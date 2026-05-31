Топ-10 самых загруженных железнодорожных вокзалов мира
Топ-10 самых загруженных железнодорожных вокзалов мира
Самые загруженные железнодорожные вокзалы мира — это гигантские транспортные узлы мегаполисов, где работа, торговля и повседневная жизнь сосредоточены в нескольких тесно связанных городских кварталах.
Лидером рейтинга является токийский вокзал Синдзюку — около 1,164 миллиарда пассажиров в год. За ним следуют Сибуя с 1,023 миллиарда и Икэбукуро с 843 миллионами пассажиров. В первую пятерку также входят Осака-Умэда и Иокогама, укрепляя доминирование Японии, тогда как индийские вокзалы Хаура и Сеалда демонстрируют колоссальный масштаб пригородных и региональных перевозок в Индии. Токийский вокзал и вокзал Нагоя дополняют список как ключевые центры междугороднего сообщения.
На Японию приходится восемь из десяти позиций рейтинга, включая пять вокзалов в Токио. Это отражает особенности плотной многопрофильной железнодорожной сети страны, основанной на частых пересадках и высокой интенсивности движения. Такие станции одновременно служат и крупными коммерческими центрами: в их пространства органично встроены универмаги, офисы, рестораны и торговые улицы.
1. Вокзал Синдзюку
С годовым пассажиропотоком около 1,16 миллиарда человек Синдзюку считается самым загруженным вокзалом планеты. Открытый в 1885 году, он стал важнейшим транспортным узлом, связывающим центральный Токио с пригородными и региональными линиями. Здесь более 200 выходов и несколько подземных уровней. Вокруг вокзала расположен один из крупнейших деловых и торговых районов Токио с универмагами, офисами и развлекательными кварталами.
2. Вокзал Сибуя
Станция Сибуя в Токио ежегодно обслуживает более миллиарда пассажиров, оставаясь одной из самых загруженных транспортных точек мира. Вокзал, открытый в 1885 году, расположен в самом центре района Сибуя — крупного коммерческого и развлекательного центра, известного своими магазинами, ночной жизнью и знаменитым перекрестком Shibuya Scramble Crossing, который находится прямо у выхода Хатико. Масштабные проекты реконструкции, включая комплексы Shibuya Stream и Shibuya Scramble Square, значительно расширили пропускную способность станции и улучшили ее транспортные связи.
3. Вокзал Икэбукуро
Станция Икэбукуро в Токио обслуживает около 843 миллионов пассажиров ежегодно, входя в число самых загруженных вокзалов мира. Открытая в 1903 году, она является сердцем района Икэбукуро — крупного центра торговли и развлечений, где расположены гигантские универмаги Seibu и Tobu, напрямую соединенные со станцией. Планировка комплекса объединяет многочисленные железнодорожные линии, связывающие северный Токио и префектуру Сайтама с центром столицы.
4. Вокзал Осака-Умэда
Ежегодно через комплекс Осака-Умэда проходит около 750 миллионов пассажиров — это крупнейший показатель для западной Японии. Район включает несколько взаимосвязанных станций. Основные объекты комплекса относятся к началу XX века, однако территория неоднократно перестраивалась, особенно в рамках современных проектов Grand Front Osaka и Osaka Station City. Станция расположена в центре коммерческого района Умэда с крупными универмагами, офисами и гостиницами.
5. Вокзал Иокогама
Пассажиропоток станции Иокогама составляет около 711 миллионов человек в год, что делает ее одним из крупнейших транспортных узлов Японии. Первоначально построенная в 1872 году, станция несколько раз реконструировалась. Вокзал связывает центральную часть Иокогамы с Токио и префектурой Канагава.
6. Вокзал Хаура
Вокзал Хаура в Калькутте ежегодно обслуживает около 547 миллионов пассажиров, являясь одним из самых загруженных железнодорожных терминалов Индии. Он работает с 1854 года. Комплекс включает два крупных терминала с многочисленными платформами, обслуживающими междугородние, пригородные и региональные маршруты. Расположение у восточного конца моста Хаура обеспечивает прямой доступ к центру Калькутты. За последние десятилетия вокзал прошел масштабную модернизацию, благодаря которой были увеличены его пропускная способность и комфорт для пассажиров.
7. Вокзал Кита-Сэндзю
Станция Кита-Сэндзю в Токио обслуживает примерно 507 миллионов пассажиров в год и входит в число самых загруженных вокзалов Японии. Открытая в 1896 году, она играет важную роль пересадочного узла для северного Токио и соседних префектур. Вокзал тесно связан с окружающими торговыми центрами и местными предприятиями, а также распределяет пассажиропотоки между восточными и северными районами мегаполиса.
8. Вокзал Сеалда
Станция Сеалда ежегодно обслуживает около 438 миллионов пассажиров и является ключевым узлом железнодорожной сети Калькутты. Открытая в 1869 году, она разделена на три сектора — North, Main и South, каждый из которых обслуживает собственные пассажирские потоки и маршруты. Пригородная сеть Сеалды считается одной из самых загруженных в Индии и обеспечивает ежедневное сообщение с центром Калькутты. Продолжающиеся инфраструктурные проекты, включая модернизацию платформ и систем сигнализации, направлены на повышение эффективности работы станции и удовлетворение растущего спроса.
9. Токийский вокзал
Токийский вокзал обслуживает около 433 миллионов пассажиров ежегодно и является главным междугородним железнодорожным узлом Японии. Открытый в 1914 году, он также обслуживает крупные пригородные маршруты. Роль Токийского вокзала как главных железнодорожных ворот столицы делает его жизненно важным как для национальных перевозок, так и для ежедневных поездок внутри мегаполиса.
10. Вокзал Нагоя
Вокзал Нагоя обслуживает около 423 миллионов пассажиров в год и входит в число крупнейших железнодорожных узлов Японии. Станция начала работу в 1886 году, а позднее была интегрирована с линиями метро. Комплекс станции включает башни JR Central Towers, где расположены офисы, гостиницы и торговые пространства прямо над платформами. Благодаря центральному положению и высокоскоростному сообщению вокзал Нагоя остается важнейшими воротами региона Тюбу и всей центральной Японии.
