Топ стран по количеству музеев

Музеи по всему миру собирают, изучают, хранят и экспонируют памятники истории и культуры. Они занимаются просветительской и популяризаторской деятельностью. На инфографике представлены страны, лидирующие по их числу.

Топ стран по количеству музеев / © Valentine Fourreau, Statista

По данным ЮНЕСКО, по числу музеев Соединенные Штаты с большим преимуществом обгоняют другие страны. Так, в США расположено более 33 тысяч музеев.

В топ-3 также вошли Германия и Япония. В этих странах ЮНЕСКО насчитало 6741 и 5738 музеев соответственно.

Далее в рейтинге оказался Китай с 5535 музеями. Россия заняла пятое место. По оценкам ЮНЕСКО, в стране работает 5415 музеев. В десятку лидеров также вошли Франция, Бразилия, Италия, Великобритания и Канада.

Хотя эти страны лидируют по общему числу музеев, Швеция оказалась лидером по количеству музеев на душу населения (за исключением государств с населением менее 100 000 человек). В общей сложности там расположены 1600 музеев при населении в 10,6 миллиона человек. Таким образом, в стране насчитывается около 151 музея на один миллион жителей.