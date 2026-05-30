Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства

США заняли первое место в мире по числу посещений пиратских сайтов, что вновь подчеркнуло огромный масштаб цифрового пиратства — несмотря на стремительное распространение легальных стриминговых сервисов.

Рейтинг стран по уровню интернет-пиратства / © World Visualized

Согласно данным аналитической компании MUSO, на США пришлось около 26,68 миллиарда посещений пиратских ресурсов — это примерно 12,33% всего мирового трафика, зафиксированного в исследовании.

На втором месте оказалась Индия с 17,56 миллиарда посещений, за ней следуют Россия (15,4 миллиарда), Индонезия и Вьетнам.

Эти цифры показывают, что спрос на бесплатный доступ к фильмам, сериалам, программному обеспечению, музыке, аниме, спортивным трансляциям и видеоиграм остается чрезвычайно высоким — даже на фоне бурного роста подписочных платформ.

Если в раннюю эпоху интернета пиратство ассоциировалось в основном с торрентами и peer-to-peer обменом файлами, то сегодня оно превратилось в сложную экосистему стриминговых сервисов, внешне все больше напоминающих легальные платформы.

Исследователи MUSO неоднократно отмечали, что рост пиратства напрямую связан с растущим раздражением пользователей: контент распределен между множеством сервисов, региональные ограничения мешают доступу, а стоимость подписок постоянно увеличивается.

Эксперты индустрии отмечают, что пользователи особенно часто обращаются к нелегальным платформам, когда нужный контент отсутствует в их стране или оказывается «разбросан» по нескольким платным сервисам одновременно.

Особенно заметен рост пиратского трафика в быстроразвивающихся цифровых экономиках Азии. Помимо Индии, в верхней части рейтинга оказались Индонезия, Вьетнам и Таиланд. Аналитики связывают это с огромным населением, быстрым распространением интернета и доминированием мобильного потребления контента.

Одна только Индия обеспечила более 8% мирового пиратского трафика — главным образом благодаря высокому спросу на развлечения, спортивные трансляции и скачивание программного обеспечения. Индонезия заняла четвертое место с 12,11 миллиарда посещений, а Вьетнам — 7,44 миллиарда.

Исследователи подчеркивают, что уровень пиратства тесно связан с доходами населения, доступностью легального контента и эффективностью борьбы с нарушениями авторских прав.

Несмотря на развитую цифровую инфраструктуру и широкий выбор легальных сервисов, пиратство остается массовым явлением и в развитых странах.

Помимо США, среди крупнейших потребителей пиратского контента оказались жители Великобритании, Франции, Германии и Канады.

Канада и Великобритания зафиксировали более 5,8 миллиарда посещений пиратских сайтов каждая, а Франция и Германия превысили отметку в пять миллиардов.

Даже в богатых странах пользователи продолжают искать мгновенный, дешевый и неограниченный доступ к контенту — особенно когда речь идет о дорогостоящих подписках.

По оценкам организаций по защите авторских прав, мировая индустрия развлечений ежегодно теряет из-за пиратства миллиарды долларов. Киностудии, стриминговые платформы и спортивные вещатели усиливают борьбу с нелегальным распространением контента — через судебные иски, блокировку доменов и системы отслеживания на базе искусственного интеллекта.

Однако данные MUSO показывают: несмотря на ужесточение контроля и рост числа легальных сервисов, цифровое пиратство по-прежнему остается глобальным явлением колоссального масштаба.