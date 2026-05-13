Древнейшего ископаемого светлячка с большими глазами нашли в янтаре мелового периода
Палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре из Мьянмы окаменелость самца светящегося жука с большими глазами и тонкими нитевидными усиками. Анализ ископаемого насекомого показал, что перед нами — самый древний из известных светлячков, живший еще во времена динозавров, почти 100 миллионов лет назад.
Неизвестный ранее вид светлячков назвали Cretoluciola birmana (от сreta — «мел» и luciola — «светлячок»). Он жил в среднем меловом периоде примерно 98-99 миллионов лет назад. Палеонтологи провели масштабный сравнительный анализ более 400 морфологических характеристик и последовательности генов, полученных от современных светлячков.
На основе полученных данных исследователи составили генеалогическое древо светлячков. Можно утверждать с вероятностью 99,7%, что найденный экземпляр представляет собой светлячка из семейства Luciolinae мелового периода. Значит, возраст современных представителей этого семейства составляет почти 100 миллионов лет.
Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Древний светлячок — самец длиной всего 6,6 миллиметра с большими выпуклыми глазами и тонкими нитевидными усиками. Окаменелость оказалась очень высокого качества: удалось рассмотреть шесть сегментов брюшка и двусторонний орган свечения, похожий на те, что есть у современных светлячков.
Находка указала на то, что характерное для светлячков свечение и система мигания «включено — выключено» оставались неизменными на протяжении десятков миллионов лет. Вероятно, они, как и современные представители, использовали свечение для привлечения партнера и подачи предупреждающих сигналов.
Хотя открытие этого вида дает новое представление об эволюции светлячков, найденный экземпляр — лишь единственный известный его представитель. Чтобы составить полное представление об истории светлячков, необходимо изучить больше насекомых из древнего янтаря, а также собрать более обширную выборку современных светлячков.
