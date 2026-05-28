Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему
Небольшая группа ученых уже давно выдвигает гипотезу о том, что «семена жизни» могли распространяться через космическое пространство с помощью космической пыли, астероидов или комет. Эта теория известна как панспермия.
Некоторые исследователи, включая покойного астронома и популяризатора науки Карла Сагана, заходили еще дальше, предполагая, что эти зародыши жизни могли быть намеренно распространены по далеким планетам разумными цивилизациями.
Эта интригующая, хотя и весьма спорная гипотеза недавно вновь привлекла внимание гарвардского астрофизика Ави Леба. После нескольких месяцев наблюдений за межзвездным объектом 3I/ATLAS, который во время своего краткого визита в прошлом году неожиданно приблизился сразу к нескольким планетам Солнечной системы, Леб предположил, что объект мог распространять строительные блоки жизни по пути своего движения — или даже быть специально созданным для целенаправленного «засева» таких планет, как Земля.
В недавней публикации в своем блоге ученый предположил, что внеземные формы жизни могли пережить межзвездное путешествие, скрываясь внутри ледяных резервуаров кометы, а затем высвобождаться при сближении с другими планетами. Он сравнил этот процесс с «цветком одуванчика, разбрасывающим семена, которые ветер уносит к плодородной почве».
«Помимо естественного происхождения, существует возможность направленной панспермии, при которой межзвёздный «садовник» отправил 3I/ATLAS с миссией по «удобрению» пригодных для жизни планет Солнечной системы», — написал Лёб.
По его словам, такая гипотеза могла бы объяснить редкое совпадение траектории 3I/ATLAS с плоскостью орбит планет вокруг Солнца, а также наличие направленного к Солнцу выброса вещества с крупными фрагментами, сумевшими противостоять солнечному излучению и солнечному ветру.
Ранее Леб уже подробно развивал свою широко оспариваемую теорию о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим аппаратом, отправленным для визита в нашу систему. Новая публикация показывает, что даже многочисленные наблюдения, указывающие на то, что объект представляет собой обычную ледяно-каменную комету, не заставили ученого полностью отказаться от идеи возможного внеземного происхождения межзвездного гостя.
Впрочем, это вовсе не означает, что новая гипотеза получила серьезное научное подтверждение. Сама теория панспермии остается предметом ожесточенных дискуссий: многие исследователи считают, что строительные блоки жизни изначально присутствовали на Земле. А вопрос о том, как подобные процессы могли бы происходить в куда более суровых условиях других регионов космоса, остается еще более сложным.
Тем не менее это крайне увлекательный мысленный эксперимент с огромными потенциальными последствиями для науки. По мнению Леба, подобные идеи должны подтолкнуть человечество к активному изучению межзвездных объектов вроде 3I/ATLAS.
