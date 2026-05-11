11 мая, 06:54
Елена Тихонова
Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Реконструкция эмбриона майазавра, вылупляющегося из яйца выставлена в Museum of the Rockies (США, штат Монтана). © Tim Evanson, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Maiasaura peeblesorum — динозавры, жившие 75—80 миллионов лет назад в Северной Америке. Этот травоядный ящер пережевывал растительную пищу благодаря сложному устройству зубов, которые у майазавров росли целыми батареями, были плотно прижаты друг к другу и скреплены цементом. В батареях зубы располагались вертикальными рядами по 3—8 зубов друг над другом, таких рядов могло быть до 53. По мере взросления зубы в рядах сменяли друг друга.

Благодаря многочисленным окаменелостям, сохранившимся в гнездах майазавров, палеонтологи смогли исследовать характер износа зубов взрослых особей и детенышей. Анализ показал, что у «птенцов» зубы изнашивались в основном в результате сдавливания, а у взрослых особей — в результате трения. Это позволяет предположить, что родители приносили детям более мягкую пищу с высоким содержанием белка, в то время как сами ели грубую пищу, богатую клетчаткой. Исследование было недавно опубликовано   в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Ученые сравнили особенности износа зубов динозавров с современными млекопитающими и сделали вывод, что взрослые майазавры срезали зубами волокнистые продукты, такие как зрелые листья. В то время как детеныши измельчали и перетирали зубами более питательные продукты, например, ягоды или орехи. Зубы молодых майазавров изнашивались значительно сильнее, чем у взрослых особей. Подобная картина наблюдается, если сравнить зубы современных плотоядных и травоядных млекопитающих.

Забота родителей о своем потомстве и существенные различия в рационе взрослых и молодых особей позволяет сравнить родительское поведение майазавров с современными гнездящимися птицами. Для птиц характерна забота о беспомощных птенцах, а также смена рациона в течение жизни.

Исследователи предположили, что изменения в рационе могли играть важную роль в раннем росте и развитии потомства. Результаты исследований показывают, что рацион детенышей майазавров мог способствовать их особенно быстрому росту в первый год жизни.

8 мая, 15:51
Татьяна Зайцева

Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, случайно сделал крайне редкую и ценную находку — золотое украшение для ножен меча в виде переплетенных между собой змееподобных существ. По мнению ученых, в VI веке нашей эры этот артефакт специально поместили в трещину в скале в качестве подношения богам во времена голода и социальных потрясений.

8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

