Tesla Cybercab признали самым эффективным электромобилем в истории
Tesla Cybercab получил сертифицированный показатель энергопотребления в 165 ватт-час на милю (1,6 километра), став самым энергоэффективным электромобилем, когда-либо созданным. Причем с огромным отрывом: ближайший конкурент — Lucid Air Pure — расходует на 28% больше энергии на каждую милю пути.
Вице-президент Tesla по разработке электромобилей Ларс Морави подтвердил, что речь идет именно о сертифицированном показателе, а не о рекламном обещании или внутренней цели компании. И это действительно впечатляющее достижение — хотя и с очень важной оговоркой: Tesla добилась такого результата, создав крошечное двухместное роботакси без руля, без педалей и с батареей емкостью менее 50 киловатт-часов.
Чтобы понять масштаб разницы, достаточно сравнить Cybercab с самыми эффективными серийными электромобилями:
- Tesla Cybercab — 165 ватт-час на милю;
- Lucid Air Pure — 230 ватт-час на милю, на 28% менее эффективен;
- Tesla Model 3 — 240 ватт-час на милю, на 31% менее эффективен;
- Tesla Model Y — 240 ватт-час на милю, на 31% менее эффективен;
- Hyundai Ioniq 6 SE — 241 ватт-час на милю, на 32% менее эффективен;
- Toyota bZ3X XLE FWD — 260 ватт-час на милю, на 37% менее эффективен;
- Tesla Model S — 270 ватт-час на милю, на 39% менее эффективен.
Разрыв между Cybercab и всеми остальными электромобилями оказался колоссальным. Даже Model 3 — один из самых экономичных пассажирских электромобилей на рынке — требует почти на треть больше энергии для преодоления той же дистанции.
Показатель в 165 ватт-час на милю действительно имеет огромное значение — прежде всего для экономики роботакси. Стоимость энергии на одну милю — один из ключевых расходов любого сервиса перевозок. И здесь Cybercab дает Tesla серьезное структурное преимущество.
При средней цене электроэнергии в США около 0,16 доллара (около 12 рублей) за киловатт-час эксплуатация Cybercab обходится примерно в 2,6 цента за милю (около 200 рублей на 1,6 километра). Для сравнения: Tesla Model 3 — около 3,8 цента (более 280 рублей) за милю; а Hyundai Ioniq 5 — примерно 4,8 цента (более 380 рублей) за милю
На дистанции в сотни тысяч миль даже доли цента превращаются в огромную экономию для автопарка. Маленькая батарея также означает более быструю зарядку и более низкую стоимость самого электромобиля — два критически важных фактора для бизнеса роботакси.
