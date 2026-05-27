О мероприятии

Кто такие долгожители – уникальные счастливчики или люди, знающие некий биохимический пароль? Можно ли «обмануть» организм, дожить до 100 лет без болезней и когда, наконец, наука победит старение? Есть ли зависимость между длиной жизни и географией?

Врач-гериатр Михаил Трифонов разберет самые смелые вопросы геронтологии и развенчает мифы о неизбежной старости. Обсудит, как сохранить ясность ума, энергию и, конечно, здоровье не «когда-нибудь потом», а уже сейчас – будь вам двадцать, сорок или восемьдесят лет. А еще расскажет, что такое биологический возраст, и проверит его с помощью простых, но показательных тестов.

Расписание Проспект Мира, д.119, стр.227 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация