В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Хирургические инструменты — металлические ножницы и щипцы — извлекли из гробницы китайского хирурга еще в 1974 году, с тех пор они хранятся в музее Цзянъинь. Эта находка — редкий пример того, как археологам удалось связать предметы из захоронения с конкретной личностью их владельца.

Новые методы неразрушающего элементного анализа позволили исследовать состав и назначение инструментов. А с помощью передовой технологии стимулированного рамановского рассеяния, позволяющего точно определять состав материалов и составлять карты распределения компонентов растительных остатков, изучили крошечные красноватые частицы, обнаруженные на поверхности инструментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Ученые выявили в образцах следы аконитина — алкалоида, получаемого из растения аконит, обладающего противоопухолевой активностью, противовоспалительным и обезболивающим действием. При всех полезных свойствах это растение чрезвычайно токсично.

По карте распределения остатков вещества исследователи сделали вывод, что лекарственный раствор наносили местно. Значит, врачи знали о токсичности вещества, строго контролировали дозировку и состав препарата, чтобы добиться обезболивающего эффекта без вреда для пациента.

Из древнекитайских медицинских текстов известны рецепты приготовления порошка аконита. Помимо этого, известно, что практикующие врачи разработали методы снижения токсичности препарата, такие как вымачивание в отваре из черных соевых бобов, вываривание в уксусе, детоксикация с помощью бобов мунг и удаление внешней оболочки клубня аконита. Анализ частиц на инструментах — первое прямое свидетельство использования аконита в хирургии.

Исторические записи свидетельствуют о том, что хирургические инструменты, использовавшиеся во времена династии Мин, были предназначены для решения самых разных хирургических задач. Элементный состав самих инструментов показал, что содержание железа в ножницах и пинцете в среднем составляет примерно 97,1 % и распределено равномерно. Выбор высокочистого железа для изготовления хирургических инструментов свидетельствует о высоком уровне развития чугунолитейной промышленности в эпоху династии Мин. Однако этот материал был подвержен коррозии во влажной среде, а значит, врачи того времени еще не оценивали риски распространения инфекции.

В Китае сохранилось мало исторических записей о материалах и способах применения древних хирургических инструментов, что ограничивает возможности соответствующих исследований. Поэтому анализ археологических медицинских инструментов и любых поверхностных остатков, которые могут содержать следы лекарственных веществ, крайне важен для развития медицинской археологии.

