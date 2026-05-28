Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами
Анатомия брахицефальных пород собак нарушила привычные механизмы визуального восприятия у людей. Исследование показало, что для понимания настроения питомцев с плоскими мордами человек тратил на 45% больше времени и совершал больше зрительных микродвижений. Искаженные пропорции заставляли мозг переходить в энергозатратный режим детального сканирования, повышая риск неправильной интерпретации состояния животного.
За тысячелетия совместной эволюции собаки освоили сложную мимику, а люди научились ее интерпретировать. Однако в последние десятилетия огромную популярность приобрели брахицефальные породы, включая бульдогов, мопсов и бостон-терьеров. Их укороченная морда, круглый череп и выпуклые глаза ограничивают подвижность лицевых мышц. Исследователям не хватало объективных данных о том, насколько сильно эта деформированная геометрия мешает человеку правильно и быстро считывать невербальные сигналы боли, радости или агрессии.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science, провели эксперимент с участием 44 добровольцев без профессионального кинологического опыта. Участникам демонстрировали фотографии бостон-терьеров (плоская морда) и джек-рассел-терьеров (обычная морда) в разных жизненных ситуациях. На портретных снимках были запечатлены эмоции, которые животные испытывали в четырех стандартных ситуациях: когда их звали по имени, дразнили мячиком, разлучали с хозяином или пугали угрожающим поведением незнакомца.
Во время просмотра инфракрасная камера айтрекера с частотой 60 герц фиксировала направление человеческого взгляда, длительность остановок зрачка и микропрыжки (саккады) между разными частями морды. После каждого изображения участники называли эмоцию животного и субъективно отмечали, на какие именно лицевые зоны они ориентировались при оценке. Затем авторы работы сопоставили эти анкеты с объективными показателями приборов.
Анализ показал сильную перегрузку зрительного восприятия при взгляде на брахицефалов. На считывание эмоций плоскомордой собаки уходило в среднем 1103 миллисекунды, тогда как для обычных пород хватало 760 миллисекунд. Количество остановок взгляда и саккад возросло на 46%. Человек не вглядывался в одну точку дольше обычного, а был вынужден постоянно перемещать взгляд по всей морде, собирая информацию по частям.
Из-за искаженных пропорций люди неосознанно меняли стратегию наблюдения. При взгляде на собак с обычной мордой зрительная система привычно опиралась на конфигурацию глаз и носа. В случае с бостон-терьерами внимание наблюдателей почти в два раза чаще фиксировалось на ушах в попытках найти в них недостающие маркеры настроения.
Прибор также выявил огромный разрыв между субъективным восприятием и реальностью. Участники утверждали, что внимательно изучали нос и пасть собак (так ответили более половины опрошенных). В реальности объективное время фокусировки на этой зоне у обеих пород составило лишь 17–18%, а мозг считывал открытую пасть исключительно периферическим зрением.
Авторы констатируют, что плоские морды с младенческими чертами провоцируют сбой «конфигурационной обработки» лица. Вместо мгновенного распознавания образа мозг переключается на сканирование отдельных деталей. В динамичных жизненных ситуациях такая сложность визуального восприятия может мешать владельцам и ветеринарам вовремя замечать дискомфорт или страх питомца.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Января, 2023
Как стать счастливее по-научному
29 Ноября, 2022
«Наш человек привык жить своим умом»
5 Сентября, 2016
Гиганты моря: сегодня и завтра
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии