SpaceX получила один из крупнейших контрактов на создание военной сети передачи данных
Космические силы США заключили с SpaceX контракт на сумму 2,29 миллиарда долларов на создание защищенной высокоскоростной спутниковой коммуникационной сети для соединения военных датчиков и оружейных платформ по всему миру.
Этот контракт с фиксированной ценой, оформленный в нетрадиционном порядке, охватывает создание магистрали Космической сети передачи данных (SDN) — отказоустойчивой сетевой архитектуры, обеспечивающей высокопропускную и малозадерживающую передачу данных для военных.
Космические силы заявили, что подрядчик должен предоставить полностью работоспособный прототип к концу 2027 года.
Среди прочих функций, SDN обеспечит коммуникационные каналы для интеграции и передачи данных от датчиков предупреждения о ракетном нападении и слежения к перехватчикам почти в реальном времени — возможность, считающаяся основополагающей для инициативы по противоракетной обороне «Золотой купол» администрации Трампа.
Космическая сеть передачи данных представляет собой широко распространенную низкоорбитальную спутниковую группировку, которая расширит сеть спутников, предоставляющих услуги связи по всему миру. Она будет работать совместно с транспортным уровнем Агентства по космическому развитию, образуя единую архитектуру, обеспечивающую критически важную передачу данных для текущих и будущих миссий Министерства обороны США.
Космические силы заявили, что планируют определить дополнительных подрядчиков для строительства спутников и других элементов сети в течение лета 2026 года.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
