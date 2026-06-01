  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 июня, 14:53
Илья Гриднев
2

Инженеры создали полностью оптический искусственный синапс

❋ 3.8

Исследователи экспериментально и на цифровых моделях доказали, что кристалл с эффектом люминесценции способен работать как искусственный синапс без участия электроники. Отказ от перевода света в ток поможет многократно снизить энергопотребление датчиков в системах машинного зрения. Однако успех пока подтвердили лишь на крупном лабораторном прототипе, поэтому технология потребует дальнейшей оптимизации.

Технологии
# машинное зрение
# нейроморфные компьютеры
# оптика
# синапс
Оптический синапс на основе кристалла с длительным периодом люминесценции, с возбуждающей вызванной ультрафиолетом и тормозящей вызванной ближним инфракрасным излучением «пластичностями». На схеме показан возбуждающий импульс с люминесценцией в качестве оптического выхода. / © Y. Yan et al./Advanced Photonics(2026)

Традиционные архитектуры компьютеров исторически разделяли обработку данных и их хранение. Перемещение информации между процессором и памятью тратит много времени и энергии. Эта проблема особенно мешает работе алгоритмов машинного обучения. Биологический мозг устроен эффективнее: сила межнейронных связей выступает одновременно хранилищем опыта и вычислительным фильтром для новых сигналов.

Инженеры долгое время конструировали нейроморфные чипы, копирующие устройство мозга. Первые искусственные синапсы работали на электронных компонентах и потребляли много энергии на нагрев. Позже появились оптоэлектронные устройства, принимавшие световой сигнал напрямую от источника, но для изменения параметров памяти они все равно задействовали электрическую цепь.

Ученые искали, как создать полностью оптический синапс. В такой схеме свет должен был одновременно доставлять сигнал и менять силу связи между узлами сети. Новая работа продемонстрировала жизнеспособность подобного подхода. Результаты опубликовали в журнале Advanced Photonics

Инженеры измерили отклик люминесцентного материала на оптические импульсы разной частоты. Они сравнили поведение системы при поочередном облучении ультрафиолетом и инфракрасным светом.

В качестве материала выбрали кристалл, легированный стронцием, европием и диспрозием, который обладал эффектом долгой люминесценции. Кроме того, в нем баланс между немедленным свечением и запасанием энергии зависел от предыдущих порций света. Такое поведение идеально подошло для имитации памяти нейрона: материал «помнил» прошлые вспышки света без дополнительных микросхем.

Во время опытов ученые посылали на кристалл парные световые импульсы. Ультрафиолет работал как усилитель. Его первая вспышка забивала структурные ловушки зарядом. К моменту второго импульса свободных ловушек не оставалось, поэтому энергия сразу превращалась в свечение. В итоге ответ на второй импульс оказывался сильнее, чем на первый. 

Инфракрасный свет давал обратный эффект: он выбивал заряды из ловушек. Первая вспышка забирала весь накопленный запас, поэтому на вторую ничего не оставалось, и ответ кристалла был тусклым. Способность материала самостоятельно делать оптический сигнал ярче или слабее доказала его пригодность для сборки логических цепей.

На практике физики превратили кристалл в пленку и закрыли ею классическую матрицу цифровой камеры. Покрытие сработало как чувствительный оптический фильтр. Яркие детали картинки долго оставляли след, а случайные пиксельные шумы мгновенно гасли до момента оцифровки кадра. Следом на компьютерной модели проверили работу сенсора в задаче распознавания рукописных цифр. Без включения свойств кристалла программная точность нейросети составила 78%, а при симуляции работы оптического синапса возросла почти до 96%.

Распознавание цифр с помощью нейронной сети на основе данных симуляции работы оптического синапса / © Y. Yan et al./Advanced Photonics(2026)

Однако говорить о готовых оптических процессорах с такими показателями преждевременно. Сложная камера из тысяч световых синапсов пока существует только в компьютерном симуляторе. В реальности одиночный кристаллический прототип реагировал на команды за десятки миллисекунд. Для современной микроэлектроники это огромная задержка. Устройство также потребовало слишком высоких затрат энергии на свечение лазера. Обратить эти недостатки в плюсы поможет уменьшение размера чипа до микрометров.

Эксперимент доказал, что камера в целом способна вычислять и запоминать нюансы кадра без привлечения тока. В перспективе технология может помочь дольше беречь заряд батареи за счет отказа от части тяжелых вычислительных процессов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
172 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Технологии
# машинное зрение
# нейроморфные компьютеры
# оптика
# синапс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Медиа: 10 лет спустя
ВДНХ
Москва
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Смартфон компьютер бережет: как мобильные игры спасли российскую индустрию
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Мозг-компьютер: материализация мысли
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Искусство Франции XVII века
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
31 мая, 08:38
Лена

Исследование массового захоронения показало, чем болели дети в Европе 5 тысяч лет назад

Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.

Археология
# дети
# инфекции
# медный век
# подростки
# скелет
# Туберкулез
# энеолит
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
25 мая, 18:05
НИТУ МИСИС

Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.

НИТУ МИСИС
# гуманитарные науки
# коммуникации
# лингвистика
# нейросети
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Инженеры создали полностью оптический искусственный синапс

    1 июня, 14:53

  2. Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

    1 июня, 14:29

  3. Орангутаны оказались рекордсменами по длительности грудного вскармливания

    1 июня, 14:17

  4. Древние саламандры оказались активными хищниками

    1 июня, 12:27
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
14 минут назад
про негров, негров, каждый день которых вешают ку-клукс-клановцы - забывать нескрепно!

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

Alexia Amber
36 минут назад
Очень интересная информация! Если этот препарат окажется успешным, он может изменить подход к лечению потери зубов. https://1000games.io

Нет зубным имплантатам: сможет ли таблетка восстановить зубы

Владимир Соколов
56 минут назад
Александр, да все уже много раз проверено. Один взрыв был над столовой команды в том самом горизонтальном газоходе на верхней палубе. Столовая

Гибель «Москвы»: это был не «Нептун». Что на самом деле погубило флагман Черноморского флота? 

Sam Dowson
2 часа назад
Верным путём идут товарищи. Не только Альцгеймер, но и любая деменция заканчивается протеинопатией в той или иной форме. Ну а переработкой

Ученые выявили возможный механизм запуска болезни Альцгеймера

Van Turaev
2 часа назад
Круто 👍

В Аргентине нашли кости трехметровой «цапли» из мелового периода

Van Turaev
2 часа назад
Тебя, шл😂ха путинская еб😂ть не должно, как Я пишу 😁

Во всем мире любить стали меньше

Viacheslav M.
2 часа назад
Вячеслав, тёзка, если бы она была полностью окружена, а "Осада" означает имено это, то скорее всего не продержалась бы и пары недель...

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

Артём Радюк
3 часа назад
Андрей, комендант Ля Рошеля не пропустил в город английские коробли, заставив их штурмовать острова рядом с городом, англичане битву за острова

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

liza lacey
4 часа назад
Я лично не знаком с доктором Обоите, но слышал много отзывов о его добрых делах. Я связался с ним после того, как мне поставили диагноз ВИЧ, и после

СМИ заявили о случае почти полного излечения от ВИЧ

Наталья Кошечкина
5 часов назад
А как же идеи и фантазии психолухов о том, что сначала надо полюбить себя, и тогда тебя полюбят все??

Во всем мире любить стали меньше

Вячеслав
6 часов назад
А теперь в осаде Малая Токмачка 1500 дней))

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

RomAnur888
6 часов назад
Самая долгая осада продолжается до сих пор, это 250ти летняя осада США, всего остального мира.

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

J M
6 часов назад
Пердушка, судя по нику, это как раз ваше амплуа. Остальные уже не претендуют)

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

ERROR 666
6 часов назад
Dmitriy, причинно-следственные связи не нашли (статья все равно не про это), но саму связь между склонностью к индивидуализму и эмоциональной

Во всем мире любить стали меньше

Dmitriy
7 часов назад
Не понимаю какая связь между взглядом на толпу людей и их организацию и личные чувства к одному субъекту. Взгляд на толпу коллективизм, это по сути

Во всем мире любить стали меньше

Sam Dowson
7 часов назад
Красноярский край (+Хакасия + Тува), размером с пол Европы - никаких особо волн жары. Вот как 28 сентября прошлого года прокатился гигантский холодный

Спутники показали рекордную жару в Европе

Sergii Kovalchuk
8 часов назад
Ну скоро осада Малой Токмачки побьет все рейтинги.

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

orne Orb
8 часов назад
Я сталкивался с обсуждением подобных проектов тяжёлых воздушных платформ, и всегда вызывает вопросы их реальная экономическая эффективность при

Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T

Алексей Мищенко
10 часов назад
MYKOLA, Мыкола Підкастрюлько, расскажи-ка нам, за каким пайком в очередях мы стоим?)) что в него входит хоть? А то ежей по лесам ловим и берёзовую кору

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Алексей Мищенко
10 часов назад
Dmitriy, у вас на Уине да, коррупция наихудшая в Европе.

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно