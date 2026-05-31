Исследование массового захоронения показало, чем болели дети в Европе 5 тысяч лет назад
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Круглая пещера, вырубленная в скале на юго-востоке Испании, — крупнейшее в Европе массовое захоронение III тысячелетия до нашей эры. На протяжении 700 лет здесь хоронили умерших. Археологи обнаружили останки не менее 1348 человек, среди которых 48 почти нетронутых скелета принадлежлат детям и подросткам от года до 19 лет. Именно они стали предметом комплексного исследования, установившего связь между изменениями в структуре костей и болезнями, которые поражали и уносили жизни детей почти пять тысяч лет назад.
Работа, опубликованная в International Journal of Paleopathology, связала изменения в скелете с респираторными заболеваниями.
Почти у всех детей было обнаружено хотя бы одно изменение в структуре скелета, в большинстве случаев они были связаны с перенесенными травмами. Однако изменения в костях у 33 из 48 погребенных, по мнению исследователей, вызвали респираторные инфекции.
Больше всего заболеваниям дыхательных путей были подвержены младенцы и дети младшего возраста. Описаны также случаи, когда у детей наблюдались одновременно и признаки воспаления костей после тяжелых травм и после перенесенных вирусных инфекций. К смерти же чаще приводило такое наследственное заболевание как муковисцидоз и тяжелые поражения желудочно-кишечного тракта.
Анализ показал, что у детей в возрасте от 1 до 4 лет и подростков от 10 до 14 лет чаще всего наблюдались такие костные изменения, как змеевидные борозды и точечные углубления на внутренней стороне черепа, позвонках, тазовых костях и костях бедер. Ранее ученые связывали подобные изменения с туберкулезом на ранней стадии, когда бактерии еще циркулируют в кровотоке. Поскольку у большинства детей наблюдались схожие отметины на костях, можно предположить, что причиной заболевания были общие условия жизни.
Будущие исследования с применением молекулярного анализа, в частности анализа древней ДНК помогут обнаружить следы бактерий, вызывающих туберкулез, или возбудителей других болезней. Кроме того, палеогенетический анализ позволит не только понять, какими болезнями болели европейцы эпохи энеолита, но и проследить родственные связи погребенных, определить пол, возраст, образ жизни и воссоздать из социальные роли в древнем обществе.
