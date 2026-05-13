Первый в мире пилотируемый водородный вертолет успешно прошел полный круг по схемам движения аэродрома

Для большинства людей по всему миру полеты на водородных топливных элементах до сих пор кажутся отдаленным фантастическим будущим. Но недавно модифицированный вертолет Robinson R44 доказал, что будущее уже парит над канадской землей.

Модифицированный вертолет Robinson R44 / © Unither Bioélectronique

Компания Unither Bioélectronique (UB) успешно осуществила первый в мире пилотируемый полет вертолета на водороде по круговой схеме на аэродроме Ролан-Дезурди в Бромонте, Квебек. Это была полноценная демонстрация взлета, набора высоты, полета по кругу и посадки. Полет осуществлялся с использованием архитектуры топливных элементов с протонной мембраной (PEM) в сочетании с аккумуляторной батареей и зеленого водорода с нулевым уровнем выбросов.

Сообщается, что оригинальный двигатель Lycoming IO-540 заменили высокотехнологичной силовой установкой, включающей два топливных элемента PEM низкой температуры, электрический мотор MagniX и литий-ионный аккумулятор для дополнительной мощности. Для поддержки новой системы инженеры установили цилиндрический водородный бак под хвостовым бумом и специальные охладительные кожухи с обеих сторон вертолета.

Работая по экспериментальному разрешению, вертолет успешно перешел от простого зависания к полному кругу движения по аэродрому. Важно отметить, что испытание подтвердило работоспособность архитектуры PEM-топливных элементов и аккумуляторов с использованием локально произведенного зеленого водорода, пройдя полный цикл взлета, набора высоты, полета по кругу и посадки.

Компания Unither Bioélectronique, дочерняя структура United Therapeutics, разрабатывает эту технологию для решения критической логистической задачи — доставки искусственно созданных органов.

Собранные данные теперь используются для масштабирования технологии на более мощной платформе Robinson R66.