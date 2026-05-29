Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
29 мая, 23:13
Рейтинг: +219
Посты: 797

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Если страны используют латиницу, можно предположить, что и раскладка клавиатуры у них одинаковая. Но, как видно на инфографике, в Европе распространены несколько различных раскладок. 

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах / © World in maps

QWERTY — самая популярная раскладка в Европе. Свое название раскладка получила от первых шести символов, расположенных в верхней строке клавиатуры слева направо. Эта раскладка доминирует в Великобритании, Скандинавии, Иберии, Италии, Польше и значительной части Восточной Европы. 

Еще одна распространенная раскладка — QWERTZ. Изначально она пришла из немецкоязычных стран. В немецком языке буква Z используется чаще, чем Y. Со временем эта раскладка стала популярной в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. 

Во Франции и частично в Бельгии основной раскладкой стала AZERTY. Ее также используют в странах, где распространен французский язык.

В Турции наряду с QWERTY применяется особая раскладка FGĞIOD. Кстати, национальные раскладки есть также в Латвии и Литве — ŪGJRMV и ĄŽERTY соответственно.

В России наиболее популярная раскладка — ЙЦУКЕН. При этом существует несколько версий таких раскладок. Отличаются они, в том числе, расположением буквы Ё.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

28 мая, 16:43
ФизТех

В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

Физики и математики МФТИ совместно с коллегами из Института автоматизации проектирования РАН и Университета Иннополис провели трехмерное численное моделирование защитных сейсмических барьеров — специальных сооружений, призванных обеспечить безопасность наземных строений.

29 мая, 12:22
Любовь С.

Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

Черные дыры, возможно, не такие «сломанные» объекты, как считалось полвека. Автор нового исследования показал, что даже в рамках Общей теории относительности черная дыра может избежать сингулярности — точки, где законы физики перестают работать. Если он прав, новая теория гравитации для «спасения» физики внутри космических «монстров» не понадобится.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

