое — вроде углистого хондрита или даже кометы. И то, и другое богато летучими веществами, прежде всего водой. В комете она хранится в виде льда, а в веществе метеороида бывает «встроена» в кристаллическую структуру минералов.

Все это позволяет предполагать, что во время пролета того объекта в атмосфере из него высвобождались газы. Они окружали метеороид сферической оболочкой уже достаточно плотного «воздуха». Именно в этом «воздухе» возникали акустические волны.

Конечно, тот звук, который мы можем слышать, все равно не дошел бы до поверхности Земли, поскольку у него слишком высокие частоты. Зато инфразвук с его непомерной длиной волны — в десятки и сотни метров — при возникновении мощной ударной волны способен распространяться даже в разреженной среде термосферы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
297 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# Звуковые волны
# инфразвук
# кометы
# космос
# метеороиды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Медиа: 10 лет спустя
ВДНХ
Москва
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Смартфон компьютер бережет: как мобильные игры спасли российскую индустрию
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Мозг-компьютер: материализация мысли
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Искусство Франции XVII века
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
31 мая, 08:38
Лена

Исследование массового захоронения показало, чем болели дети в Европе 5 тысяч лет назад

Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.

Археология
# дети
# инфекции
# медный век
# подростки
# скелет
# Туберкулез
# энеолит
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
25 мая, 18:05
НИТУ МИСИС

Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.

НИТУ МИСИС
# гуманитарные науки
# коммуникации
# лингвистика
# нейросети
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Шум во время пролета объекта мимо Земли удалось объяснить

    1 июня, 11:51

  2. Ученые узнали, как электрические рыбы не оглушают сами себя

    1 июня, 10:47

  3. Аденовирус остановил развитие рака поджелудочной железы у трех пациентов

    1 июня, 10:38

  4. Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

    1 июня, 10:35
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Артём Радюк
5 минут назад
Андрей, комендант Ля Рошеля не пропустил в город английские коробли, заставив их штурмовать острова рядом с городом, англичане битву за острова

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

liza lacey
1 час назад
Я лично не знаком с доктором Обоите, но слышал много отзывов о его добрых делах. Я связался с ним после того, как мне поставили диагноз ВИЧ, и после

СМИ заявили о случае почти полного излечения от ВИЧ

Наталья Кошечкина
2 часа назад
А как же идеи и фантазии психолухов о том, что сначала надо полюбить себя, и тогда тебя полюбят все??

Во всем мире любить стали меньше

Вячеслав
3 часа назад
А теперь в осаде Малая Токмачка 1500 дней))

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

RomAnur888
3 часа назад
Самая долгая осада продолжается до сих пор, это 250ти летняя осада США, всего остального мира.

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

J M
3 часа назад
Пердушка, судя по нику, это как раз ваше амплуа. Остальные уже не претендуют)

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

ERROR 666
3 часа назад
Dmitriy, причинно-следственные связи не нашли (статья все равно не про это), но саму связь между склонностью к индивидуализму и эмоциональной

Во всем мире любить стали меньше

Dmitriy
4 часа назад
Не понимаю какая связь между взглядом на толпу людей и их организацию и личные чувства к одному субъекту. Взгляд на толпу коллективизм, это по сути

Во всем мире любить стали меньше

Sam Dowson
4 часа назад
Красноярский край (+Хакасия + Тува), размером с пол Европы - никаких особо волн жары. Вот как 28 сентября прошлого года прокатился гигантский холодный

Спутники показали рекордную жару в Европе

Sergii Kovalchuk
4 часа назад
Ну скоро осада Малой Токмачки побьет все рейтинги.

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

orne Orb
5 часов назад
Я сталкивался с обсуждением подобных проектов тяжёлых воздушных платформ, и всегда вызывает вопросы их реальная экономическая эффективность при

Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T

Алексей Мищенко
7 часов назад
MYKOLA, Мыкола Підкастрюлько, расскажи-ка нам, за каким пайком в очередях мы стоим?)) что в него входит хоть? А то ежей по лесам ловим и берёзовую кору

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Алексей Мищенко
7 часов назад
Dmitriy, у вас на Уине да, коррупция наихудшая в Европе.

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Alex Daarov
10 часов назад
Все очень просто - один дурак псевдо-психолог сказал что жить надо только для себя - другие такие же не думающие повторили. И началось. Мир стал

Во всем мире любить стали меньше

Максим Тарасов
11 часов назад
таоатата, смотря на то как вы тратите силы на оспаривание и оскорбления других комментаторов, я вынужден подтвердить свои наблюдения о том что

Во всем мире любить стали меньше

Vasilij
11 часов назад
Павел, там наверное ЙЦУКЕН.

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Андрей Макаров
11 часов назад
Осада Иерусалима (589-587 гг. до н. э., 30 месяцев), захват Иерусалима вавилонянами. Не самая долгая, но одна из самых важных в истории.

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

Роман Никольский
12 часов назад
Оно будет расти во всех странах и дело вообще не в доступности, а неадекватном повышении цен подписок

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Сяоми Редми
13 часов назад
Больше жизненного пространства для нашего растущего населения...

Топ-10 самых загруженных железнодорожных вокзалов мира

Имя Фамилия
13 часов назад
Иван, фингерпринт вообще не дает понимания, откуда человек. Он просто дает возможность опознавать одного и того же абонента, как и куки. :-))) Вы еще

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно