Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Во Франции завершено строительство крупнейшего в Европе многоквартирного здания, созданного с помощью 3D-печати. В трехэтажном комплексе разместились 12 квартир социального жилья, а сам процесс печати занял лишь 34 дня.

Проект ViliaSprint² / © Plurial Novilia

Проект ViliaSprint² реализовала девелоперская компания Plurial Novilia совместно с архитектурным бюро HOBO Architecture. Печать выполняла компания PERI 3D Construction с использованием принтера COBOD BOD2. Новое здание расположено рядом с почти идентичным домом того же застройщика, построенным традиционным способом, однако его возведение заняло на три месяца больше времени.

По данным компании COBOD, ViliaSprint² стал первым зданием во Франции, где и несущие конструкции, и все стены были напечатаны непосредственно на строительной площадке. Принтер COBOD BOD2 послойно наносил специальную цементную смесь, формируя основной каркас здания. Изначально предполагалось, что печать займет 50 дней, однако работы удалось завершить всего за 34 дня под контролем трех операторов. Остальные этапы строительства — монтаж крыши, установка окон, прокладка электропроводки и другие традиционные работы — начались в марте 2025 года и завершились в начале 2026-го.

Внутреннее пространство здания составляет 800 квадратных метров жилой площади, распределенной по трем этажам. Каждая из 12 квартир социального жилья имеет собственный балкон.

Насколько можно судить, ViliaSprint² может оказаться крупнейшим в мире многоквартирным зданием, напечатанным на 3D-принтере. Однако отрасль развивается настолько быстро и децентрализованно, что нельзя исключать существование еще более масштабных проектов.

В будущем Plurial Novilia и ее партнеры планируют реализовать новый, более крупный проект примерно на 40 квартир, используя одновременно два 3D-принтера. Предполагается, что это позволит сократить время печати в четыре раза и снизить стоимость строительства до уровня традиционных технологий.