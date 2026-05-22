22 мая, 10:40
Татьяна Зайцева
88

У белух обнаружили способность узнавать себя в зеркале

Две самки, жившие в Нью-Йоркском аквариуме, распознали свое отражение в зеркале и вертелись перед ним, чтобы изучить собственное тело. Это первый задокументированный случай проявления самосознания у белух.

Белуха (Delphinapterus leucas) / © Marine Mind / Abigail Carleen Dahl

Для человека узнавание своего отражения в зеркале происходит естественно, мы почти не задумываемся об этом. Это явление, называемое зеркальным самораспознаванием, считается признаком наличия самосознания и высокого уровня интеллекта.

Для выявления этой способности у животных применяют зеркальный тест, суть которого состоит в следующем: на тело животного наносят цветную метку, причем на такое место, чтобы увидеть ее можно было только в зеркале. Если животное реагирует на метку, пытается ее рассмотреть, потрогать, удалить с тела, это свидетельствует о том, что оно отождествляет себя с отражением.

До сих пор зеркальный тест прошли лишь нескольких высокоинтеллектуальных видов: шимпанзе, бонобо, орангутаны, гориллы, азиатские слоны, дельфины-афалины, сороки, а также, в некоторой степени, небольшие морские рыбки губаны-чистильщики. Теперь к этому списку можно добавить белух (Delphinapterus leucas) — зубатых китов из семейства монодонтовых.

В статье, опубликованной в журнале PLOS One, когнитивный психолог Диана Рейсс и ее коллеги из Городского университета Нью-Йорка рассказали о том, что две самки белух успешно прошли зеркальный тест. Эксперименты проводили около 20 лет назад в Нью-Йоркском аквариуме, однако их результаты опубликовали только сейчас.

Белухи — высокоинтеллектуальные, социальные морские млекопитающие с большим и сложным мозгом, развитыми коммуникативными навыками и доказанной способностью решать интеллектуальные задачи. Они образуют сложные сообщества и не только имеют собственный «язык», подобный языку дельфинов и других китов, но и добровольно имитируют звуки других видов, включая людей и дельфинов-афалин.

В экспериментах участвовали четыре самки. Трех из них — Кэти, Марину и Наташу — поймали в дикой природе, а четвертая, Марис, была дочерью Наташи, родившейся в аквариуме в 1994 году.

Для зеркального теста исследователи устанавливали в смотровых окнах бассейна с белухами полупрозрачные плексигласовые зеркала. Это позволяло ученым незаметно наблюдать за реакцией белух на собственное отражение. Кроме того, поведение животных фиксировали на цифровую камеру.

Явный интерес к зеркалам проявили только две самки, Наташа и ее дочь Марис. Они прошли через все классические этапы, описанные в исследованиях о самораспознавании в зеркале: сначала социальная реакция (восприятие своего отражения как другого кита), затем проверка соответствия (повторяет ли отражение их движения) и, наконец, самонаправленное поведение (осмотр собственного тела).

Перед зеркалом Наташа и Марис покачивались, кивали, трясли головой, вытягивали шею, а также пускали пузыри из дыхательного отверстия, поворачивались и кусали их, наблюдая за своим отражением. Две другие белухи в основном игнорировали зеркала, поэтому не перешли к следующему этапу. Во время него исследователи пометили Наташу и Марис черной меткой, нанеся ее на части тел самок, которые они не смогли бы увидеть без зеркала.

Наташа, увидев свое отражение, повернулась к зеркалу правым ухом, за которым стояла метка, чтобы рассмотреть ее. Тем самым белуха продемонстрировала, что полностью осознает: в зеркале отражается она сама.

Марис этот этап не прошла. Тем не менее «разнообразие самостоятельных действий, которые она демонстрировала перед зеркалом, свидетельствует о способности к самораспознаванию в зеркале», посчитали исследователи. Тот факт, что не все белухи проявили интерес к своему отражению, ученые назвали вполне нормальным, поскольку уровень внимания и интеллектуальных способностей у отдельных особей различается.

Наташа, которой сейчас примерно 42 года, до сих пор жива. Она одна из самых старых белух, содержащихся в неволе. Ее дочь Марис умерла в 2015 году в возрасте 21 года.

21 мая, 22:15
Александр Березин

Live: 12-й тестовый запуск ракеты Starship

Стартовое окно для крупнейшей ракеты в земной истории откроется 22 мая, в 01:30 ночи по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за час до запуска. Вероятность переноса по причине погоды довольно велика, и все же крайне важный для современной космонавтики пуск может состояться этой ночью.

21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

21 мая, 15:26
ФизТех

Симметрия Z4: ученый предложил новый подход к объяснению барионной асимметрии Вселенной

Физик-теоретик Сергей Вергелес, доцент МФТИ, старший научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН предложил новый подход к объяснению барионной асимметрии — через дискретную симметрию Z4 в решеточной теории гравитации.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

