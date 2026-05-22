У белух обнаружили способность узнавать себя в зеркале
Две самки, жившие в Нью-Йоркском аквариуме, распознали свое отражение в зеркале и вертелись перед ним, чтобы изучить собственное тело. Это первый задокументированный случай проявления самосознания у белух.
Для человека узнавание своего отражения в зеркале происходит естественно, мы почти не задумываемся об этом. Это явление, называемое зеркальным самораспознаванием, считается признаком наличия самосознания и высокого уровня интеллекта.
Для выявления этой способности у животных применяют зеркальный тест, суть которого состоит в следующем: на тело животного наносят цветную метку, причем на такое место, чтобы увидеть ее можно было только в зеркале. Если животное реагирует на метку, пытается ее рассмотреть, потрогать, удалить с тела, это свидетельствует о том, что оно отождествляет себя с отражением.
До сих пор зеркальный тест прошли лишь нескольких высокоинтеллектуальных видов: шимпанзе, бонобо, орангутаны, гориллы, азиатские слоны, дельфины-афалины, сороки, а также, в некоторой степени, небольшие морские рыбки губаны-чистильщики. Теперь к этому списку можно добавить белух (Delphinapterus leucas) — зубатых китов из семейства монодонтовых.
В статье, опубликованной в журнале PLOS One, когнитивный психолог Диана Рейсс и ее коллеги из Городского университета Нью-Йорка рассказали о том, что две самки белух успешно прошли зеркальный тест. Эксперименты проводили около 20 лет назад в Нью-Йоркском аквариуме, однако их результаты опубликовали только сейчас.
Белухи — высокоинтеллектуальные, социальные морские млекопитающие с большим и сложным мозгом, развитыми коммуникативными навыками и доказанной способностью решать интеллектуальные задачи. Они образуют сложные сообщества и не только имеют собственный «язык», подобный языку дельфинов и других китов, но и добровольно имитируют звуки других видов, включая людей и дельфинов-афалин.
В экспериментах участвовали четыре самки. Трех из них — Кэти, Марину и Наташу — поймали в дикой природе, а четвертая, Марис, была дочерью Наташи, родившейся в аквариуме в 1994 году.
Для зеркального теста исследователи устанавливали в смотровых окнах бассейна с белухами полупрозрачные плексигласовые зеркала. Это позволяло ученым незаметно наблюдать за реакцией белух на собственное отражение. Кроме того, поведение животных фиксировали на цифровую камеру.
Явный интерес к зеркалам проявили только две самки, Наташа и ее дочь Марис. Они прошли через все классические этапы, описанные в исследованиях о самораспознавании в зеркале: сначала социальная реакция (восприятие своего отражения как другого кита), затем проверка соответствия (повторяет ли отражение их движения) и, наконец, самонаправленное поведение (осмотр собственного тела).
Перед зеркалом Наташа и Марис покачивались, кивали, трясли головой, вытягивали шею, а также пускали пузыри из дыхательного отверстия, поворачивались и кусали их, наблюдая за своим отражением. Две другие белухи в основном игнорировали зеркала, поэтому не перешли к следующему этапу. Во время него исследователи пометили Наташу и Марис черной меткой, нанеся ее на части тел самок, которые они не смогли бы увидеть без зеркала.
Наташа, увидев свое отражение, повернулась к зеркалу правым ухом, за которым стояла метка, чтобы рассмотреть ее. Тем самым белуха продемонстрировала, что полностью осознает: в зеркале отражается она сама.
Марис этот этап не прошла. Тем не менее «разнообразие самостоятельных действий, которые она демонстрировала перед зеркалом, свидетельствует о способности к самораспознаванию в зеркале», посчитали исследователи. Тот факт, что не все белухи проявили интерес к своему отражению, ученые назвали вполне нормальным, поскольку уровень внимания и интеллектуальных способностей у отдельных особей различается.
Наташа, которой сейчас примерно 42 года, до сих пор жива. Она одна из самых старых белух, содержащихся в неволе. Ее дочь Марис умерла в 2015 году в возрасте 21 года.
