НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Феномен неопознанных летающих объектов известен веками, но его научная интерпретация затруднена. Одна из причин — большое количество оптических эффектов в атмосфере Земли, связанных с отражением и переотражением. В этом смысле снимки с Луны резко отличаются: там нет атмосферы и связанных с ней оптических эффектов. Поэтому еще в 1970-х, когда NASA опубликовало снимки НЛО от миссий «Аполлон-12» и «Аполлон-17», сделанные на земном спутнике, они привлекли к себе внимание публики. Официальная оценка была другой: либо технический брак снимающей аппаратуры, либо некие «обломки», в том числе от лунных кораблей и модулей самих этих экспедиций.

Фото из точки прилунения «Аполлона-12». Возможно, это один и тот же объект, но в этом случае ему надо было быть очень быстро двигающимся / © NASA, FBI

В новой публикации с сайта Пентагона (не открывается без VPN, поскольку сайт блокирует русские IP-адреса) ситуация изменилась. К снимкам приложены записи радиообмена между астронавтами и Землей, сделанные в ходе миссий (основная часть этих записей опубликована ранее), а также новая интерпретация НЛО на них как «физических объектов». Это довольно серьезный сдвиг, поскольку годами госорганы США избегали любой трактовки таких явлений как реальных, предпочитая говорить о возможности технических ошибок снимков.

Еще одно фото с точки прилунения «Аполлона-12», на снимке два других объекта неочевидной природы / © NASA, FBI

Среди записей переговоров — радиообмен ноября 1969 года, второй лунной высадки землян, случившейся всего через четыре месяца после первой. В первом эпизоде астронавты наблюдали НЛО глазами около часа. Пилот лунного модуля Алан Бин описал, как от лунной поверхности отрываются и улетают в космос некие «частицы и вспышки». Во втором эпизоде Чарльз Конрад, командир миссии, зафиксировал какие-то плавающие обломки, летевшие рядом с лунным модулем. От них отражались огни самого модуля. Этот период наблюдения НЛО измерялся лишь минутами.

Еще один снимок с места прилунения «Аполлона-12», НЛО снова даны выносками в желтых рамках / © NASA, FBI

С современной точки зрения второй случай может объясняться элементами третьей ступени ракеты-носителя (S-IVB) или, что более вероятно, панелями «переходника» лунного корабля. После выхода в окололунное пространство корабль от них отделился, но из-за сходной скорости они могли какое-то время лететь рядом. Непонятно только малое время их наблюдения: в космосе вообще очень мало факторов, способных изменить скорость группы летящих рядом объектов за такое короткое время. А без изменения скорости быстро «отстать» от корабля они не могли.

Еще один снимок с места прилунения «Аполлона-12», НЛО снова даны выносками в желтых рамках / © NASA, FBI

Сложнее с первым эпизодом. В 1970-х, после первых публикаций о нем, выдвигали гипотезы, что из-за выхода из лунной тени кристаллы конденсата от системы выброса за борт продуктов жизнедеятельности отрывались от корабля и улетали в стороны, создавая иллюзию отрыва этих частиц от Луны. Альтернативное объяснение — солнечный ветер (опять после выхода из тени Луны) бомбардировал защитную майларовую пленку модуля. Проблема в том, что в других экспедициях на Селену таких эффектов не было, хотя корабли там использовались те же.

Снимки астронавтов «Аполлон-12» уже с поверхности Луны, которые можно видеть ниже, ранее частично интерпретировались как пылинки на фотопленке Hasselblad, которую использовали в лунных экспедициях. Проблема этой интерпретации — Area 5 на фото. Вертикальный объект там слабо похож на пыль или царапины пленки, те имеют другую форму. Наличие у него градиента яркости тоже не особенно похоже на дефект снимка. Возможно, что из-за выдержки на фото как вертикальный объект запечатлели что-то более сфероидное. Правда, в этом случае его скорость должна быть очень высокой (выдержка при съемке на Луне выставлялась очень короткой, из-за яркого Солнца) но в любом случае это скорее реальный объект, нежели технический брак.

Еще один снимок с места прилунения «Аполлона-12», НЛО снова даны выносками в желтых рамках. Количество объектов на нем максимальное для одного фото. Особенно необычно выглядит пятый из них / © NASA, FBI

Не менее интересен и снимок с поверхности Луны, сделанный астронавтами «Аполлон-17» в декабре 1972 года. На нем видны три точки, образующие треугольник, да еще и обладающие цветом. Неизвестны дефекты изображений, выглядящие таким образом. Публикация Пентагона комментирует это так: «Новый предварительный анализ американского правительства предполагает, что эта черта изображения — потенциально результат [фотографирования] физического объекта в этой сцене». Несмотря на бюрократическую уклончивость формулировок, это первое государственное признание физической реальности объектов на фото.

Снимок с места прилунения «Аполлона-17», декабрь 1972 года. Три точки в правой нижней части снимка даны увеличенными в желтой выноске / © NASA, FBI

Если исходить из нее, объекты на снимке должны были иметь необычные качества. Как уже разбирал Naked Science, ни невооруженным глазом, ни нормально калиброванной фотопленкой с поверхности Селены в лунный день не получится увидеть звезды. Точнее, увидеть можно, но лишь при остром зрении и только если отойти в глубокую тень (или использовать узкую длинную трубу для съемки камерой). А съемочный аппарат, что делал эти снимки, не стоял в тени и не имел подобных технических адаптаций. Такая «невидимость звезд» естественна: солнечный свет на Луне ярче, чем в самый яркий день на Земле (нет атмосферы), поэтому любой реалистичный глаз или камера будут «забиты» более мощным источником излучения.

Чтобы увидеть на таком фоне небольшие объекты, как на снимке, они должны быть либо исключительно яркими (уровня вспышки от взрыва), либо находиться на невысокой окололунной орбите. Оба варианта физически необычны: в космосе редки вспышки взрывов, а на окололунной орбите нет естественных спутников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.