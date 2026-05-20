Мало кто знает, что спустя всего несколько месяцев после своего легендарного полета, в сентябре 1961 года, Юрий Гагарин стал слушателем Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского. Сергей Королев видел в нем и других космонавтах не просто героев, а будущих инженеров и единомышленников, способных решать задачи по дальнейшему освоению космоса. Диплом Гагарина, посвященный многоразовому космическому аппарату, во многом предвосхитил знаменитый «Буран».

Член Союза писателей России, автор ряда книг по истории космонавтики Юлия Сигорская расскажет, как учеба изменила первого космонавта и почему его безвременная смерть оборвала жизнь на пороге нового, еще более серьезного этапа.

