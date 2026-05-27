Доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук Даниил Андреевич Лапин расскажет историю о том, как мобильные игры буквально стали «режимом выживания» для российской игровой индустрии. Пока большие студии теряли бюджеты, команды и доступ к мировому рынку, именно игры для смартфонов позволили разработчикам продолжать создавать проекты, искать новую аудиторию и сохранять индустрию живой. Слушатели узнают, почему мобильные хиты оказались важнее дорогих блокбастеров и как маленькие команды смогли конкурировать с крупными компаниями благодаря идеям, а не огромным ресурсам. На примерах известных проектов лекция покажет, как мобильные игры превратились в пространство экспериментов, где рождались новые механики, жанры и будущие студии. Отдельное внимание будет уделено тому, почему сегодня именно мобильный рынок может стать основой для нового этапа развития российских игр — своеобразного «ренессанса» индустрии. Это разговор не только про игры, но и про то, как технологии, креативность и смелость помогают целой индустрии переживать кризисы и начинать все заново.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.