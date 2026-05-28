На экономическую грамотность студентов сильнее повлияли мотивация и семейные финансы, чем опыт работы
Экономическая грамотность студентов зависит не только от профильного образования, но и от интереса к экономике, учебной среды и финансовых практик в семье. Так, студенты, получавшие карманные деньги нерегулярно, в среднем лучше справляются с тестами по экономической грамотности, чем их сверстники с постоянной финансовой поддержкой. Это показало исследование НИУ ВШЭ на выборке более 1100 студентов из пяти российских университетов.
Главный компонент экономической грамотности — умение применять экономические знания на практике, от ведения личного бюджета до оценки событий в стране. Как показывают исследования, более высокий уровень такой грамотности связан с финансовой стабильностью и меньшей уязвимостью к мошенничеству. Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Таровик совместно с исследователями из Института образования НИУ ВШЭ Еленой Кардановой и Екатериной Павловой решили выяснить, какие факторы влияют на этот навык и что помогает его лучше развить. Результаты работы опубликованы в журнале Cakrawala Pendidikan.
Для этого они изучили данные более 1100 студентов из 56 академических групп пяти российских университетов. Среди опрошенных 69% учились на программах по экономике, а средний возраст составил 19 лет.
Для измерения экономических знаний использовался тест экономической грамотности, разработанный сотрудниками Института образования НИУ ВШЭ. Он состоит из 60 заданий с множественным выбором и охватывает макро- и микроэкономику. Студенты также заполнили опросник из 13 вопросов об окружении, образовании, опыте работы и семейных финансовых практиках. В выборке 54% респондентов уже имели опыт работы, 61% регулярно получали карманные деньги, еще 30% — нерегулярно, а 8% не получали их вовсе.
Выяснилось, что один из самых устойчивых предикторов высокого результата теста по экономической грамотности — это дополнительное экономическое образование, например кружки или курсы, что, по мнению авторов, указывает на потенциальную пользу дополнительных образовательных программ для учащихся вне зависимости от основного профиля обучения.
Еще один важный фактор — интерес студента к экономике, который определялся по трехбалльной шкале. Чем он выше, тем выше были результаты теста, что подчеркивает роль личной мотивации как в формальном образовании, так и в получении важных для жизни навыков. А вот опыт работы, пол и возраст почти не влияли на уровень экономической грамотности.
Неожиданным оказался эффект финансовых практик в семье. Студенты, получавшие карманные деньги нерегулярно, в среднем показывали результаты на 0,18 стандартного отклонения выше, чем их сверстники с регулярными выплатами, — это небольшой, но статистически значимый разрыв. Авторы подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о причинно-следственном эффекте, и предлагают несколько возможных объяснений — от тренировки принятия решений в условиях неопределенности до особенностей семейного воспитания.
«Есть несколько гипотез, но для их подтверждения потребуются дополнительные исследования. Во-первых, нерегулярность вынуждает подростка планировать бюджет и адаптироваться к неопределенности, то есть в условиях, близких к реальной жизни. Нечастые выплаты могут подтолкнуть к поиску причин изменчивости доходов и развивать любознательность, что подтолкнет к разговорам с родителями о деньгах. В конце концов, пережив нестабильность, подросток хочет обеспечить себе предсказуемый доход в будущем, что повышает мотивацию разбираться в экономике», — объясняет выпускница магистратуры Института образования НИУ ВШЭ Екатерина Павлова.
Очень важно оказалось и формальное образование, так как принадлежность к конкретной учебной группе объясняла 33% всех различий в результатах теста, тогда как 67% приходились на индивидуальные особенности студентов. Важным групповым предиктором оказался средний балл ЕГЭ обучающихся, который давал прирост результатов теста на 0,3 стандартного отклонения. Студенты из более сильных групп по баллам ЕГЭ ожидаемо лучше справлялись с тестом. Это может быть связано как с влиянием самой учебной среды, так и с изначальной селекцией, в ходе которой более сильные студенты поступают в такие группы.
Авторы делают вывод, что экономическая грамотность формируется не только в рамках формального образования. Ее развитию способствуют дополнительное обучение, мотивация и образовательная среда. Это открывает возможности для более широких образовательных инициатив.
По мнению исследователей, базовый курс экономики стоит сделать обязательным для всех студентов, дополнив его вариативными модулями. Такой подход позволит сформировать фундаментальные знания и одновременно учитывать специфику разных профессиональных направлений.
«Экономические знания необходимы любому квалифицированному специалисту, независимо от его профессии, поэтому будет полезно внедрить курс экономики для всех направлений обучения. Его базовый блок стоит сделать обязательным для всех студентов, чтобы сформировать понимание ключевых экономических законов и закономерностей. Для большей доступности стоит свести к минимуму использование сложной математики. А влияние экономики на другие сферы стоит показывать на практических примерах. Тем, кто хочет узнать больше, можно предложить продвинутый блок. Такой подход позволит подстроить курс под разные образовательные программы и сформировать у студентов интерес к дисциплине», — предлагает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Таровик.
