27 мая, 11:44
Елена Тихонова
9

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Хирургические ножницы из гробницы эпохи династии Мин. / @ Antiquity
Хирургические инструменты — металлические ножницы и щипцы — извлекли из гробницы китайского хирурга еще в 1974 году, с тех пор они хранятся в музее Цзянъинь. Эта находка — редкий пример того, как археологам удалось связать предметы из захоронения с конкретной личностью их владельца.

Новые методы неразрушающего элементного анализа позволили исследовать состав и назначение инструментов. А с помощью передовой технологии стимулированного рамановского рассеяния, позволяющего точно определять состав материалов и составлять карты распределения компонентов растительных остатков, изучили крошечные красноватые частицы, обнаруженные на поверхности инструментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Ученые выявили в образцах следы аконитина — алкалоида, получаемого из растения аконит, обладающего противоопухолевой активностью, противовоспалительным и обезболивающим действием. При всех полезных свойствах это растение чрезвычайно токсично.

По карте распределения остатков вещества исследователи сделали вывод, что лекарственный раствор наносили местно. Значит, врачи знали о токсичности вещества, строго контролировали дозировку и состав препарата, чтобы добиться обезболивающего эффекта без вреда для пациента.

Из древнекитайских медицинских текстов известны рецепты приготовления порошка аконита. Помимо этого, известно, что практикующие врачи разработали методы снижения токсичности препарата, такие как вымачивание в отваре из черных соевых бобов, вываривание в уксусе, детоксикация с помощью бобов мунг и удаление внешней оболочки клубня аконита. Анализ частиц на инструментах — первое прямое свидетельство использования аконита в хирургии.

Исторические записи свидетельствуют о том, что хирургические инструменты, использовавшиеся во времена династии Мин, были предназначены для решения самых разных хирургических задач. Элементный состав самих инструментов показал, что содержание железа в ножницах и пинцете в среднем составляет примерно 97,1 % и распределено равномерно. Выбор высокочистого железа для изготовления хирургических инструментов свидетельствует о высоком уровне развития чугунолитейной промышленности в эпоху династии Мин. Однако этот материал был подвержен коррозии во влажной среде, а значит, врачи того времени еще не оценивали риски распространения инфекции.

В Китае сохранилось мало исторических записей о материалах и способах применения древних хирургических инструментов, что ограничивает возможности соответствующих исследований. Поэтому анализ археологических медицинских инструментов и любых поверхностных остатков, которые могут содержать следы лекарственных веществ, крайне важен для развития медицинской археологии.

Лена
11 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
26 мая, 16:46
Сколтех

Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

Международная исследовательская группа с участием ученых Сколтеха разработала способ создания одномерных квантовых проводов в структурах из двух разных двумерных материалов — диселенида молибдена и диселенида вольфрама. В основе технологии, которую представят на конференции «Микроэлектронные системы-2026» в Сколтехе, лежит растяжение слоев, при котором меняется взаимное расположение атомов между слоями, а вместе с ним — электронные и оптические характеристики. Это позволяет настраивать поведение материала без химических добавок и сложной обработки. Такой подход может лечь в основу гибкой электроники и устройств, реагирующих на давление, изгиб или растяжение.

Сколтех
# двумерные материалы
# квантовые материалы
# нанопроволока
# нанотехнологии
26 мая, 16:46
Александр Березин

В Россию впервые залетел индийский аист марабу

Индийский марабу водится в тысячах километров от нашей страны. Однако в мае 2026 года его особь впервые удалось заснять в Приморье. Он вел себя точно как всеядные птицы нашей страны. Naked Science взял комментарии у орнитолога, впервые обратившего внимание на это событие.

Биология
# зоология
# орнитология
# птицы
# Россия
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

Губкинский университет
# добыча нефти
# месторождение нефти
# нефть
# технологии
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
Комментарии

