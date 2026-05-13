  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 мая, 14:29
Елена Тихонова
17

Древнейшего ископаемого светлячка с большими глазами нашли в янтаре мелового периода  

Палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре из Мьянмы окаменелость самца светящегося жука с большими глазами и тонкими нитевидными усиками. Анализ ископаемого насекомого показал, что перед нами — самый древний из известных светлячков, живший еще во времена динозавров, почти 100 миллионов лет назад.

Биология
# меловой период
# насекомые
# новый вид
# светлячок
# эволюция
Общий вид и вид снизу Cretoluciola birmana /@ Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Общий вид и вид снизу Cretoluciola birmana /@ Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Неизвестный ранее вид светлячков назвали Cretoluciola birmana (от сreta — «мел» и luciola — «светлячок»). Он жил в среднем меловом периоде примерно 98-99 миллионов лет назад. Палеонтологи провели масштабный сравнительный анализ более 400 морфологических характеристик и последовательности генов, полученных от современных светлячков.

На основе полученных данных исследователи составили генеалогическое древо светлячков. Можно утверждать с вероятностью 99,7%, что найденный экземпляр представляет собой светлячка из семейства Luciolinae мелового периода. Значит, возраст современных представителей этого семейства составляет почти 100 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Древний светлячок — самец длиной всего 6,6 миллиметра с большими выпуклыми глазами и тонкими нитевидными усиками. Окаменелость оказалась очень высокого качества: удалось рассмотреть шесть сегментов брюшка и двусторонний орган свечения, похожий на те, что есть у современных светлячков.

Находка указала на то, что характерное для светлячков свечение и система мигания «включено — выключено» оставались неизменными на протяжении десятков миллионов лет. Вероятно, они, как и современные представители, использовали свечение для привлечения партнера и подачи предупреждающих сигналов.

Хотя открытие этого вида дает новое представление об эволюции светлячков, найденный экземпляр — лишь единственный известный его представитель. Чтобы составить полное представление об истории светлячков, необходимо изучить больше насекомых из древнего янтаря, а также собрать более обширную выборку современных светлячков.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Лена
5 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
Показать больше
Биология
# меловой период
# насекомые
# новый вид
# светлячок
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
История науки: постклассическая наука
ФизТех
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Древняя Греция: мужское и женское. Психология через призму искусства
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Прогулка по зоопарку в г. Базель (Швейцария)
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 мая, 10:14
Татьяна Зайцева

Каменные круги в суданской пустыне рассказали о скотоводах «Зеленой Сахары»

Дистанционное зондирование из космоса выявило 280 гигантских каменных кругов, разбросанных по пустыне Атбай в Судане. Исследователи пришли к выводу, что это погребальные сооружения, оставленные исчезнувшей культурой скотоводов. Эти люди пасли здесь стада в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры, когда климат в пустыне был более влажным.

Археология
# африка
# захоронения
# история
# погребальные практики
# Сахара
12 мая, 12:47
Татьяна Зайцева

Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.

Биология
# комары
# мухи
# насекомые
# репродуктивное поведение
# чеснок
12 мая, 13:32
Лена

Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.

Геология
# Австралия
# литосферные плиты
# субдукция
# суперконтинент
# тектоника плит
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астробиологи предложили искать внеземную жизнь по химическому «рисунку» распределения молекул

    13 мая, 14:41

  2. Древнейшего ископаемого светлячка с большими глазами нашли в янтаре мелового периода  

    13 мая, 14:29

  3. Психоделики помогли вылечить депрессию

    13 мая, 14:10

  4. Внутренняя иерархия подавила желание приматов играть друг с другом

    13 мая, 11:38
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Сергей Дусаков
15 минут назад
Очень интересно.

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

Sam Dowson
41 минута назад
Евгений, и дед прав - примерно до 2 млн чел ежегодно погибают по причине других людей. В инфографику не включено количество по халатности и

Кто опаснее всех для человека: рейтинг животных по числу жертв

Александр Минаков
42 минуты назад
Чистить надо от засравшего космос Маска..а oneWeb кто помогал выводить!?уж не Роскосмос ли!?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Valeriy Em
43 минуты назад
Виктор, кто сейчас переписывает историю о великих советских победах? Кто отказался от своей религии? Кто гонит свой народ на убой? Во всем опять

Рейтинг: старейшие государства мира

Sam Dowson
44 минуты назад
Ну да, попробуй позаигрывай с боссом... Зато застолья, пивные заседания и бани в компаниях стирают вертикальное соподчинение.

Внутренняя иерархия подавила желание приматов играть друг с другом

Pavel Vladimirov
54 минуты назад
РФ 107 военных. Китай 168 военных. США 244 военных + минимум 10262 двойного назначения.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Евгений Клоков
57 минут назад
ы, как говорил мой дед, самый злой зверь - человек.

Кто опаснее всех для человека: рейтинг животных по числу жертв

Гена Генов
59 минут назад
Фраза «Спутники и орбитальные станции компенсируют это с помощью включения двигателей» — не совсем точная. Хотя двигатели действительно

Новое исследование показало, что солнечная активность ускоряет падение космического мусора на Землю

Alex Borushkov
1 час назад
Станислав, Эта как ты выразился военная параша в любой момент может быть применена против нас....

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

makaban kaban
1 час назад
Herzog de Meron выдающиеся архитекторы. В Москве запроектировали жк бадаевский

Парижский небоскреб, меняющий форму в зависимости от точки обзора, достиг проектной высоты

Станислав Поплавский
1 час назад
Dietmar, не всех еще хрюконавтов передавили, но еще и не вечер.

Рейтинг темпов роста выбросов: какая страна лидирует по ускорению углеродного следа

Галакси А41
2 часа назад
Nur, за сша глотку порвём любому скажи так Станиславу🤣

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Dmitrii A
2 часа назад
Всю красоту Парижа испортили

Парижский небоскреб, меняющий форму в зависимости от точки обзора, достиг проектной высоты

Руслан Волков
2 часа назад
А где 4-я экономика мира?

Рейтинг крупнейших портов мира по контейнерообороту

Алексей Р.
2 часа назад
andre, Зачем? С ней и так все предельно ясно - "божья роса".

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

andre ivanov
3 часа назад
Nur, посмотрите внимательно на цифи'ри!?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Garry Jink
3 часа назад
Если играете вдолгую, советую мониторить https://pinkobonus.com/ на предмет условий по кэшбеку. У них там расписаны все уровни программы лояльности - можно

Азартные макаки помогли определить зону мозга, ответственную за рискованные решения

Garry Jink
3 часа назад
Годный ресурс, на https://pincolucky.com/ всё честно. Главное - деньги выводят без лишней головной боли: вчера оформил заявку на выплату, и через 15 минут всё

MINI Vision Urbanaut – в гостиной по дорогам

Alex Wesnt
3 часа назад
Кстати, https://pincolive.com/ отлично работает прямо через браузер на телефоне. Не нужно скачивать никаких лишних приложений - просто зашел и играешь.

Cemtrex представила концепт «умного» рабочего места — SmartDesk

Nur
3 часа назад
Станислав, так и рф

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно