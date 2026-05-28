Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

Анатомия брахицефальных пород собак нарушила привычные механизмы визуального восприятия у людей. Исследование показало, что для понимания настроения питомцев с плоскими мордами человек тратил на 45% больше времени и совершал больше зрительных микродвижений. Искаженные пропорции заставляли мозг переходить в энергозатратный режим детального сканирования, повышая риск неправильной интерпретации состояния животного.

За тысячелетия совместной эволюции собаки освоили сложную мимику, а люди научились ее интерпретировать. Однако в последние десятилетия огромную популярность приобрели брахицефальные породы, включая бульдогов, мопсов и бостон-терьеров. Их укороченная морда, круглый череп и выпуклые глаза ограничивают подвижность лицевых мышц. Исследователям не хватало объективных данных о том, насколько сильно эта деформированная геометрия мешает человеку правильно и быстро считывать невербальные сигналы боли, радости или агрессии.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science, провели эксперимент с участием 44 добровольцев без профессионального кинологического опыта. Участникам демонстрировали фотографии бостон-терьеров (плоская морда) и джек-рассел-терьеров (обычная морда) в разных жизненных ситуациях. На портретных снимках были запечатлены эмоции, которые животные испытывали в четырех стандартных ситуациях: когда их звали по имени, дразнили мячиком, разлучали с хозяином или пугали угрожающим поведением незнакомца.

Во время просмотра инфракрасная камера айтрекера с частотой 60 герц фиксировала направление человеческого взгляда, длительность остановок зрачка и микропрыжки (саккады) между разными частями морды. После каждого изображения участники называли эмоцию животного и субъективно отмечали, на какие именно лицевые зоны они ориентировались при оценке. Затем авторы работы сопоставили эти анкеты с объективными показателями приборов.

Анализ показал сильную перегрузку зрительного восприятия при взгляде на брахицефалов. На считывание эмоций плоскомордой собаки уходило в среднем 1103 миллисекунды, тогда как для обычных пород хватало 760 миллисекунд. Количество остановок взгляда и саккад возросло на 46%. Человек не вглядывался в одну точку дольше обычного, а был вынужден постоянно перемещать взгляд по всей морде, собирая информацию по частям.

Из-за искаженных пропорций люди неосознанно меняли стратегию наблюдения. При взгляде на собак с обычной мордой зрительная система привычно опиралась на конфигурацию глаз и носа. В случае с бостон-терьерами внимание наблюдателей почти в два раза чаще фиксировалось на ушах в попытках найти в них недостающие маркеры настроения.

Прибор также выявил огромный разрыв между субъективным восприятием и реальностью. Участники утверждали, что внимательно изучали нос и пасть собак (так ответили более половины опрошенных). В реальности объективное время фокусировки на этой зоне у обеих пород составило лишь 17–18%, а мозг считывал открытую пасть исключительно периферическим зрением.

Авторы констатируют, что плоские морды с младенческими чертами провоцируют сбой «конфигурационной обработки» лица. Вместо мгновенного распознавания образа мозг переключается на сканирование отдельных деталей. В динамичных жизненных ситуациях такая сложность визуального восприятия может мешать владельцам и ветеринарам вовремя замечать дискомфорт или страх питомца.

Максим Абдулаев 159 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.