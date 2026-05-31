Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
31 мая, 08:58
Рейтинг: +66
Посты: 221

Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

Осады в эпоху древнего мира были не просто военными операциями — они становились испытанием на выносливость, инженерное мастерство и психологическую устойчивость. Именно в эпоху древних осад развивалась военная инженерия, совершенствовались укрепления, создавались новые виды вооружения и формировались профессиональные армии.

# античность
# война
# Древний мир
# Древний Рим
# история
# оружие
Оборона Сиракуз / © Wikimedia Commons / Автор: Thomas Ralph Spence 
Осада Лилибея (250–241 годы до нашей эры) — девять лет. Во время Первой Пунической войны Рим попытался захватить Лилибей — последний крупный карфагенский опорный пункт на Сицилии. Карфаген и Рим боролись за господство в западном Средиземноморье. Лилибей (современная Марсала) был мощно укрепленным портом, через который Карфаген снабжал свои войска на острове.

Римляне начали масштабную сухопутную и морскую операцию с участием более 100 тысяч человек. Они активно применяли осадные башни, тараны, тоннели и морскую блокаду, включая строительство каменной дамбы для перекрытия гавани.

Несмотря на превосходство, римляне долго не могли сломить оборону города: карфагенские корабли все еще прорывались сквозь блокаду. Лишь после морской победы Рима в битве при Эгатских островах в 241 году до нашей эры город капитулировал.

Падение Лилибея завершило не только девятилетнюю осаду, но и Первую Пуническую войну. Сицилия стала первой заморской провинцией Рима.

Осада Вейи (405–396 годы до нашей эры) — 10 лет. Десятилетняя осада города Вейи стала крайне необычным явлением для своего времени. Чтобы содержать армию в течение столь долгого конфликта, римский сенат впервые в истории начал выплачивать солдатам жалование (stipendium). Ранее наградой за службу были военные трофеи — оружие, скот и рабы.

Вейи были богатым этрусским городом, и их захват стал важным этапом римской экспансии по Италии. После многих лет безрезультатной борьбы римляне начали рыть тоннель под городом. Они сумели проникнуть внутрь через храм Юноны, в то время как основные силы отвлекали защитников атакой на стены.

Падение Вейи стало поворотным моментом: этрурия утратила влияние, а Рим превратился из локальной силы в региональную державу.

Осада Дрепаны (249–241 годы до нашей эры) — восемь лет. Дрепана (современный Трапани) была одной из последних карфагенских крепостей на Сицилии.

Как и Лилибей, город имел мощную гавань и серьезные укрепления. Попытка римлян внезапно атаковать карфагенский флот закончилась катастрофой: римляне потеряли 93 корабля из примерно 120.

Блокада была прорвана, и Карфаген смог снабжать гарнизон еще долгие годы. Только в 241 году до нашей эры, после поражения карфагенян при Эгатских островах, город оказался полностью отрезан от помощи и был вынужден капитулировать.

Осада Эрикса (249–241 годы до нашей эры) — восемь лет. Осада Эрикса происходила параллельно с осадой Дрепаны и сопровождалась ожесточенными боями.

В 248 году до нашей эры римляне захватили Эрикс и использовали его как базу против Карфагена. Однако в 244 году карфагеняне сумели вернуть город, загнав римский гарнизон в укреплённый храм Венеры на вершине горы.

Два года карфагеняне удерживали город, а римляне — храм. Эта патовая ситуация завершилась лишь после римской победы при Эгатских островах.

Осада Карфагена (149–146 годы до нашей эры) — три года. Осада Карфагена стала финальным актом Третьей Пунической войны. После двух предыдущих войн Рим решил окончательно уничтожить своего главного соперника. Город был полностью блокирован, а поставки продовольствия прекращены.

Римляне возвели гигантские земляные укрепления вокруг гавани, чтобы перекрыть доступ кораблям. В 146 году до нашей эры они ворвались в город, однако еще долго шли ожесточенные уличные бои. Последние 900 защитников Карфагена сражались до смерти.

После победы римляне полностью разрушили город, а его территория стала провинцией Африка. Карфагенская цивилизация фактически исчезла.

Осада Сиракуз (213–212 годы до нашей эры) — два года. Во время Второй Пунической войны Рим стремился захватить Сиракузы — стратегически важный город на Сицилии.

Город защищали карфагенские войска и сторонники Карфагена среди греков. В обороне участвовал знаменитый Архимед, чьи инженерные изобретения значительно усилили сопротивление.

Историки упоминают усовершенствованные катапульты, мощные баллисты и знаменитый «Коготь Архимеда» — устройство, поднимавшее римские корабли из воды и опрокидывавшее их.

Первые римские атаки провалились, и осада перешла в длительную блокаду. Во время праздника богини Артемиды элитный римский отряд сумел ночью перелезть через стены, после чего город пал. Хотя римское командование приказало сохранить жизнь Архимеду, великий ученый был убит римским солдатом во время штурма.

29 мая, 12:04
Андрей Серегин

Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.

Медицина
# кофе
# кофеин
# нейробиология
# обзор
# сон
28 мая, 16:43
ФизТех

В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

Физики и математики МФТИ совместно с коллегами из Института автоматизации проектирования РАН и Университета Иннополис провели трехмерное численное моделирование защитных сейсмических барьеров — специальных сооружений, призванных обеспечить безопасность наземных строений.

ФизТех
# землетрясения
# моделирование землетрясений
# сейсмическая активность
# сейсмические волны
28 мая, 09:28
Максим Абдулаев

Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

Анатомия брахицефальных пород собак нарушила привычные механизмы визуального восприятия у людей. Исследование показало, что для понимания настроения питомцев с плоскими мордами человек тратил на 45% больше времени и совершал больше зрительных микродвижений. Искаженные пропорции заставляли мозг переходить в энергозатратный режим детального сканирования, повышая риск неправильной интерпретации состояния животного.

Биология
# мимика
# поведение животных
# распознавание эмоций
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

Губкинский университет
# добыча нефти
# месторождение нефти
# нефть
# технологии
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
