  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 мая, 11:17
Татьяна Зайцева
38

В Аргентине нашли кости трехметровой «цапли» из мелового периода

❋ 4.6

В южной Патагонии обнаружили новый вид родственных птицам динозавров. Судя по строению шейного позвонка, Kank australis, как его назвали, активно ловил рыбу в мелких озерах и ручьях, совершая при этом движения головой и шеей, подобные современным цаплям. По оценкам палеонтологов, взрослые особи нового вида могли достигать трех метров в длину.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# меловой период
# Палеонтология
Kank australis в представлении художника / © Gabriel Díaz Yantén, phys.org

Первые ископаемые остатки K. аustralis нашли в 2018 году в формации Чоррильо, вблизи городка Эль-Калафате в аргентинской провинции Санта-Крус, у самой границы ледового поля Южной Патагонии. Это были зубы и кости пальцев ног, однако по ним оказалось невозможным идентифицировать вид динозавра.

Только после находки в 2024 году шейного позвонка ученые признали, что это новый вид из семейства уненлагиид. Это тероподовые (передвигавшиеся на задних конечностях, часто покрытые перьями) динозавры небольшого и среднего размера. Кости уненлагиид находят в отложениях позднего мелового периода (примерно 94-70 миллионов лет тому назад) в Южной Америке, Антарктиде, Австралии и на Мадагаскаре.

Аргентинские палеонтологи описали новый вид в статье, опубликованной в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Как объяснил ведущий автор статьи Матиас Мотта, свое имя Kank australis получил в честь гигантского нанду (нелетающей южноамериканской птицы) из мифологии теуэльче, коренного народа Патагонии. Согласно легендам, созвездие Южный Крест — отпечатки мощных лап бегущего по небу нанду по имени Канк.

Однако, судя по строению шейного позвонка, Kank australis напоминал не нанду, а, скорее, цаплю. Шейный позвонок этого динозавра имел хорошо развитые боковые костные отростки. К ним крепились мышцы, а также они защищали   кровеносные сосуды шеи.

Кроме того, шейный позвонок Kank australis был пневматическим, то есть в нем имелись заполненные воздухом внутренние полости. Такая структура обеспечивает повышенную гибкость и подвижность шеи, позволяя совершать сложные движения, которые, например, совершает цапля при ловле рыбы. Это позволило ученым  предположить, что Kank australis мог быть активным рыболовом.

Среди других анатомических особенностей Kank australis — увеличенный «хищный» коготь на втором пальце стопы и зубы с острыми продольными гребнями.

На основе сравнения с другим уненлагиидом, Neuquenraptor argentinus, обитавшим в Северной Патагонии 90 миллионов лет назад, исследователи предположили, что взрослые особи K. australis, вероятно, достигали в длину около 2,5-3 метров.

Но они все же были меньше и изящнее других уненлагиидов конца мелового периода, например таких как Austroraptor cabazai, гигантский (около пяти метров в длину) уненлагиид из Северной Патагонии.

Основываясь на анализе древних образцов почвы и окаменелых остатков растений, ученые пришли к выводу, что 70 миллионов лет назад климат в Южной Патагонии был умеренным и влажным, с сезонными осадками.

K. australis, по-видимому, обитал в местности, богатой извилистыми реками и ручьями с сезонными прудами и заводями, населенными водными растениями, такими как кувшинки, и животными, включая рыб, насекомых и различных моллюсков.

Палеонтологи не исключили, что кроме рыбы, динозавр охотился на других животных, обитавших в той же экосистеме, включая лягушек, ящериц, черепах и даже млекопитающих, таких как Patagorhynchus pascuali, полуводное однопроходное животное, родственное современным ехиднам и утконосам.

Открытие K. australis дополнило растущее число свидетельств того, что уненлагииды были рыбоядными динозаврами. Их удлиненные морды, многочисленные зубы и длинные, гибкие шеи хорошо приспособлены для ловли рыбы, отметили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
100 статей
Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# меловой период
# Палеонтология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Май
1000
Как превратить ткани человека в цифры
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Май
500
Неожиданные друзья: как вирусы помогут лечить неизлечимые болезни
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Зачем нужна квантовая физика?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Эволюция страшного: зомби. От скандинавских драугров до живых мертвецов
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Май
1800
Строение мозга человека
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
1000
Жизнь замечательных лекарств: трагедии, исследования, бигфарма
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Откуда у русалки хвост? Сказки и славянская мифология
Экспериментаниум
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Онкология: мифы и реальность
ФизТех
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Слова-мутанты: что происходит, если языковые изменения идут не по правилам?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
29 мая, 12:22
Любовь С.

Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

Черные дыры, возможно, не такие «сломанные» объекты, как считалось полвека. Автор нового исследования показал, что даже в рамках Общей теории относительности черная дыра может избежать сингулярности — точки, где законы физики перестают работать. Если он прав, новая теория гравитации для «спасения» физики внутри космических «монстров» не понадобится.

Астрономия
# горизонт событий
# компьютерное моделирование
# Общая теория относительности
# Сингулярность
# физика
# Черные дыры
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи в реальном времени увидели, как стареют стволовые клетки кожи

    30 мая, 12:34

  2. В Аргентине нашли кости трехметровой «цапли» из мелового периода

    30 мая, 11:17

  3. Обнаружен новый вид ископаемых птиц с чрезвычайно длинными хвостовыми перьями

    30 мая, 08:01

  4. Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

    29 мая, 17:17
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Игорь Коняшов
4 минуты назад
Павел, Дружок, план ГОЭЛРО разработали еще до большевиков. Они отбросили Россию на десятилетия назад...

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Black Reader
13 минут назад
Дмитрий, ну, хоть в каком-то рейтинге Украина победила. )) В подушевом уровне пиратства. Потом Канада. (Не зря там основной зарубежный оплот

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Имя Фамилия
15 минут назад
Black, Россия на третьем месте. Посчитали список? В студию его!

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Black Reader
17 минут назад
Олег, угу только что агенту дал задание и он рассчитал то же самое.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Black Reader
18 минут назад
Имя, с математикой беда... Но, я все посчитал и победителей в подушевом показателе найдете в моем комментарии в общей ветке.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Black Reader
20 минут назад
Dmitriy, о, так я для вас рассчитывал подушевой удельный уровень. См. комментарий в общей ветке. раиси снова не удалось обойти Украину — цэ Эуропу.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Black Reader
22 минуты назад
О, где те люди, кто в каждой статье говорят, что "надо подушевой", "подушевой надо"... показатель? Я его посчитал. Если делить кол-во визитов на кол-во

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Имя Фамилия
22 минуты назад
Олег, Согласен, проглядел.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Ник Век
35 минут назад
Павел, вероятно, в странах закрашеных серым, в письме используется кириллица, в то время как в других - латиница.

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Sam Dowson
38 минут назад
Простая, "мы основные страны все знали по флагам" - так и мы тоже. СССР, США, Британия, Япония, Китай. Не потому что их учили, а потому что часто в на

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Max Ershov
48 минут назад
Dmitriy, не получается, там компы и телевизоры есть у десятой части страны, остальная живет под мостами без одежды. В РФ же техника такого рода есть в +-

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Олег Андрейцев
50 минут назад
Имя, не победили, по этому списку будет Украина, потом Канада, и далее уже РФ и Европа.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Имя Фамилия
56 минут назад
Владимир, Всегда интересно, с чего вдруг люди заявляют "Вы не представляете, Вы не знаете, Вы не понимаете". Я, может, доктор цементных наук и

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Имя Фамилия
1 час назад
Иван, Если сравнивать не абсолютные значения, а "на душу населения", то Россия резко вырвется вперед! Ура, мы победили! :-)

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Дмитрий Селиверстов
1 час назад
А в стране 404 перемогадишо укронацисты серут в кошачьи лотки

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Павел Н
1 час назад
Я ещё могу понять, почему Россию и Беларусь не показали на карте. Но что не так с Грецией, Македонией и Болгарией?

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Wood Fast
1 час назад
Иван, но в статье же небыло Японии? О чем вы?

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Dmitriy S
2 часа назад
Получается, уровень пиратства в масштабах страны в России в разы больше, чем даже в Индии с их почти полутонами миллиарда человек населения. Жесть.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Иван Колупаев
2 часа назад
Вот уж не думал что главные борцы с пиратством и правообладатели всего-всего сами больше всех и пиратят.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

Минорная Струнка
2 часа назад
Сяоми, ага-ага, че ещё скажешь? кириллица по сей день в Сербии является единственным официальным способом письма согласно конституции, а латинницу

Система письма в Европе и соседних странах 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно