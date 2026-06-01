Рейтинг стран-лидеров по добыче урана
Атомная энергетика вновь набирает обороты: страны стремятся к стабильному электроснабжению и низкоуглеродным источникам энергии. Это вновь привлекло внимание к урану — топливу, которое используется в ядерных реакторах.
Эта инфографика, основанная на данных Всемирной ядерной ассоциации, показывает, как менялась годовая добыча урана по странам в период с 2015 по 2024 год.
Казахстан по-прежнему остается доминирующим поставщиком с огромным отрывом, тогда как такие страны, как Канада и Намибия, в последние годы резко нарастили производство.
В 2024 году Казахстан произвел 23 270 тонн урана — это более трети мирового объема. Страна сочетает богатые месторождения песчаникового типа с недорогими технологиями скважинного выщелачивания, которые, как правило, дешевле и требуют меньше трудозатрат, чем традиционная добыча. Государственный производитель «Казатомпром» также помогал эффективно масштабировать производство на протяжении последнего десятилетия. Кроме того, Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана. Хотя добыча в Казахстане снизилась в пандемийные годы, к 2024 году производство уверенно восстановилось на фоне роста спроса и цен на уран.
Канада стала вторым крупнейшим производителем урана в мире в 2024 году: добыча выросла до 14 309 тонн. Ранее, в 2020 году, производство резко упало из-за закрытия шахт и неблагоприятной рыночной конъюнктуры, однако возобновление работы таких крупных проектов, как «Сигар-Лейк» и «МакАртур-Ривер», помогло обеспечить стремительное восстановление.
Намибия также укрепила свои позиции как крупный поставщик, добыв в 2024 году 7 333 тонны. Страна стала одним из самых быстрорастущих мировых поставщиков урана благодаря крупным карьерным рудникам, росту иностранных инвестиций и увеличивающемуся спросу на ядерное топливо.
