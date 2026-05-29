29 мая, 12:04
Андрей Серегин
7

Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

❋ 4.3

Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.

Чашка кофе / © Julius Schorzman, ru.wikipedia.org

Кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире. Главный механизм действия хорошо известен: он блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, подавляя естественное нарастание сонливости. Однако в науке о сне и восстановлении долгое время существовал разрыв между пониманием острой пользы кофеина для бодрости и его скрытого влияния на качество сна.

Поведенческие исследования показали, что кофеин улучшает внимание и реакцию, особенно при недосыпе. Но стандартные показатели вроде общего времени сна часто нечувствительны к тонким изменениям в его нейрофизиологической структуре, которую можно оценить только с помощью электроэнцефалографии.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutrients, систематизировали и объяснили, как кофеин воздействует именно на «микроструктуру» сна, регистрируемую с помощью ЭЭГ. Ученые проанализировали исследования с 1980 по 2026 год. В обзор вошли 32 работы, выполненные с участием людей. Методология охватила широкий спектр экспериментальных моделей: от острого приема кофеина прямо перед сном в лаборатории до его многодневного использования и оценки сна в домашних условиях.

Результаты анализа показали, что кофеин вызывает физиологически предсказуемый сдвиг в «архитектуре» электрической активности спящего мозга. Этот сдвиг характеризуется подавлением медленноволновой активности, особенно в самом низком диапазоне, которая считается главным маркером глубины сна и интенсивности восстановительных процессов.

Параллельно с этим кофеин, как правило, увеличивал мощность более быстрых частот. Значит, под действием кофеина мозг во время сна находится в более «легком», активированном и фрагментированном состоянии, напоминающем по характеристикам состояние бодрствования, даже если человек субъективно не ощущает нарушений.

В норме после недосыпания организм стремится компенсировать дефицит, резко наращивая мощность медленных волн. Однако кофеин, принятый в период бодрствования, значительно ослаблял этот компенсаторный механизм.

Это прямое доказательство того, что вещество не просто прогоняет сон, а вмешивается в фундаментальный механизм, снижая способность мозга к полноценному восстановлению. Более того, анализ показал, что эти изменения на уровне ЭЭГ часто оказываются более чувствительным индикатором воздействия кофеина, чем традиционные показатели вроде общего времени сна или его эффективности.

Причем на этот эффект влияют доза и время приема, а также индивидуальные особенности человека. Носители определенных генов демонстрируют значительно более выраженное усиление бета-активности в ответ на кофеин. Этот факт объясняет, почему одни люди страдают от бессонницы после чашки кофе днем, а другие спят спокойно даже при повышенном потреблении кофе. Другими важными факторами оказались возраст и привычка потребления.

Исследователи заключили, что основная физиологическая цена кофеина — снижение качества сна за счет сдвига в сторону более легкого и возбужденного состояния.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

27 мая, 10:56
Игорь Байдов

Ученые восстановили биографию мужчины, похороненного более 400 лет назад на севере Финляндии 

Анализ ДНК и изотопный анализ зубов показали, что мужчина генетически был связан с саамскими популяциями, но часть жизни провел за пределами Финляндии — возможно, в Исландии. Авторы нового исследования пришли к выводу, что на рубеже XVI-XVII веков саамские сообщества не были изолированы, как предполагали многие исследователи. Люди путешествовали на далекие расстояния и поддерживали контакты с дальними регионами Северной Атлантики.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Комментарии

Последние комментарии

Николай Цыгикало
4 минуты назад
Иван, я и имею в виду. Безос отодвигается назад, ослабляя набор возможностей "Артемиды" по срокам высадки. У Маска тоже не все идет как

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Сергей Титов
8 минут назад
"...мы что сделаем? Изменим его слова? Не опубликуем их и тем самым оставим известной читателю только одну точку зрения?" Александр, вы меня, читателя,

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Владислав Волохов
32 минуты назад
Александр, это от проживания близ Ока Ужаса

От карих до зеленых: полная инфографика распределения цвета глаз по всему миру

Vitek Ra
32 минуты назад
Доминик, а нам то что до него? У нас свой бессменный старый дед, 26 лет сидит уже...

В США приостановили полеты Starship V3 

Иван Колупаев
36 минут назад
Николай, да ладно у Безоса шансов еще меньше, запасной вариант если у Маска вообще все криво пойдет.

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Алексей Баскаков
49 минут назад
А скажут что русские пограничники устроили салют в честь своего праздника 😁

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Александр St0rm
60 минут назад
Сергей, это аномалия, неестественный цвет глаз. Красные глаза у альбиносов (это отсутствие окраски и видны капилляры). А фиолетовые - появились

От карих до зеленых: полная инфографика распределения цвета глаз по всему миру

Вася Петров
60 минут назад
Дрочь.

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Александр Хасанов
1 час назад
Не знаю, как там с ракетными инженерами, но пиротехники отработали знатно!

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Александр Хасанов
1 час назад
нормальная такая хрущевка у них получилась. Поддерживаю!

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Black Reader
2 часа назад
В Ельцин-центре хорошего не расскажут... Если в рекламе лекции фотография американской СпейсИкс, то с лекцией уже всё понятно. )))

Преодолеть притяжение: как устроены ракеты-носители

Имя Фамилия
2 часа назад
Напечатали 3-этажный дом, а рядом для сравнения скорости приводится 4-этажный. Мухлёж! :-) А вообще не понятно, что мешает начинать отделку сразу

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Павел Прийма
2 часа назад
Ser, никак не связано. Если у вас нет уважения к чужому мнению и нет контраргументов, то переведете тему на другое, начнёте оппонента критиковать за

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Николай Цыгикало
2 часа назад
Китайцы получают очередную фору в лунной гонке-2.

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Vlad Ok
2 часа назад
Т.е. в год будет образовываться только усилиями этой фирмы дополнительно 10 тысяч безработных китайцев. Ну... Такое себе :)

Новый робот каждые 15 минут: ENGINEAI запустила в Шэньчжэне высокотехнологичный завод

Иван Колупаев
2 часа назад
Маск отомстил за v3 😆

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Rovshen Bekmamedow
2 часа назад
Владимир, ну вот первые шаги ! Сперва каркас потом и коммуникации, сразу ? Ну это бывает в сказках

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

ArcadeDragon45
2 часа назад
Если пост на русском языке, то и подписи на изображениях в содержании поста должны быть переведы - научный этикет

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Владимир Пупсик
3 часа назад
это станет рентабельно и практично, только когда принтер начнёт печатать полностью готовое здание, вместе со всеми коммуникациями, проводка,

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Александр Речкин
3 часа назад
Андрей, а вот и ответ Маска) https://naked-science.ru/community/1189993

В США приостановили полеты Starship V3 

