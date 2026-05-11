  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 мая, 13:00
Александр Березин
1
693

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

❋ 4.4

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
Часть одного из лунных снимков, сделанных астронавтами с поверхности Луны. Желтые выноски показывают увеличенные фрагменты изображений, идентифицированные ФБР как НЛО / © NASA, FBI

Феномен неопознанных летающих объектов известен веками, но его научная интерпретация затруднена. Одна из причин — большое количество оптических эффектов в атмосфере Земли, связанных с отражением и переотражением. В этом смысле снимки с Луны резко отличаются: там нет атмосферы и связанных с ней оптических эффектов. Поэтому еще в 1970-х, когда NASA опубликовало снимки НЛО от миссий «Аполлон-12» и «Аполлон-17», сделанные на земном спутнике, они привлекли к себе внимание публики. Официальная оценка была другой: либо технический брак снимающей аппаратуры, либо некие «обломки», в том числе от лунных кораблей и модулей самих этих экспедиций.

Фото из точки прилунения «Аполлона-12». Возможно, это один и тот же объект, но в этом случае ему надо было быть очень быстро двигающимся  / © NASA, FBI

В новой публикации с сайта Пентагона (не открывается без VPN, поскольку сайт блокирует русские IP-адреса) ситуация изменилась. К снимкам приложены записи радиообмена между астронавтами и Землей, сделанные в ходе миссий (основная часть этих записей опубликована ранее), а также новая интерпретация НЛО на них как «физических объектов». Это довольно серьезный сдвиг, поскольку годами госорганы США избегали любой трактовки таких явлений как реальных, предпочитая говорить о возможности технических ошибок снимков.

Еще одно фото с точки прилунения «Аполлона-12», на снимке два других объекта неочевидной природы / © NASA, FBI

Среди записей переговоров — радиообмен ноября 1969 года, второй лунной высадки землян, случившейся всего через четыре месяца после первой. В первом эпизоде астронавты наблюдали НЛО глазами около часа. Пилот лунного модуля Алан Бин описал, как от лунной поверхности отрываются и улетают в космос некие «частицы и вспышки». Во втором эпизоде Чарльз Конрад, командир миссии, зафиксировал какие-то плавающие обломки, летевшие рядом с лунным модулем. От них отражались огни самого модуля. Этот период наблюдения НЛО измерялся лишь минутами.

Еще один снимок с места прилунения «Аполлона-12», НЛО снова даны выносками в желтых рамках / © NASA, FBI

С современной точки зрения второй случай может объясняться элементами третьей ступени ракеты-носителя (S-IVB) или, что более вероятно, панелями «переходника» лунного корабля. После выхода в окололунное пространство корабль от них отделился, но из-за сходной скорости они могли какое-то время лететь рядом. Непонятно только малое время их наблюдения: в космосе вообще очень мало факторов, способных изменить скорость группы летящих рядом объектов за такое короткое время. А без изменения скорости быстро «отстать» от корабля они не могли.

Еще один снимок с места прилунения «Аполлона-12», НЛО снова даны выносками в желтых рамках / © NASA, FBI

Сложнее с первым эпизодом. В 1970-х, после первых публикаций о нем, выдвигали гипотезы, что из-за выхода из лунной тени кристаллы конденсата от системы выброса за борт продуктов жизнедеятельности отрывались от корабля и улетали в стороны, создавая иллюзию отрыва этих частиц от Луны. Альтернативное объяснение — солнечный ветер (опять после выхода из тени Луны) бомбардировал защитную майларовую пленку модуля. Проблема в том, что в других экспедициях на Селену таких эффектов не было, хотя корабли там использовались те же.

Снимки астронавтов «Аполлон-12» уже с поверхности Луны, которые можно видеть ниже, ранее частично интерпретировались как пылинки на фотопленке Hasselblad, которую использовали в лунных экспедициях. Проблема этой интерпретации — Area 5 на фото. Вертикальный объект там слабо похож на пыль или царапины пленки, те имеют другую форму. Наличие у него градиента яркости тоже не особенно похоже на дефект снимка. Возможно, что из-за выдержки на фото как вертикальный объект запечатлели что-то более сфероидное. Правда, в этом случае его скорость должна быть очень высокой (выдержка при съемке на Луне выставлялась очень короткой, из-за яркого Солнца) но в любом случае это скорее реальный объект, нежели технический брак.

Еще один снимок с места прилунения «Аполлона-12», НЛО снова даны выносками в желтых рамках. Количество объектов на нем максимальное для одного фото. Особенно необычно выглядит пятый из них / © NASA, FBI

Не менее интересен и снимок с поверхности Луны, сделанный астронавтами «Аполлон-17» в декабре 1972 года. На нем видны три точки, образующие треугольник, да еще и обладающие цветом. Неизвестны дефекты изображений, выглядящие таким образом. Публикация Пентагона комментирует это так: «Новый предварительный анализ американского правительства предполагает, что эта черта изображения — потенциально результат [фотографирования] физического объекта в этой сцене». Несмотря на бюрократическую уклончивость формулировок, это первое государственное признание физической реальности объектов на фото.

Снимок с места прилунения «Аполлона-17», декабрь 1972 года. Три точки в правой нижней части снимка даны увеличенными в желтой выноске / © NASA, FBI

Если исходить из нее, объекты на снимке должны были иметь необычные качества. Как уже разбирал Naked Science, ни невооруженным глазом, ни нормально калиброванной фотопленкой с поверхности Селены в лунный день не получится увидеть звезды. Точнее, увидеть можно, но лишь при остром зрении и только если отойти в глубокую тень (или использовать узкую длинную трубу для съемки камерой). А съемочный аппарат, что делал эти снимки, не стоял в тени и не имел подобных технических адаптаций. Такая «невидимость звезд» естественна: солнечный свет на Луне ярче, чем в самый яркий день на Земле (нет атмосферы), поэтому любой реалистичный глаз или камера будут «забиты» более мощным источником излучения.

Чтобы увидеть на таком фоне небольшие объекты, как на снимке, они должны быть либо исключительно яркими (уровня вспышки от взрыва), либо находиться на невысокой окололунной орбите. Оба варианта физически необычны: в космосе редки вспышки взрывов, а на окололунной орбите нет естественных спутников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

История
# Великая Отечественная война
# Вторая Мировая
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Aller 37
Aller 37
3 минуты назад
-
0
+
Хорошо, что тема начинает публично обсуждаться. А то ситуация шизофреническая: есть многочисленные факты наблюдений (пока) необъяснимых явлений (в том числе массовые и из крайне авторитетных источников), а официальная позиция - им показалось, они врут, они сумасшедшие, они просто хотят заработать на этом денег, и в то же время обсуждать эти аномальные явления в серьезных научных кругах не принято, более того, принято подвергать остракизму тех, кто на эту тему публично пытается дискутировать. Вот и получается, что все еще нельзя изучать, но уже нельзя игнорировать, а обсуждать публично запрещено под страхом получить ярлык "уфолога головного мозга" с торжественным вручением "шапочки из фольги".
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Физики допустили сверхтяжелую природу загадочной космической частицы

    11 мая, 13:22

  2. НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

    11 мая, 13:00

  3. Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

    11 мая, 12:40

  4. Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

    11 мая, 06:54
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Aller 37
3 минуты назад
Хорошо, что тема начинает публично обсуждаться. А то ситуация шизофреническая: есть многочисленные факты наблюдений (пока) необъяснимых явлений (в

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Николай Цыгикало
3 минуты назад
"Ядра таких элементов (тяжелее железа) содержат более сотни протонов и нейтронов" Почему тяжелее железа и при чем тут железо? Если посмотреть

Физики допустили сверхтяжелую природу загадочной космической частицы

Nikolai Krokhalev
27 минут назад
Главный вопрос к этому аэропорту - место расположения. Он находится на удаление как от самого Сайгона в 40 км, так и от прибрежного Вунг Тау в 60 км,

В Азии построят новый мегааэропорт

Сергей Банарь
43 минуты назад
Alexander, Да я увеличивал но всё равно терминалы на третьем фото отличаются от первых двух

В Азии построят новый мегааэропорт

Иван Колупаев
43 минуты назад
Ну поставьте вы фильтр на указание платежных реквизитов, в частности телефона и у спамера просто исчезнет возможность на вас зарабатывать.

Черви, которые едят лес: новая экологическая проблема США

Сергей Банарь
47 минут назад
Харли, Ничего не понял но очень интересно.

В Азии построят новый мегааэропорт

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, то что вы упрямы мы знаем. Так же известно что если человек не хочет чего-то видеть, то заставить его это сделать трудно. Но попробуйте

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Александр Березин
1 час назад
Евгений, "Хорошо замаскированный неподвижный танк это просто груда металла. Как только танк делает выстрел он тут же себя обнаруживает, и это с

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Александр Березин
1 час назад
Иван, "То есть рецепт успеха за 100 лет для вас так и не поменялся" Рецепт успеха (внезапность, о которой цитата Жукова выше) не поменялся как минимум

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Александр Березин
1 час назад
Степан, "чот я не могу в статье найти ссылку на Фетина" В конце дана ссылка на нашу статью, блоком, дублирую ее тут:

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Иван Колупаев
2 часа назад
Orient, свиноту и кастрюли корежит значит все правильно делается.

Рейтинг: старейшие государства мира

Агнесса Агриянц
2 часа назад
Какие замечательные снимки, показывающие секретки природы и естества🤗☘️

Откровения дикой природы: представлены новые фотографии National Geographic

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Крупнейшие «кладбища самолетов» в мире

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Черви, которые едят лес: новая экологическая проблема США

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг материалов для аккумуляторов с самым быстрым ростом с 2020 года

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Как понять, считает ли кошка вас своей мамой 

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В Азии построят новый мегааэропорт

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Как в Испании построили самое технологически сложное здание в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно