Искусственный интеллект все чаще принимает решения, которые влияют на безопасность, здоровье и повседневную жизнь людей — от больших языковых моделей до беспилотных систем. При этом остается открытым главный вопрос: кто несет ответственность за действия алгоритма? Ситуацию усложняет сама природа ИИ — высокая автономность, способность дообучаться в реальном времени и вероятностный характер решений.

Член Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере ИИ Дарья Чирва расскажет, как сегодня регулируется искусственный интеллект и какие подходы предлагают право, этика и технологическая практика. На конкретных примерах рассматриваются ключевые проблемы и ограничения существующих моделей регулирования. Особое внимание уделяется тому, как ИИ заставляет по-новому увидеть связь между этикой, правом и пониманием самой природы технологий.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00