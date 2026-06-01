Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
1 июня, 15:33
Рейтинг: +221
Посты: 810

Люди стали меньше говорить 

Люди в последние годы стали меньше говорить. Как выяснили ученые, с каждым годом люди в среднем произносили на 338 слов в день меньше.

Кадр из сериала «Поколение» / © We’re Not Brothers Productions, HBO Max

Исследование провели ученые из Миссурийского университета в Канзас-Сити и Университета Аризоны. Они изучили аудиозаписи 2197 человек в возрасте от 10 до 94 лет. В общей сложности авторы провели 22 исследования в период с 2005 по 2019 год. Результаты исследования опубликованы в Perspectives on Psychological Science. 

Ученые выяснили, что за время наблюдений с каждым годом число ежедневно сказанных слов сокращалось в среднем на 338. В общей сложности с 2005 по 2019 год люди стали произносить в день на 28% меньше слов. Показатель упал примерно с 16 600 до примерно 11 900 слов.

Получается, если в день люди в среднем произносят на 338 слов меньше, то за год это превращается в 123 370 слов.

Исследователи пока не могут однозначно объяснить наметившуюся тенденцию. По одной из версий, это может быть связано с развитием технологий и ростом популярности текстовых сообщений.

Иван Колупаев
Иван Колупаев
4 минуты назад
так о чем тут говорить - трясти надо!
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
25 мая, 18:05
НИТУ МИСИС

Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.

НИТУ МИСИС
# гуманитарные науки
# коммуникации
# лингвистика
# нейросети
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
