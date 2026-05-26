Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия
Экспорт продовольствия стал одним из самых наглядных показателей экономического влияния государств на мировой арене.
Эта инфографика показывает 30 крупнейших экспортеров продовольствия в мире на основе данных Всемирной торговой организации. Вместе эти страны обеспечивают более 80% мирового рынка сельскохозяйственного экспорта объемом около 1,5 триллиона долларов.
Данные также демонстрируют, насколько концентрирована мировая продовольственная система. Относительно небольшая группа государств играет непропорционально важную роль в обеспечении планеты продуктами питания, а значит, аграрная торговля становится все более стратегической сферой на фоне роста стоимости перевозок, удобрений и геополитической напряженности.
Небольшое число государств сегодня обеспечивает огромную долю мировой торговли продуктами питания. На десять крупнейших экспортеров приходится почти половина глобального аграрного экспорта, что дает этим экономикам колоссальное влияние на мировые цены и продовольственные цепочки поставок.
Ядром мировой продовольственной торговли остаются страны Америки. США, Бразилия, Канада и Мексика вместе обеспечивают почти 30% мирового аграрного экспорта — от зерна и мяса до переработанных продуктов и масличных культур.
При этом некоторые крупные по населению экономики занимают в рейтинге более скромные позиции, чем можно было ожидать. Например, Китай, несмотря на статус крупнейшего сельскохозяйственного производителя в мире, значительно уступает США и Бразилии по объему экспорта, поскольку большая часть его продукции потребляется внутри страны.
Хотя страны Америки доминируют по общей стоимости экспорта, государства Азиатско-Тихоокеанского региона занимают ключевые позиции в отдельных сегментах мирового продовольственного рынка.
Австралия входит в число крупнейших экспортеров благодаря масштабным поставкам говядины, пшеницы и ячменя, оставаясь важнейшим поставщиком для азиатских рынков. Индонезия, в свою очередь, является мировой сверхдержавой в экспорте пальмового масла — одного из самых востребованных пищевых ингредиентов в мире. Эти примеры показывают, что значение страны в мировой продовольственной системе определяется не только масштабом сельского хозяйства, но и специализацией в конкретных категориях продукции.
Крупнейшие европейские экспортеры конкурируют не столько за счет размеров сельхозугодий, сколько благодаря эффективности, технологиям и высокому качеству продукции.
Особенно выделяются Нидерланды. Несмотря на небольшую территорию, страна занимает 11-е место в мире по экспорту продовольствия благодаря высокотехнологичному сельскому хозяйству, развитым тепличным комплексам и статусу одного из главных торговых узлов Европы.
Франция и Германия также сохраняют позиции мировых лидеров благодаря экспорту зерна, молочной продукции, переработанных продуктов и напитков.
Европейский пример наглядно показывает: доминирование в мировой продовольственной торговле зависит не только от площади пахотных земель, но и от логистики, технологий и развитой инфраструктуры поставок.
