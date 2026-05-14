Эпоха ДВС закончилась: продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Продажи машин с бензиновыми двигателями на крупнейшем автомобильном рынке мира обвалились: в апреле они сократились на 37% по сравнению с прошлым годом. В результате девять из десяти самых продаваемых машин в Китае в прошлом месяце оказались подключаемыми моделями, и лишь одна машина в списке оснащалась исключительно двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) опубликовала апрельскую статистику продаж, которая показала спад на автомобильном рынке страны в целом, включая электромобили, — однако особенно драматичным оказалось падение продаж бензиновых машин.
Продажи NEV (то есть BEV и PHEV — электромобилей и подключаемых гибридов) в Китае в этом году несколько снизились, главным образом из-за изменения системы субсидий: в прошлом году это стимулировало преждевременный спрос, а в нынешнем — привело к просадке. Многие поспешили представить это как признак глобальных проблем для рынка электромобилей, ведь именно Китай в последние годы был главным двигателем мирового роста продаж электромобилей.
Однако в 2026 году основной рост мирового рынка электромобилей происходит уже в Европе и в остальном мире, хотя значительная его часть обеспечивается экспортом китайских электромобилей. Экспорт вырос на 111,8% в годовом выражении.
Если посмотреть глубже, то продажи чистых электромобилей в апреле, наоборот, выросли на 2,4%, тогда как продажи подключаемых гибридов упали на 25,2% в годовом выражении. И это несмотря на то, что рынок электромобилей все еще испытывает последствия сокращения субсидий в конце прошлого года, которое вызвало всплеск преждевременного спроса и, соответственно, более слабые продажи сейчас. Но даже на фоне продажи машин с ДВС рухнули сразу на 37%.
Падение продаж бензиновых машин совпало по времени с мировым скачком цен на нефть, вызванным войной США с Ираном.
Китай оказался среди стран, пострадавших меньше других: этому способствовали масштабные инвестиции в возобновляемую энергетику, высокая доля электромобилей и крупные внутренние запасы нефти, которые удалось накопить благодаря снижению внутреннего потребления топлива.
Тем не менее Азия в целом пережила этот кризис тяжелее многих других регионов. Географически значительная часть азиатской нефти поступает через Ормузский пролив, а движение танкеров через него в последние два месяца практически остановилось.
Это заставило многие азиатские страны вновь задуматься о своей зависимости от ресурса, опасность которой была очевидна уже десятилетиями. Теперь государства в спешке ищут новые решения для своих энергетических проблем.
Хотя Китай переносит этот шок лучше большинства, рост нефтяных цен вызвал глобальный всплеск интереса к электромобилям и, похоже, особенно сильно повлиял на китайский рынок именно в апреле — первом полном месяце после того, как мир в полной мере ощутил последствия конфликта.
