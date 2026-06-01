Люди стали меньше говорить
Люди в последние годы стали меньше говорить. Как выяснили ученые, с каждым годом люди в среднем произносили на 338 слов в день меньше.
Исследование провели ученые из Миссурийского университета в Канзас-Сити и Университета Аризоны. Они изучили аудиозаписи 2197 человек в возрасте от 10 до 94 лет. В общей сложности авторы провели 22 исследования в период с 2005 по 2019 год. Результаты исследования опубликованы в Perspectives on Psychological Science.
Ученые выяснили, что за время наблюдений с каждым годом число ежедневно сказанных слов сокращалось в среднем на 338. В общей сложности с 2005 по 2019 год люди стали произносить в день на 28% меньше слов. Показатель упал примерно с 16 600 до примерно 11 900 слов.
Получается, если в день люди в среднем произносят на 338 слов меньше, то за год это превращается в 123 370 слов.
Исследователи пока не могут однозначно объяснить наметившуюся тенденцию. По одной из версий, это может быть связано с развитием технологий и ростом популярности текстовых сообщений.
