Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Если страны используют латиницу, можно предположить, что и раскладка клавиатуры у них одинаковая. Но, как видно на инфографике, в Европе распространены несколько различных раскладок.

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах / © World in maps

QWERTY — самая популярная раскладка в Европе. Свое название раскладка получила от первых шести символов, расположенных в верхней строке клавиатуры слева направо. Эта раскладка доминирует в Великобритании, Скандинавии, Иберии, Италии, Польше и значительной части Восточной Европы.

Еще одна распространенная раскладка — QWERTZ. Изначально она пришла из немецкоязычных стран. В немецком языке буква Z используется чаще, чем Y. Со временем эта раскладка стала популярной в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.

Во Франции и частично в Бельгии основной раскладкой стала AZERTY. Ее также используют в странах, где распространен французский язык.

В Турции наряду с QWERTY применяется особая раскладка FGĞIOD. Кстати, национальные раскладки есть также в Латвии и Литве — ŪGJRMV и ĄŽERTY соответственно.

В России наиболее популярная раскладка — ЙЦУКЕН. При этом существует несколько версий таких раскладок. Отличаются они, в том числе, расположением буквы Ё.