Годы у стен: самые долгие осады в истории древнего мира

Осады в эпоху древнего мира были не просто военными операциями — они становились испытанием на выносливость, инженерное мастерство и психологическую устойчивость. Именно в эпоху древних осад развивалась военная инженерия, совершенствовались укрепления, создавались новые виды вооружения и формировались профессиональные армии.

Оборона Сиракуз / © Wikimedia Commons / Автор: Thomas Ralph Spence

Осада Лилибея (250–241 годы до нашей эры) — девять лет. Во время Первой Пунической войны Рим попытался захватить Лилибей — последний крупный карфагенский опорный пункт на Сицилии. Карфаген и Рим боролись за господство в западном Средиземноморье. Лилибей (современная Марсала) был мощно укрепленным портом, через который Карфаген снабжал свои войска на острове.

Римляне начали масштабную сухопутную и морскую операцию с участием более 100 тысяч человек. Они активно применяли осадные башни, тараны, тоннели и морскую блокаду, включая строительство каменной дамбы для перекрытия гавани.

Несмотря на превосходство, римляне долго не могли сломить оборону города: карфагенские корабли все еще прорывались сквозь блокаду. Лишь после морской победы Рима в битве при Эгатских островах в 241 году до нашей эры город капитулировал.

Падение Лилибея завершило не только девятилетнюю осаду, но и Первую Пуническую войну. Сицилия стала первой заморской провинцией Рима.

Осада Вейи (405–396 годы до нашей эры) — 10 лет. Десятилетняя осада города Вейи стала крайне необычным явлением для своего времени. Чтобы содержать армию в течение столь долгого конфликта, римский сенат впервые в истории начал выплачивать солдатам жалование (stipendium). Ранее наградой за службу были военные трофеи — оружие, скот и рабы.

Вейи были богатым этрусским городом, и их захват стал важным этапом римской экспансии по Италии. После многих лет безрезультатной борьбы римляне начали рыть тоннель под городом. Они сумели проникнуть внутрь через храм Юноны, в то время как основные силы отвлекали защитников атакой на стены.

Падение Вейи стало поворотным моментом: этрурия утратила влияние, а Рим превратился из локальной силы в региональную державу.

Осада Дрепаны (249–241 годы до нашей эры) — восемь лет. Дрепана (современный Трапани) была одной из последних карфагенских крепостей на Сицилии.

Как и Лилибей, город имел мощную гавань и серьезные укрепления. Попытка римлян внезапно атаковать карфагенский флот закончилась катастрофой: римляне потеряли 93 корабля из примерно 120.

Блокада была прорвана, и Карфаген смог снабжать гарнизон еще долгие годы. Только в 241 году до нашей эры, после поражения карфагенян при Эгатских островах, город оказался полностью отрезан от помощи и был вынужден капитулировать.

Осада Эрикса (249–241 годы до нашей эры) — восемь лет. Осада Эрикса происходила параллельно с осадой Дрепаны и сопровождалась ожесточенными боями.

В 248 году до нашей эры римляне захватили Эрикс и использовали его как базу против Карфагена. Однако в 244 году карфагеняне сумели вернуть город, загнав римский гарнизон в укреплённый храм Венеры на вершине горы.

Два года карфагеняне удерживали город, а римляне — храм. Эта патовая ситуация завершилась лишь после римской победы при Эгатских островах.

Осада Карфагена (149–146 годы до нашей эры) — три года. Осада Карфагена стала финальным актом Третьей Пунической войны. После двух предыдущих войн Рим решил окончательно уничтожить своего главного соперника. Город был полностью блокирован, а поставки продовольствия прекращены.

Римляне возвели гигантские земляные укрепления вокруг гавани, чтобы перекрыть доступ кораблям. В 146 году до нашей эры они ворвались в город, однако еще долго шли ожесточенные уличные бои. Последние 900 защитников Карфагена сражались до смерти.

После победы римляне полностью разрушили город, а его территория стала провинцией Африка. Карфагенская цивилизация фактически исчезла.

Осада Сиракуз (213–212 годы до нашей эры) — два года. Во время Второй Пунической войны Рим стремился захватить Сиракузы — стратегически важный город на Сицилии.

Город защищали карфагенские войска и сторонники Карфагена среди греков. В обороне участвовал знаменитый Архимед, чьи инженерные изобретения значительно усилили сопротивление.

Историки упоминают усовершенствованные катапульты, мощные баллисты и знаменитый «Коготь Архимеда» — устройство, поднимавшее римские корабли из воды и опрокидывавшее их.

Первые римские атаки провалились, и осада перешла в длительную блокаду. Во время праздника богини Артемиды элитный римский отряд сумел ночью перелезть через стены, после чего город пал. Хотя римское командование приказало сохранить жизнь Архимеду, великий ученый был убит римским солдатом во время штурма.