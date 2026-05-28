  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 мая, 09:28
Максим Абдулаев
1
21

Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

❋ 3.6

Анатомия брахицефальных пород собак нарушила привычные механизмы визуального восприятия у людей. Исследование показало, что для понимания настроения питомцев с плоскими мордами человек тратил на 45% больше времени и совершал больше зрительных микродвижений. Искаженные пропорции заставляли мозг переходить в энергозатратный режим детального сканирования, повышая риск неправильной интерпретации состояния животного.

Биология
# мимика
# поведение животных
# распознавание эмоций
Примеры фото из эксперимента. Верхний ряд — эмоции на морде брахицефальной собаки, нижний ряд — эмоции собаки с обычной формой головы / © Julia Sheidin et al., Frontiers in Veterinary Science, 2026

За тысячелетия совместной эволюции собаки освоили сложную мимику, а люди научились ее интерпретировать. Однако в последние десятилетия огромную популярность приобрели брахицефальные породы, включая бульдогов, мопсов и бостон-терьеров. Их укороченная морда, круглый череп и выпуклые глаза ограничивают подвижность лицевых мышц. Исследователям не хватало объективных данных о том, насколько сильно эта деформированная геометрия мешает человеку правильно и быстро считывать невербальные сигналы боли, радости или агрессии.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science, провели эксперимент с участием 44 добровольцев без профессионального кинологического опыта. Участникам демонстрировали фотографии бостон-терьеров (плоская морда) и джек-рассел-терьеров (обычная морда) в разных жизненных ситуациях. На портретных снимках были запечатлены эмоции, которые животные испытывали в четырех стандартных ситуациях: когда их звали по имени, дразнили мячиком, разлучали с хозяином или пугали угрожающим поведением незнакомца. 

Во время просмотра инфракрасная камера айтрекера с частотой 60 герц фиксировала направление человеческого взгляда, длительность остановок зрачка и микропрыжки (саккады) между разными частями морды. После каждого изображения участники называли эмоцию животного и субъективно отмечали, на какие именно лицевые зоны они ориентировались при оценке. Затем авторы работы сопоставили эти анкеты с объективными показателями приборов.

Анализ показал сильную перегрузку зрительного восприятия при взгляде на брахицефалов. На считывание эмоций плоскомордой собаки уходило в среднем 1103 миллисекунды, тогда как для обычных пород хватало 760 миллисекунд. Количество остановок взгляда и саккад возросло на 46%. Человек не вглядывался в одну точку дольше обычного, а был вынужден постоянно перемещать взгляд по всей морде, собирая информацию по частям.

Из-за искаженных пропорций люди неосознанно меняли стратегию наблюдения. При взгляде на собак с обычной мордой зрительная система привычно опиралась на конфигурацию глаз и носа. В случае с бостон-терьерами внимание наблюдателей почти в два раза чаще фиксировалось на ушах в попытках найти в них недостающие маркеры настроения.

Прибор также выявил огромный разрыв между субъективным восприятием и реальностью. Участники утверждали, что внимательно изучали нос и пасть собак (так ответили более половины опрошенных). В реальности объективное время фокусировки на этой зоне у обеих пород составило лишь 17–18%, а мозг считывал открытую пасть исключительно периферическим зрением.

Авторы констатируют, что плоские морды с младенческими чертами провоцируют сбой «конфигурационной обработки» лица. Вместо мгновенного распознавания образа мозг переключается на сканирование отдельных деталей. В динамичных жизненных ситуациях такая сложность визуального восприятия может мешать владельцам и ветеринарам вовремя замечать дискомфорт или страх питомца.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
159 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# мимика
# поведение животных
# распознавание эмоций
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зачатки жизни на астероидах
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Возвращение легенды: снежный барс
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
«Восток» — телевизионный: системы на борту корабля, которые заинтересовали ЦРУ и АНБ
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зеленые архивы природы: биологические методы в поисках правды о прошлом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Май
1100
Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Май
1500
Инопланетная фауна Южной Америки
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
4 минуты назад
-
0
+
И это очень важные исследования. ☝🤨
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Найденная в гробнице бронзовая бутылка раскрыла рецепт древнекитайского пива

    28 мая, 09:57

  2. Астрономы впервые обнаружили галактику, где черная дыра возникла раньше звезд

    28 мая, 09:44

  3. Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

    28 мая, 09:28

  4. Российские ученые научились вычислять температуру начала и конца кипения нефтепродуктов с точностью до 3°C

    28 мая, 09:24
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Сергей Механик
4 минуты назад
И это очень важные исследования. ☝🤨

Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

Evgeniy Blinov
27 минут назад
Ayan, Казахстан есть. Смотрите вверх - Индия, Бразилия, Казахстан . 4.3

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Ben Ben
31 минута назад
А толку Узбекистан в нормальном месте а народ голодцует ёпта

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

166
36 минут назад
Интересно, что недооценка численности населения может повлиять на планирование ресурсов. Особенно важно учитывать сельские районы, где сбор

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

Евгений Присяжнюк
53 минуты назад
Kostya, Польша была в составе СССР?

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Григорий
1 час назад
Отлично!

Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Сергей Запрягаев
1 час назад
Да не так уж страшно, с полюсов заходить будут.

Возник новый риск для миссий по добыче в космосе: вращение астероида оказалось опаснее, чем думали

Сергей Механик
2 часа назад
А через Ормузский пролив пропустят? 😮

Франция представила крупнейший в мире контейнеровоз на СПГ

Kostya Br
2 часа назад
Имя, Польша единственная страна которая удвоила свой ВВП после выхода из состава СССР. Все остальные страны которые выпали из СССР потеряли...

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Kostya Br
2 часа назад
С Норвегии наоборот убежало порядка 20 миллиардеров из-за того что налог на богатство ввели!

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Назир Туйчиев
3 часа назад
Великий Китай коммунистическая страна - дело не в системе (демократическая, капиталистическая, социалистическая и ....), а в руководстве! Там

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

полиграф шариков
3 часа назад
ну шо, россияне, а мы им про махи до европы и пусть они нас боятся!!!

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Александр St0rm
8 часов назад
Александр, Как Вы считаете, не лучше ли действительно выделенные на РОС средства вложить в разработку "Русского Старшипа", ведь Старшип на орбите

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Krosh
8 часов назад
Игорь, Даже если специалист, то это ещё ни о чем не говорит. Вот если бы можно было дать какой-то объективный рейтинг, другое дело. Даже опытом можно

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Lamira Seyidova
9 часов назад
Я читала,как Маск сказал,что самый большой дата-центр у него.Там он без остановки тестирует Grok.

Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира

Collect
10 часов назад
Юрий, полет к Альфе Центавре?

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Denzel Er
10 часов назад
Юлия, у нас и африканцы живут нормально и никто их не принижает, если не совершают преступления то живут свободно. А в твоих словах презрение и к

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Collect
10 часов назад
Александр, до НЛО

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Максим Дегтярёв
11 часов назад
Я напоминаю Германия в 40 раз меньше РФ

Топ стран по количеству музеев

Д Т
11 часов назад
Юлия, фууу! Нам за тебя стыдно перед всей аудиторией! Вы там все такие? Порошок из ноздрей высыпается!

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно