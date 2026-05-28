От карих до зеленых: полная инфографика распределения цвета глаз по всему миру
Помимо отпечатков пальцев, цвет глаз — еще одна уникальная и удивительная черта человеческой индивидуальности. Он определяется количеством меланина в радужной оболочке глаза, благодаря чему возникает широкий спектр оттенков, каждый из которых связан со своими географическими и демографическими особенностями.
В мире принято выделять около восьми основных цветов глаз, и каждый из них отражает историю и особенности определенных групп населения.
Сегодня карие глаза имеют примерно 70–79% жителей планеты, что делает этот цвет самым распространенным. Глубокий темный оттенок преобладает в Африке, Азии и некоторых регионах Соединённых Штатов.
Интересно, что исследования показывают: около 10 тысяч лет назад карий цвет глаз был универсальным для всех людей, пока генетические мутации не привели к появлению новых оттенков. Карие глаза и сейчас остаются наиболее распространенными, особенно в регионах с высокой солнечной активностью, поскольку повышенное содержание меланина помогает защищать глаза от ультрафиолетового излучения.
Голубые глаза встречаются значительно реже — менее чем у 10% населения Земли. Такой цвет возникает из-за низкой концентрации меланина в радужке: свет рассеивается особым образом, создавая голубой оттенок.
Особенно часто голубые глаза встречаются у европейцев, прежде всего в Северной и Восточной Европе. Сегодня они также есть примерно у 27% жителей США.
Ореховые глаза — необычное сочетание зеленых, золотистых и янтарных тонов — представляют собой одну из самых интересных вариаций цвета. Этот оттенок чаще встречается в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также в Бразилии и Испании.
Янтарные глаза, которые нередко путают с ореховыми, отличаются более выраженным золотистым или медным сиянием. Они встречаются примерно у 5% населения мира, особенно в Азии, Южной Америке и Южной Африке.
Серые и зеленые глаза, также связанные с низким уровнем меланина, чаще встречаются в прибрежных и горных районах, а также в регионах с менее интенсивным солнечным светом — например, в Ирландии, Шотландии и Исландии. Серые глаза имеют легкий голубоватый оттенок и серебристый отлив, тогда как зеленые, считающиеся одними из самых редких в мире, традиционно ассоциируются с кельтским и германским происхождением.
Разнообразие цвета глаз — это не просто внешняя особенность. Оно помогает лучше понять генетическое многообразие человечества, пути миграции народов и способы адаптации людей к окружающей среде. Каждый оттенок глаз хранит историю происхождения, приспособления и личной идентичности, дополняя удивительное разнообразие нашего мира.
