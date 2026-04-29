О мероприятии

Вот уже более 20 лет стандарт лечения пациентов с глиобластомой, самой частой и агрессивной первичной опухолью ЦНС, умещается в триаду «резекция — лучевая терапия— темозоломид», в то время как прогноз пациентов остается непоколебимо фатальным.

Чтобы выйти из данного порочного круга современные врачи и ученые рассматривают глиобластому через призму биологических концепций (hallmarks of cancer): от опухолевых стволовых клеток до ускользания от иммунной системы. На лекции мы детально разберем прорывные направления, которые уже сейчас меняют ландшафт нейроонкологии. Это и таргетная терапия, и иммунотерапия в виде анти-GD2 CAR-T-клеток, дендритноклеточных и индивидуальных неоантигенных пептидных/мРНК вакцин, призванных «научить» иммунную систему видеть и уничтожать опухолевые клетки. Активно идут исследования по переходу от эмпирической химиотерапии к персонализированной — с использованием in vitro скринингов для подбора препаратов под конкретный профиль опухолевых клеток пациента.

Помимо этого, настоящий технологический скачок переживают методы повышения радикальности в хирургии: интраоперационная навигация с Аласенсом и фотодинамическая терапия, позволяющие бороться с инфильтративным ростом опухоли.

В лекции кандидата медицинских наук Марии Андреевны Сорокиной будет представлен обзор актуальных исследований, дающих надежду на хронизацию глиобластомы.

